Lokalderby ohne Sieger!!!

Die Anfangsphase gehörte den Gästen aus Marienstein, die bereits nach neun Minuten hätten führen müssen. Nach schnellem Umschaltspiel rollte eine SVM-Sturmwalze auf das Pollenfelder Tor zu. Den ersten Torschuss konnte DJK-Torwart Daniel Wittmann mit dem Fuß abwehren, den Nachschuss kratzte ein DJK-Hintermann von der Torlinie. Die 22. Minute brachte dann jedoch die Führung für die Gastgeber. Nach einem Handspiel im Strafraum verwandelte Niko Löffler den fälligen Elfmeter unhaltbar zum 1:0 für seine Farben. In der Folgezeit war das Spiel von eigenen Fehlern auf beiden Seiten geprägt. So entstand auch der Ausgleich des SVM durch einen Ballverlust der Hausherren in Tornähe, den Maximus Aurelius Mack im Nachschuss zum 1:1 (35.) ausnutzte. Kurz vor der Halbzeit erhielt DJK-Akteur Franz Mayer aufgrund eines Fouls eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe. Für Mayer kam kurz nach der Pause David Fürsich, der an der Pollenfelder 2:1-Führung beteiligt war. Fürsich setzte sich links durch, das Leder landete nach einer Ballstafette bei Johannes Werler, der das Spielgerät volley in die SVM-Maschen bugsierte (55.). Die Freude der Gelb-Schwarzen währte allerdings nicht lange, denn nur fünf Minuten später stellte Stephan Steib aus 20 Metern den Gleichstand wieder her. Trotz des leichten Übergewichts der DJK ab Mitte der zweiten Hälfte, übte Torschütze Löffler Kritik am eigenen Spiel: „Wir haben heute zu ungenau gespielt und bei vielen Angriffen waren wir viel zu hektisch.“ Bis zum Schluss kam in der von Fouls geprägten Begegnung – Schiedsrichter Udo Hammerer musste neun Gelbe Karten und eine Zeitstrafe verteilen – kein richtiger Spielfluss mehr zustande, sodass es beim gerechten Remis blieb.