Lokalderby: Nach Befreiungsschlag will die Reichel-Elf nachlegen

Nach dem erlösenden Auswärtssieg beim BSV Rehden steht für Eintracht Braunschweigs U23 am Freitagabend das nächste Highlight in der Oberliga Niedersachsen an: Im Eintracht-Stadion empfängt die Mannschaft von Interimstrainer Ken Reichel den MTV Wolfenbüttel. Anstoß ist um 19 Uhr.

Mit dem wichtigen 2:1-Erfolg in Rehden beendeten die Nachwuchslöwen nicht nur ihre Negativserie, sondern verließen auch den letzten Tabellenplatz. Gegen den Aufsteiger aus Wolfenbüttel soll nun der nächste Schritt folgen. „Der Fokus muss auf unserer Leistung liegen. Es ist ein sehr wichtiges Spiel für uns, das wir erfolgreich gestalten wollen. Dafür müssen wir dieselbe Intensität und Freude am Fußball wie in der vergangenen Partie auf den Platz bringen“, betonte Reichel vor dem Duell.

Der MTV, trainiert von Eintracht-Legende Deniz Dogan, spielt als Aufsteiger bislang eine solide Saison. Mit vier Siegen, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen rangiert Wolfenbüttel mit 14 Punkten auf Rang zwölf, musste zuletzt aber Rückschläge hinnehmen. Für Reichel ist klar: „Das ist eine Mannschaft, die top aufgestellt ist und gute Lösungen mit dem Ball findet.“

Das Wiedersehen mit Dogan sorgt für zusätzliche Brisanz – beide Trainer standen einst gemeinsam für die Eintracht auf dem Platz. Entsprechend motiviert geht die Reichel-Elf in das Flutlichtduell, das nicht nur sportlich, sondern auch emotional einiges verspricht. Drei Punkte könnten den Blau-Gelben im Abstiegskampf neuen Schwung verleihen und den Abstand zu den direkten Konkurrenten verkürzen.