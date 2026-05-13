Lokalderby Live: SV Rees empfängt den SV Haldern

Ali Abdallah hofft auf den Einzug in den Niederrheinpokal. – Foto: Moritz Becker

Am Mittwochabend kommt es im Sportpark Ebentalstraße zu einem echten Fußball-Highlight: Im Spiel um Platz drei des Kreispokals Rees-Bocholt treffen der SV Rees und der SV Haldern aufeinander. Dabei geht es nicht nur um Prestige im Derby, sondern auch um den begehrten Einzug in den Niederrheinpokal.

Die Mannschaft von Trainer Christian Böing geht zwar als Bezirksligist in die Partie, musste zuletzt jedoch einen bitteren Rückschlag hinnehmen. Wenige Spieltage vor Saisonende steht der Abstieg aus der Bezirksliga bereits fest. Umso wichtiger dürfte für die Mannschaft nun der Kreispokal sein, um eine schwierige Saison doch noch mit einem Erfolgserlebnis und dem Einzug in den Niederrheinpokal abzuschließen. Im bisherigen Pokalverlauf zeigte Haldern eindrucksvoll, welches Potenzial weiterhin im Team steckt.

Ein Pflichtspielduell zwischen beiden Nachbarn hat es seit mehr als sechs Jahren nicht mehr gegeben. Umso größer ist die Vorfreude auf dieses besondere Aufeinandertreffen. Flutlicht, Derbyatmosphäre und ein Endspielcharakter – bessere Voraussetzungen für einen packenden Fußballabend gibt es kaum.

>>>Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga 4

Bereits in der ersten Runde setzten sich die Lindendörfler souverän mit 5:2 gegen den Bezirksliga-Konkurrenten Sportfreunde Lowick durch. Es folgten deutliche Siege gegen die Kreisliga-B-Teams VfL 45 Bocholt und Borussia Bocholt. Im Viertelfinale wartete mit Landesligist PSV Wesel-Lackhausen der bislang stärkste Gegner der Pokalsaison. Nach einem intensiven Spiel behielt Haldern im Elfmeterschießen mit 6:3 die Oberhand. Erst im Halbfinale endete die Pokalreise knapp mit einer 1:2-Niederlage gegen SpVg. Friedrichsfeld.

Rees gilt als Favoritenschreck

Auch der B-Ligist spielte sich mit starken Leistungen bis in dieses Entscheidungsspiel um Platz drei. Nach einem Freilos in Runde eins warteten ausschließlich höherklassige Gegner auf die Grün-Weißen. In der zweiten Runde entwickelte sich gegen den Bezirksligisten Westfalia Anholt ein echter Pokalkrimi. Ein Treffer in der Nachspielzeit rettete die Elf von Spielertrainer Pascal Hühner zunächst in die Verlängerung, ehe sich die Mannschaft schließlich im Elfmeterschießen durchsetzen konnte.

Im Achtelfinale mit einem souveränen 2:0-Heimsieg gegen den A-Ligisten SC TuB Mussum wurde die nächste Runde erreicht. Auch im Viertelfinale gegen den Bezirksligisten TuS Stenern zeigte die Mannschaft eine starke Leistung. Nach früher Führung verteidigten die Hausherren leidenschaftlich und brachten den Vorsprung über die Zeit. Im Halbfinale schließlich wartete mit dem VfL Rhede der große Favorit des Wettbewerbs. Die Anfangsphase verlief noch ausgeglichen, teilweise sogar mit Vorteilen für Rees. Nach dem 0:1 spielten die Akteure von Trainer Niklas Schemmer jedoch ihre Klasse aus und gewann am Ende deutlich mit 5:0.

Bezirksliga Abstieg und Aufstiegshoffnung

Während Haldern nach dem feststehenden Bezirksliga-Abstieg einen versöhnlichen Saisonabschluss anstrebt, lebt beim SV Rees weiterhin die Hoffnung auf den Aufstieg in die Kreisliga A. Dabei sind die Grün-Weißen allerdings auf die Entwicklungen in den Verbands- und überkreislichen Ligen angewiesen, die Einfluss auf die Auf- und Abstiegsregelungen im Kreis nehmen könnten. Die Voraussetzungen für einen echten Pokalfight könnten damit kaum besser sein: Zwei Nachbarn, zwei starke Pokalsaisons und ein Ticket für den Niederrheinpokal auf dem Spiel. Anstoß ist um 19:30 Uhr im Sportpark Ebentalstraße.