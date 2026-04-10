Lokalderby im Tettnanger Ried von Stefan Matt · Heute, 08:08 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte TSG Ailingen

TSV Tettnang vs. TSG Ailingen Zu einem spannenden Duell kommt es am Sonntag um 15 Uhr im Tettnanger Ried, wenn der TSV Tettnang auf die TSG Ailingen trifft. Beide Mannschaften sind hervorragend aus der Winterpause gekommen und gehen mit ordentlich Rückenwind in diese Partie.

Unsere Ailinger Jungs konnten bislang alle Pflichtspiele im Jahr 2026 für sich entscheiden und befinden sich in starker Form. Doch auch Tettnang präsentiert sich stabil: In der Bezirksliga sind sie im neuen Jahr noch ungeschlagen und mussten lediglich im Pokal eine Niederlage hinnehmen. Ein Blick auf die Tabelle zeigt die Brisanz dieser Begegnung. Mit einem Sieg könnte die TSG Ailingen den Abstand zu den Abstiegsplätzen weiter vergrößern und einen wichtigen Schritt Richtung gesichertes Mittelfeld machen. Sollte hingegen Tettnang gewinnen, würden sie bis auf drei Punkte an die TSG heranrücken – bei aktuell sogar zwei Spielen weniger.