Lokalderby geht mit 4:1 an den SV Göttelborn

"Die Fehler aus dem Spiel in Wustweiler wieder wett machen", hieß die Devise von Dirk Groß, dem Trainer des SV Göttelborn. Groß wusste um die Stärken des FC Kutzhof und stellte seine Team auf 4-4-2 um. Diese taktische Variante sollte Früchte tragen. Bereits nach elf Minuten traf Philipp Klos zum 1:0-Führungstreffer. Dirk Groß kommentiert die Folgezeit bis zum Seitenwechsel: "Leider spielten wir danach zu verhalten und haben zehn Minuten gepennt. Dies wurde mit dem Ausgleichstreffer von Janik Bellia bestraft. Danach haben wir aber wieder die Kurve bekommen, auch wenn die Zuschauer bis zur Pause einen offenen Schlagabtausch sahen."

Nach der Halbzeit agierte der Gast aus Kutzhof zu passiv. So nahm die Germania das Spiel in die Hand und schraubte, durch zum Teil sehenswerte Tore, das Ergebnis auf 4:1. In denn letzten 20 Minuten wurde die Partie wieder offener. Beide Teams hatten noch Chancen, das Ergebnis zu korrigieren, doch letztendlich blieb es beim verdienten 4:1-Sieg des SV Göttelborn.