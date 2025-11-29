Lokalderby am Schetters Busch: Tönnies mit „großer Vorfreude“ auf ETB

Am 15. Spieltag der Oberliga Niederrhein kommt es zum Essener Lokalderby zwischen den Stadtrivalen SpVg Schonnebeck und ETB Schwarz-Weiß Essen. Aufgrund der großen tabellarischen Differenz der beiden Kontrahenten gehen die Schwalben zwar favorisiert in die Partie, dennoch warnt SpVg-Coach Dirk Tönnies vor den Qualitäten des ETB und lässt sich vom durchwachsenen Saisonstart des Tabellenzwölften nicht täuschen. Im Gespräch mit FuPa Niederrhein verrät der Übungsleiter die geplante Herangehensweise für das Derby und zeigt sich euphorisch.

Mit einer deftigen 1:4-Klatsche musste sich die SpVg Schonnebeck am vorletzten Spieltag der abgelaufenen Saison beim Essener Stadtrivalen geschlagen geben, die Niederlage kostete den Schwalben zugleich den lang erhofften Aufstieg in die Regionalliga West. Das Aufeinandertreffen vor gut einem halben Jahr war zugleich das bis dato Letzte, bevor es am Wochenende zur Neu-Auflage des Derbys kommt. Schonnebeck-Cheftrainer Dirk Tönnies erklärt die folgenschwere Pleite aus dem vergangenen Auftritt im Gespräch mit dieser Redaktion für abgehakt und blickt vielversprechend auf die Partie am Sonntag.

Dass der erfahrene Chefcoach der Schwalben durchaus zuversichtlich auf die Begegnung am Wochenende schaut, hängt im Wesentlichen auch mit der durchaus vielversprechenden Tabellensituation der Grün-Weißen zusammen. Schließlich grüßt die SpVg nach bislang 14 absolvierten Spieltagen von Tabellenplatz zwei, steht in Reichweite zu Spitzenreiter Ratingen 04/19. Die in Summe 15 Neuverpflichtungen haben sich zur Freude des Trainerteams schneller als gedacht in einen Rausch gespielt, was aus Sicht des Essener Kontrahenten nicht gerade zu behaupten ist. Nach wechselhaften Leistungen inklusive Trainerwechsel steht der ETB auf dem zwölften Tabellenrang, einzig drei Zähler von der Abstiegszone entfernt. Nichtsdestotrotz warnt Tönnies im Vorfeld des direkten Duells vor den Qualitäten des Stadtrivalen, der in der Vorsaison noch bis zum Schluss im Aufstiegsrennen mitmischte:

„Die bisherige Saisonausbeute des ETB ist uns egal. Sie sind eine hervorragende Mannschaft, die sich mit Sicherheit bislang unter Wert verkauft. Davon lassen wir uns nicht blenden, auch weil ein Derby immer besonders ist“, versichert der 51-Übungsleiter mahnend und ergänzt zugleich: „Es wird sicherlich ein besonderes Spiel.“ Dass die schmerzhafte Niederlage aus dem letzten Duell sicherlich noch nicht vergessen aber durchaus abgehakt sei, stellt Tönnies dabei klar hervor: „Das 1:4 ist natürlich noch in Erinnerung, aber längst abgehakt. Wir sind mittlerweile so selbstbewusst um sagen zu können, dass wir die drei Punkte am Schetters Busch behalten wollen.“

Bosnjak mit erstem Wiedersehen

Dass ein Stadtderby fraglos immer ein besonderes Ereignis darstellt, steht außer Frage. Doch insbesondere ein Akteur dürfte am Sonntag mit einer Extra-Portion Motivation in die Begegnung gehen: SpVg-Knipser Niko Bosnjak steht schließlich ein erstes Mal seinen ehemaligen Teamkameraden gegenüber, nachdem der 23-jährige Topstürmer seine Schuhe in den vergangenen drei Spielzeiten führ den ETB schnürte. Tönnies hätte in jedem Fall nichts gegen ebendiese Extra-Motivation einzuwenden: „Wir sind froh dass wir ihn jetzt in unseren Reihen haben. Ich würde mir natürlich auch wünschen, wenn er zum Matchwinner wird“, lässt der Cheftrainer hoffnungsvoll verlauten.

Ob die Schwalben, die mit einigen fraglichen Personalien wie Simon Skuppin, Kevin Kehrmann (Grippe) und Dacain Baraza (leichte Muskelverletzung) in das Derby gehen, sich dann auch für die 1:4-Niederlage der vergangenen Saison revanchieren können, bleibt abzuwarten. Anstoß der Partie am Sonntag ist um 15 Uhr.