Lok wankt, Jena drückt: Der Endspurt glüht im Nordosten

Fr., 08.05.2026, 19:00 Uhr Hallescher FC HallescherFC FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena 19:00 live PUSH

Für den Hallescher FC ist dieses Heimspiel eine Chance, sich noch einmal mit voller Wucht in den oberen Bereich zu schieben. Mit 60 Punkten steht Halle auf Rang vier und hat eine starke Saison gespielt, ohne im Titelrennen ganz den letzten Zugriff zu bekommen. FC Carl Zeiss Jena reist dagegen mit 66 Punkten, breiter Brust und maximalem Druck an. Nach dem Heimsieg gegen BFC Dynamo ist der Rückstand auf Lok Leipzig auf zwei Punkte geschrumpft. Jena weiß also: Jeder weitere Ausrutscher ist verboten. Gerade deshalb trägt diese Partie enorme Schärfe. Halle kann frei, aber ambitioniert auftreten, Jena muss gewinnen, um den Traum von der Aufstiegsrelegation am Leben zu halten. Es ist ein Duell zwischen einem starken Verfolger und einem Herausforderer, der plötzlich wieder alles in der eigenen Reichweite spürt.

---

Fr., 08.05.2026, 19:00 Uhr Hertha BSC Hertha BSC II VSG Altglienicke Altglienicke 19:00 live PUSH

Hertha BSC II hat mit dem 0:1 gegen Luckenwalde einen weiteren Rückschlag kassiert und steht bei 39 Punkten. Damit ist die Mannschaft nicht tief im Abstiegsstrudel, aber auch noch nicht in echter Sorglosigkeit angekommen. VSG Altglienicke verlor zuletzt 1:2 gegen den Chemnitzer FC und hat mit 49 Punkten den Kontakt zu den vorderen Rängen etwas eingebüßt. Für beide Seiten ist dieses Spiel deshalb mehr als bloße Pflicht. Hertha BSC II braucht ein Resultat, um nicht mit unnötiger Unruhe in den letzten Spieltag zu gehen. Altglienicke dagegen will die ordentliche Saison stabilisieren und den Abstand auf die direkten Verfolger wahren. Das Spiel trägt nicht die große Wucht des Titelkampfs, wohl aber die Schärfe zweier Teams, die sich einen schwachen Schlusston nicht leisten wollen. ---

Fr., 08.05.2026, 19:00 Uhr BSG Chemie Leipzig BSG Chemie FC Eilenburg Eilenburg 19:00 live PUSH

Für BSG Chemie Leipzig ist dieses Heimspiel nach dem eindrucksvollen 4:0 in Meuselwitz die Gelegenheit, den Lauf fortzusetzen und sich endgültig aus der nervösen Zone zu lösen. Mit 37 Punkten steht Chemie auf Rang 13 und hat sich zuletzt etwas Luft verschafft. FC Eilenburg ist bereits abgestiegen und kommt nach dem verheerenden 0:6 gegen Greifswald in denkbar schwerer Verfassung nach Leipzig. Doch gerade solche Spiele sind gefährlich, weil der Favorit mit der Pflicht lebt und der Absteiger nur noch auf Trotz und Würde setzt. Chemie wird den Heimsieg erzwingen wollen, um das Saisonende ruhiger anzugehen. Eilenburg kann tabellarisch nichts mehr retten, aber sehr wohl noch ein Zeichen setzen, dass diese Mannschaft sich nicht widerstandslos verabschiedet. ---

FC Rot-Weiß Erfurt hat beim 1:2 in Zwickau einen Rückschlag erlebt und steht nun mit 58 Punkten auf Rang fünf. Für die Thüringer geht es nicht mehr um die Spitze, aber sehr wohl um einen starken Abschluss einer insgesamt guten Saison. FC Hertha 03 Zehlendorf ist bereits abgestiegen und reist nach dem 0:2 gegen Magdeburg II mit der Gewissheit an, dass sportlich nichts mehr zu retten ist. Gerade deshalb liegt die Verantwortung klar bei Erfurt. Vor eigenem Publikum wird alles andere als ein Sieg als Enttäuschung gelten. Zehlendorf kann nur noch auf ein ordentliches Gesicht im Saisonendspurt setzen. Solche Spiele haben oft eine klare Rollenverteilung, aber nicht immer einen einfachen Verlauf. Für Erfurt geht es darum, Dominanz in Punkte zu übersetzen. ---

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr BFC Preussen BFC Preussen ZFC Meuselwitz Meuselwitz 14:00 live PUSH

BFC Preussen hat mit dem 3:1 bei Lok Leipzig den vielleicht größten Überraschungssieg des vergangenen Spieltags gefeiert. Mit 47 Punkten steht der Aufsteiger nun auf Rang acht und kann auf ein bemerkenswert starkes Saisonfinale hoffen. ZFC Meuselwitz dagegen ging beim 0:4 gegen Chemie Leipzig hart zu Boden und steckt mit 32 Punkten auf Rang 16 in einer deutlich unangenehmeren Lage. Dieses Spiel bringt daher zwei völlig verschiedene Gemütslagen zusammen. Preussen kann mit Selbstvertrauen und Rückenwind auftreten, Meuselwitz braucht dringend ein Ergebnis, um nicht noch tiefer in Unsicherheit zu versinken. Gerade solche Konstellationen machen Nachmittage dieser Art unberechenbar: Hier trifft Euphorie auf Angst, Form auf Druck, Leichtigkeit auf die nackte Notwendigkeit. ---

Sa., 09.05.2026, 16:00 Uhr Chemnitzer FC ChemnitzerFC FSV Zwickau FSV Zwickau 16:00 live PUSH

Dieses Spiel trägt die Spannung eines echten Ostduells und zugleich die Wucht zweier Formkurven. Chemnitzer FC gewann 2:1 bei Altglienicke und steht mit 47 Punkten auf Rang sieben. FSV Zwickau bezwang Erfurt mit 2:1 und ist mit 61 Punkten Dritter. Zwickau kann das Spitzenduo nicht mehr direkt bedrängen, wohl aber eine hervorragende Saison weiter vergolden. Chemnitz wiederum kann mit einem Heimsieg noch einen Sprung nach vorn machen. Das macht dieses Spiel emotional und sportlich reizvoll. Chemnitz hat die Chance, vor eigenem Publikum Stärke gegen ein Spitzenteam zu zeigen. Zwickau kommt mit Momentum, aber auch mit der Aufgabe, die Intensität des jüngsten Topspiels zu bestätigen. Es ist ein Duell, das nach Tempo, Härte und voller Tribünenenergie klingt. ---

Kaum ein Spiel dieses Spieltags ist so aufgeladen wie dieses. Greifswalder FC hat mit dem 6:0 in Eilenburg ein wuchtiges Lebenszeichen gesendet und sich auf 34 Punkte verbessert. Das Team steht zwar nur auf Rang 15, geht aber mit neuem Mut in dieses Heimspiel. Lok Leipzig dagegen reist nach dem bitteren 1:3 gegen BFC Preussen mit schwerem Gepäck an. Der Tabellenführer hat plötzlich nur noch zwei Punkte Vorsprung und steht nun unter maximaler Beobachtung. Für Lok ist klar: Ein weiterer Patzer könnte den Platz an der Spitze kosten. Greifswald kann mit einem mutigen Auftritt nicht nur sich selbst helfen, sondern auch das Titelrennen endgültig aufreißen. Genau deshalb knistert dieses Duell. Es ist ein Spiel zwischen Druck und Gelegenheit, zwischen Tabellenführung und der Furcht vor dem falschen Moment. ---

1. FC Magdeburg II hat mit dem 2:0 bei Zehlendorf den nächsten reifen Auftritt hingelegt und steht nun bei 46 Punkten auf Rang neun. Der Aufsteiger kann eine bemerkenswerte Saison noch weiter veredeln. SV Babelsberg 03 ist mit 38 Punkten Zwölfter und damit zwar nicht im freien Fall, aber noch längst nicht in völliger Entspannung. Die Gäste haben in dieser Saison zu oft zwischen stark und wacklig gependelt. Für Magdeburg II ist dieses Heimspiel die Chance, weiter nach oben zu klettern und die starke Spielzeit mit Nachdruck zu untermauern. Babelsberg braucht Punkte, um das Saisonende ohne neue Unruhe zu erreichen. Es ist ein Spiel, in dem die Leichtigkeit der jungen Gastgeber auf die Erfahrung eines Traditionsklubs trifft, der sich Stabilität wünscht. ---

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde BFC Dynamo BFC Dynamo 14:00 PUSH