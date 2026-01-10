Lok Uebigau setzt sich durch beim Doberluger Hallenabend

Der Hallenfußballabend des FSV Doberlug-Kirchhain am heutigen Samstag entwickelte sich zu einer kompakten und intensiven Standortbestimmung für sechs Herrenmannschaften. In einer gemeinsamen Gruppe, jeder gegen jeden, entschied nicht ein einzelner Höhepunkt, sondern die Summe vieler konzentrierter Minuten über den Turniersieg. Nach 15 Spielen über jeweils zwölf Minuten stand der SV Lok Uebigau an der Spitze der Tabelle. Ungeschlagen, defensiv nahezu makellos und mit der nötigen Ruhe in engen Situationen setzte sich Lok vor dem SV Blau-Weiß Möglenz durch.







Ein klarer Modus ohne Umwege

Das Hallenturnier des FSV Doberlug-Kirchhain verzichtete bewusst auf Zwischenrunden oder K.-o.-Spiele. Alle sechs Teams spielten in einer Gruppe, jede Partie floss direkt in die Abschlusstabelle ein. Dieses Format verlangte Konstanz über mehrere Stunden hinweg. Ein einzelner Ausrutscher ließ sich nicht kaschieren, gleichzeitig blieb jede Mannschaft bis zum Ende eingebunden. Die Spielzeit von zwölf Minuten erhöhte die Intensität und stellte Technik, Laufbereitschaft und Disziplin gleichermaßen in den Mittelpunkt.

Teilnehmerfeld mit regionaler Breite

Neben dem Gastgeber FSV Doberlug-Kirchhain nahmen der SV Lok Uebigau, der SV Blau-Weiß Möglenz, der SV Vorwärts Crinitz, die SpG Lübbenau/Ragow II sowie der SV Aufbau Oppelhain teil. Die Zusammensetzung sorgte für abwechslungsreiche Duelle und unterschiedliche Spielansätze. Während einige Teams auf Stabilität setzten, versuchten andere, das Turnier über offensive Akzente zu prägen.

Lok Uebigau: Souveränität als Schlüssel

Der SV Lok Uebigau legte den Grundstein für den Turniersieg früh. Bereits im zweiten Spiel des Abends gelang ein 2:0 gegen den SV Aufbau Oppelhain. Es folgten ein 1:0 gegen Blau-Weiß Möglenz und ein 2:0 gegen Vorwärts Crinitz. Besonders auffällig war die defensive Stabilität: In fünf Spielen kassierte Lok nur ein Gegentor. Auch die beiden Unentschieden gegen den FSV Doberlug-Kirchhain und die SpG Lübbenau/Ragow II änderten nichts am konstanten Eindruck. Mit 13 Punkten und einem Torverhältnis von 7:1 stand Lok am Ende verdient an der Spitze.

Blau-Weiß Möglenz als hartnäckiger Verfolger

Der SV Blau-Weiß Möglenz hielt das Turnier lange offen. Siege gegen die SpG Lübbenau/Ragow II, den SV Aufbau Oppelhain und den Gastgeber FSV Doberlug-Kirchhain sorgten für eine starke Ausgangslage. Die knappen Niederlagen gegen Lok Uebigau und Vorwärts Crinitz verhinderten jedoch den Sprung ganz nach oben. Mit zwölf Punkten und 9:4 Toren belegte Möglenz Rang zwei und bestätigte seine Hallenstärke.

Gastgeber mit wechselhaftem Verlauf

Der FSV Doberlug-Kirchhain startete mit einem torlosen Unentschieden gegen Vorwärts Crinitz in den Abend. Ein 3:1 gegen Aufbau Oppelhain brachte Schwung, doch weitere Remis gegen Lübbenau/Ragow II und Lok Uebigau sowie die Niederlage gegen Blau-Weiß Möglenz verhinderten eine bessere Platzierung. Mit sechs Punkten und 6:5 Toren landete der Gastgeber auf Rang drei.

Crinitz zwischen Defensive und Ausreißern

Der SV Vorwärts Crinitz zeigte ein facettenreiches Turnier. Zwei torlose Unentschieden zum Auftakt standen einem deutlichen 5:1 gegen Aufbau Oppelhain gegenüber. Gleichzeitig fehlte in den Spielen gegen die Spitzenteams die letzte Durchschlagskraft. Fünf Punkte reichten am Ende zu Platz vier.

Lübbenau/Ragow II und Aufbau Oppelhain im unteren Feld

Die SpG Lübbenau/Ragow II kam auf drei Punkte. Zwei Unentschieden hielten das Team lange im Spiel, Niederlagen in den direkten Duellen verhinderten jedoch mehr. Der SV Aufbau Oppelhain musste sich mit einem Punkt begnügen. Trotz einzelner ordentlicher Phasen machte sich die defensive Anfälligkeit bemerkbar.

Frauen setzen den Schlusspunkt am Sonntag

Am morgigen Sonntag, 11. Januar 2026, gehört die Halle den Frauenmannschaften. Das Turnier beginnt um 16:30 Uhr und folgt ebenfalls dem Modus einer gemeinsamen Gruppe. Die Spielzeit beträgt zehn Minuten pro Partie, was ein nochmals erhöhtes Tempo verspricht und den Fokus auf Effizienz legt.

Vielseitiges Teilnehmerfeld der Frauen

Sechs Mannschaften nehmen am Frauenturnier teil. Neben dem FSV Doberlug-Kirchhain sind der ESV Lok Falkenberg, der SV Blau-Weiss Straupitz, der FSV Babelsberg 74 II, der FSV Rot-Weiß Luckau sowie der FC Schradenland vertreten. Auch hier trifft jede Mannschaft auf jede, was für Vergleichbarkeit und sportliche Fairness sorgt.

Kompakter Ablauf bis in den Abend

Der Spielplan der Frauen umfasst 15 Spiele. Der letzte Anstoß ist für 19:18 Uhr vorgesehen. Die enge Abfolge der Partien verlangt hohe Konzentration und körperliche Präsenz über mehrere Stunden hinweg. Jede Begegnung hat unmittelbaren Einfluss auf den Turnierausgang.