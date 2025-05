Lok Stendal will Geschichte schreiben: "Träumen sollte man immer"

"Als Verbandsliga-Verein so weit zu kommen, ist schon besonders", sagt Lok-Trainer Jörn Schulz mit Blick auf dieses Highlight: "Wir sind total stolz und froh, dieses Endspiel als 1. FC Lok Stendal bestreiten zu dürfen." Fast auf den Tag genau vor sieben Jahren stand der Traditionsverein aus der Altmark zum letzten Mal im Finale. Der damalige Oberligist unterlag dem Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg nur mit 0:1.

DFB-Pokalprämie von 200.000 Euro für die erste Runde

Weil die Blau-Weißen damals ihr Ticket für den DFB-Pokal schon über den Ligabetrieb gesichert hatten, durfte sich der Underdog freuen. Der 1. FC Lok landete ebenfalls im Lostopf des nationalen Pokalwettbewerbs und spielte gegen den Zweitligisten DSC Arminia Bielefeld (0:5). Am Sonnabend nun geht es für beide Finalisten um den Einzug in den DFB-Pokal - und um eine Prämie für die erste Hauptrunde von circa 200.000 Euro.

Auch deshalb fordert HFC-Trainer Mark Zimmermann: "Es ist wichtig für uns, dass wir dieses Spiel so seriös wie möglich angehen und den vollen Fokus haben." Zweimal in Folge hatten sich die Hallenser zuletzt den Landespokal gesichert. Und als Regionalligist waren die Saalestädter auch in dieser Saison wieder großer Favorit. Aber: "Auch wenn wir der am höchsten gerankte Club in diesem Landespokal-Wettbewerb sind, ist es trotzdem nicht selbstverständlich, dass wir auch im Finale stehen", betont Zimmermann.

Underdog will "über Teilerfolge in dieses Spiel reinkommen"

Und der 51-Jährige ergänzt: "Wir haben auch enge Duelle gehabt, wenn ich beispielsweise an das Spiel in Halberstadt erinnere." Im Achtelfinale beim Oberligisten hatte sich der HFC erst im Elfmeterschießen mit 6:3 durchgesetzt. Auch der 2:0-Erfolg im Halbfinale gegen den VfL Halle 96 war angesichts einer dünnen Personaldecke knapp. "Jetzt wollen wir den Pokal auch gewinnen", unterstreicht Zimmermann.

Dass wollen natürlich auch die Stendaler - wenn der HFC ihnen eine Tür offen lässt. "Wir wollen über Teilerfolge in dieses Spiel reinkommen", erklärt Schulz. Zugleich sollen seine Schützlinge an die Sensation glauben: "Träumen sollte man immer. Das habe ich auch versucht, meiner Mannschaft zu vermitteln." Wohl wissend, dass es für den Amateurclub "eine extreme Herausforderung" gegen den Regionalligisten werden wird.

Weg ins Endspiel führt über vier Verbandsliga-Kontrahenten

Ins Finale führte der Weg des 1. FC Lok Stendal fast nur über Ligakontrahenten. Abgesehen vom 6:0 im Achtelfinale beim SV Arminia Magdeburg (Landesliga Nord) ging es ausschließlich gegen Gegner aus der Verbandsliga. 4:1 gegen den FSV Barleben, 4:2 beim SSV Gardelegen, 3:2 gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen und schließlich der nervenaufreibende 7:5-Erfolg nach Elfmeterschießen im Halbfinale gegen den VfB Sangerhausen.

Als Lohn geht es im Leuna-Chemie-Stadion am Sonnabend um 14:30 Uhr im Finale nun vor mehr als 5000 Zuschauern um den Titel. "Das wird was ganz Besonderes für uns", sagte Schulz. "Das ist eine Riesenerfahrung - für mich als Trainer und für die Jungs."