Lok Stendal setzt Zeichen: "Er hat unser uneingeschränktes Vertrauen"

Zum Start der neuen Oberliga-Saison hat der 1. FC Lok Stendal einen schwierigen Stand. Nach fünf Partien hat der Aufsteiger erst einen Zähler auf dem Konto. Jüngst setzte es am Sonntag beim 0:2 gegen den VfL Halle 96 die vierte Niederlage. Bereits im Vorfeld der Partie setzten die Altmärker allerdings ein unmissverständliches Zeichen.

Am Sonntag gab der 1. FC Lok die Vertragsverlängerung von Cheftrainer Jörn Schulz bekannt. "Um in der Oberliga bestehen zu können, braucht es ein eingespieltes Team. Dazu gehört ein erfahrener Trainer, der durch seine Erfahrung, sein sportliches Können und seine Motivationsfähigkeit das Beste aus den Jungs herausarbeitet. Dafür steht Jörn Schulz, deshalb haben wir frühzeitig mit ihm verlängert. Er hat unser uneingeschränktes Vertrauen", erklärte Lok-Präsident Thomas Weise diesen Schritt. Zum FuPa-Profil:

Schon seit dem Winter der Saison 2018/19 trägt Schulz die Verantwortung im Stadion am Hölzchen. Nach drei Jahren in der Verbandsliga gelang der Lok in diesem Sommer unter ihm die ersehnte Rückkehr in die Oberliga. "Jede Vertragsverlängerung in der Vergangenheit war für mich ein Privileg, denn es gibt für mich nichts Schöneres, als Trainer beim ambitionierten Verein der Region mit großer Tradition sein zu dürfen. Die jetzige, vorzeitige und langfristige Verlängerung ist für mich Ausdruck des gegenseitigen Vertrauens und erfüllt mich mit Stolz", so Schulz.

Gemeinsames Ziel: Oberliga-Fußball in Stendal etablieren

In der vergangenen Saison hätten die Altmärker "unglaublich viel erlebt, uns stetig weiterentwickelt und als Team zusammengefunden", sagt der Trainer mit Blick zurück und ergänzt: "Nun wollen wir gemeinsam den nächsten Schritt in der Oberliga gehen." Das gemeinsame Ziel sei es, "nicht nur die Klasse zu halten, sondern einen weiteren Anlauf zu nehmen, um den Oberliga-Fußball dauerhaft in der Region zu etablieren", so Schulz.

Dabei wolle man bewusst "nicht auf einen finanziell anspruchsvollen Weg" setzen, sondern großteils auf den Kader der Vorsaison und viele junge Talente. "Dass dieser Weg schwer werden wird, ist uns bewusst, aber genau auf diese anspruchsvolle Herausforderung freue ich mich", erklärt Schulz.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!