Lok Stendal schnappt sich Landesliga-Torjäger: "Klares Wunschziel" Oberliga Süd +++ Vom Osterburger FC wechselt Angreifer Maximilian Rieger ins Stadion am Hölzchen von Kevin Gehring · Heute, 12:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Verein

Maximilian Rieger hat sich in den vergangenen Jahren beim Osterburger FC einen Namen gemacht. Schon in der Saison 2024/25 glänzte der Angreifer mit 33 Scorerpunkten für den OFC. In der abgelaufenen Serie toppte er diesen Wert noch mit 27 Treffern und elf Vorlagen - und spielte sich mit seinen Leistungen in den Fokus des 1. FC Lok Stendal.

In der neuen Saison wird der 24-Jährige also nicht mehr in der LOTTO-Landesliga Nord, sondern in der NOFV-Oberliga auf Torejagd gehen. "Es gibt nicht viele Spieler aus der Altmark, die das Potenzial für die Oberliga haben und gleichzeitig bereit sind, ihre Komfortzone zu verlassen, den nötigen Aufwand zu betreiben und an ihre Leistungsgrenze zu gehen. Maxi gehört genau zu dieser Kategorie", sagt Stendals Sportlicher Leiter Artem Sikulski über den ersten Neuzugang des Sommers. Zum Spielerprorfil: >> Maximilian Rieger

"Mit seinen starken Leistungen und beeindruckenden Zahlen in der Landesliga war er unser klares Wunschziel für diese Wechselperiode", unterstreicht Sikulski: "Schon nach den ersten Gesprächen war klar, dass dieser Wechsel passt." In Stendal werde sich Rieger "der starken Konkurrenz stellen müssen", doch bringe er "genau die Einstellung mit, die es dafür braucht", unterstreicht der Sportliche Leiter. 59 Treffer in drei Landesliga-Spielzeiten für den Osterburger FC "Für mich als Altmärker ist es eine große Ehre, für diesen traditionsreichen und erfolgreichen Verein aus der Region aufzulaufen", sagt Rieger über seinen Wechsel zur Lok. "Besonders freue ich mich auf die Heimspiele im Hölzchen, die von der lautstarken Unterstützung der Zuschauer geprägt sind. In der kommenden Oberliga-Saison möchte ich mich schnell in die Mannschaft integrieren und meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere gesteckten Ziele erreichen."