Lok Stendal schnappt sich Landesliga-Torjäger: "Klares Wunschziel"

Maximilian Rieger hat sich in den vergangenen Jahren beim Osterburger FC einen Namen gemacht. Schon in der Saison 2024/25 glänzte der Angreifer mit 33 Scorerpunkten für den OFC. In der abgelaufenen Serie toppte er diesen Wert noch mit 27 Treffern und elf Vorlagen - und spielte sich mit seinen Leistungen in den Fokus des 1. FC Lok Stendal.
In der neuen Saison wird der 24-Jährige also nicht mehr in der LOTTO-Landesliga Nord, sondern in der NOFV-Oberliga auf Torejagd gehen. "Es gibt nicht viele Spieler aus der Altmark, die das Potenzial für die Oberliga haben und gleichzeitig bereit sind, ihre Komfortzone zu verlassen, den nötigen Aufwand zu betreiben und an ihre Leistungsgrenze zu gehen. Maxi gehört genau zu dieser Kategorie", sagt Stendals Sportlicher Leiter Artem Sikulski über den ersten Neuzugang des Sommers. Zum Spielerprorfil:
"Mit seinen starken Leistungen und beeindruckenden Zahlen in der Landesliga war er unser klares Wunschziel für diese Wechselperiode", unterstreicht Sikulski: "Schon nach den ersten Gesprächen war klar, dass dieser Wechsel passt." In Stendal werde sich Rieger "der starken Konkurrenz stellen müssen", doch bringe er "genau die Einstellung mit, die es dafür braucht", unterstreicht der Sportliche Leiter.
"Für mich als Altmärker ist es eine große Ehre, für diesen traditionsreichen und erfolgreichen Verein aus der Region aufzulaufen", sagt Rieger über seinen Wechsel zur Lok. "Besonders freue ich mich auf die Heimspiele im Hölzchen, die von der lautstarken Unterstützung der Zuschauer geprägt sind. In der kommenden Oberliga-Saison möchte ich mich schnell in die Mannschaft integrieren und meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere gesteckten Ziele erreichen."
Ausgebildet wurde Rieger beim Osterburger FC, bei dem er in der Landesklasse die ersten Herren-Einsätze sammelte. In der Saison 2022/23 steuerte der junge Angreifer 17 Treffer zum Landesliga-Aufstieg bei. In den folgenden drei Spielzeiten war der Stürmer jeweils der beste Torschütze des OFC. Mit der Empfehlung von 59 Landesliga-Toren folgt nun der Schritt zwei Ligen nach oben. "Niemand weiß, wie lange die Altmark noch in der Oberliga vertreten sein wird. Umso schöner ist es, wenn Spieler aus der Region bereit sind, diesen Schritt zu gehen", sagt Artem Sikulski.