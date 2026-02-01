Lok Stendal glänzt, Nachwuchs begeistert beim 05er-Cup in Weisen

– Foto: SV Eiche 05 Weisen

Der 05er-Cup des SV Eiche 05 Weisen hat sich als facettenreiches Hallenfußballfest präsentiert. Von den C-Junioren am Freitagabend über Bambinis und B-Junioren am Samstag bis hin zu den E-Junioren am Sonntag reichte das Programm. Unterschiedliche Altersklassen, wechselnde Turnierformate und zahlreiche regionale Gäste prägten ein Wochenende, das sportlich klar strukturiert war und zugleich viel Emotionen bot. Erfolge, knappe Entscheidungen und engagierte Auftritte des Gastgebers bestimmten das Bild.

C-Junioren eröffnen den Cup am Freitagabend Den Auftakt machte am Freitagabend ein Sechserturnier der C-Junioren. In einem kompakten Teilnehmerfeld setzte sich der 1. FC Lok Stendal durch und sicherte sich den Turniersieg. Dahinter belegte der SV Eiche 05 Weisen den zweiten Platz und bestätigte einen stabilen Auftritt vor heimischem Publikum. Rang drei ging an die SG 03 Ludwigslust/Grabow. Das Turnier bildete einen sportlich anspruchsvollen Einstieg in das Cup-Wochenende.

Bambinis sorgen für lebendige Atmosphäre

Der Samstag begann mit dem Turnier der Bambinis, an dem sechs Mannschaften teilnahmen. In dieser Altersklasse stand der spielerische Zugang im Vordergrund, dennoch wurde um jede Aktion intensiv gekämpft. Am Ende setzte sich der SSV Einheit Perleberg durch. Der Putlitzer SV belegte den zweiten Platz, Kickers Seehausen wurde Dritter. Der SV Eiche 05 Weisen landete auf Rang vier und sammelte wertvolle Turniererfahrung.

B-Junioren mit Gruppenphase und K.-o.-Spielen

Am Samstagnachmittag folgte das Turnier der B-Junioren mit acht Mannschaften, die in zwei Gruppen eingeteilt waren. Nach der Vorrunde entwickelte sich ein enger Wettbewerb um die Podestplätze. Den Turniersieg sicherte sich der SV Lichtenberg 47, gefolgt vom FK Hansa Wittstock auf Rang zwei. Platz drei ging an den SV Ratzeburg. Der SV Eiche 05 Weisen erreichte das Spiel um Platz drei, musste sich dort jedoch nach Neunmeterschießen geschlagen geben und belegte am Ende Rang vier.

Knappe Entscheidung um Platz drei

Gerade das Spiel um Platz drei unterstrich die Ausgeglichenheit des Teilnehmerfeldes. Der SV Eiche 05 Weisen hielt lange mit, fand jedoch im entscheidenden Neunmeterschießen nicht das bessere Ende für sich. Die Niederlage bedeutete Platz vier, ließ aber dennoch einen insgesamt ordentlichen Turnierauftritt erkennen.

Vereinsturnier am Samstagabend

Am Samstagabend stand ein internes Vereinsturnier mit vier Mannschaften auf dem Programm. Hier setzte sich die Ü50 plus Friends durch und belegte den ersten Platz. Die erste Männermannschaft des SV Eiche 05 folgte auf Rang zwei. Dritter wurde die Ü35 plus Trainer, während die Kombination aus B- und C-Junioren den vierten Platz belegte. Das Turnier schlug eine Brücke zwischen den Generationen und rundete den Samstag in entspannter Atmosphäre ab.

E-Junioren beschließen das Wochenende

Den Abschluss des 05er-Cups bildete am Sonntag das Turnier der E-Junioren. In einem gut besetzten Teilnehmerfeld setzte sich der SC Staaken durch und holte den Turniersieg. Der MSV Neuruppin belegte Platz zwei, Dritter wurde die Spielgemeinschaft Zehlendorf/Zühlsdorf. Der SV Eiche 05 Weisen erreichte den sechsten Platz und sammelte weitere Spielpraxis im Wettbewerb.

Ein Wochenende mit klarer Struktur und breiter Beteiligung

Der 05er-Cup des SV Eiche 05 Weisen zeigte über mehrere Tage hinweg die ganze Bandbreite des Hallenfußballs. Unterschiedliche Altersklassen, klare sportliche Entscheidungen und viele engagierte Auftritte prägten das Geschehen.