Lok Stendal feiert Klassenerhalt: Nun kommt die Landesliga-Relegation!

– Foto: Laura Bornemann

Am Sonnabend um 15:48 Uhr hatte der 1. FC Lok Stendal das große Ziel erreicht: Durch einen 2:0-Heimerfolg über den VfB Krieschow ging der Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt am letzten Spieltag der Oberliga Süd aus eigener Kraft den letzten Schritt zum Klassenerhalt. Auch in der Landesliga wurden den Altmärkern dafür die Daumen gedrückt.

So bekommen die Tabellenzweiten beider Landesliga-Staffeln noch die Chance zum Aufstieg. So schreibt es die Ausschreibung des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) vor. Unter Punkt 2.3. c. 4) heißt es: "Steigt keine Mannschaft aus der Herren-Oberliga des NOFV in die Verbandsliga ab, gibt es ein Relegationsspiel zwischen den beiden Mannschaften, welche in Ihrer Staffel den Platz belegen, welcher direkt hinter den direkten Aufsteigern ist."

Denn weil sich der 1. FC Lok Stendal - zum Saisonfinale trafen Philipp-Maik Witte (3.) und Illia Ilchenko (63.) - damit gerettet hat, gibt es in diesem Jahr keinen Oberliga-Absteiger aus Sachsen-Anhalt. Das hat zur Folge, dass es in der Landesliga sowohl um den Aufstieg in die Verbandsliga als auch um den Landesliga-Verbleib zu Relegationen kommt.

Der SSV 80 Gardelegen ist in der Nord-Staffel schon so gut wie sicher der Relegationsteilnehmer um den Aufstieg. In der Süd-Staffel der LOTTO-Landesliga liefern sich derweil der VfB Gräfenhainichen und der CFC Germania punktgleich noch ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Als Termine für die Relegationsspiele sind der 24. und der 27. Juni vorgesehen. Wenn sich die beiden betreffenden Vereine einigen, könnten jedoch wohl auch andere Termine zustande kommen. Das Hinspiel steigt beim Vertreter der Nord-, das Rückspiel beim Vertreter der Süd-Staffel.

Relegation der Tabellen-14. um den Landesliga-Verbleib

Auch im Tabellenkeller kommt es durch den Klassenerhalt des 1. FC Lok Stendal noch zu Relegationsspielen. Denn weil eine Mannschaft mehr zur Verbandsliga aufsteigt, muss entsprechend auch eine weniger aus der Landesliga absteigen. In der Ausschreibung heißt es dazu unter Punkt 2.3. d. 2): "Tritt Punkt c.4) in Kraft, verringert sich die Anzahl der Absteiger um einen (1). Somit gibt es ein Relegationsspiel zwischen den beiden Mannschaften, welche in Ihren Staffeln den ersten Abstiegsplatz (14), belegen."

In der LOTTO-Landesliga Nord belegt aktuell der SV 08 Baalberge jenen 14. Tabellenplatz, im Süden ist es der SC Naumburg. Allerdings könnte sich in beiden Staffeln an den letzten drei Spieltagen jeweils noch einiges im Tabellenkeller verschieben. Vorgesehen sind die beiden Partien der Abstiegs-Relegation ebenfalls für den 24. und 27. Juni (Änderungen vorbehalten). Wie in den Aufstiegsspielen genießt auch in der Abstiegs-Relegation gemäß der Ausschreibung des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt zunächst der Nord-Vertreter das Heimrecht.