Lok Stendal bindet "absoluten Führungsspieler und Leistungsträger" Verbandsliga +++ Frühzeitig verlängert Kapitän Johannes Mahrhold seinen Vertrag bei den Altmärkern

„Ich freue mich, dass wir recht früh in der Saison den Vertrag mit unserem Käpt'n verlängern konnten", erklärte Stendals Sportlicher Leiter Lars Streißenberger und unterstrich die Bedeutung des 26-Jährigen: "Er ist ein absoluter Führungsspieler und Leistungsträger. Obendrein ist er auch ein top Mensch und bringt seine Qualitäten mit ein, was man auch bei den Gesprächen gesehen hat." Bereits seit der Saison 2014/15 läuft der im Lok-Nachwuchs ausgebildete Defensivspieler für die Stendaler Herren auf, feierte mit diesen 2017 den Aufstieg in die Oberliga und hielt in diesem Sommer auch nach dem Abstieg die Treue. Zum Spielerprofil:

>> Johannes Mahrhold

In der Verlängerung mit dem Kapitän sehen die Verantwortlichen einen ersten wichtigen Schritt in der weiterführenden Personalplanung. "Wir wollen so schnell wie möglich unseren Kader zusammenhalten und weiter verstärken", erklärte Streißenberger und ergänzte: "Wir denken, dass wir mit ,Jones' schon ein gutes Zeichen gesetzt haben und freuen uns auf die weiteren Jahre.“