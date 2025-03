Lok macht den Titelkampf spannend: "Über die letzten Monate gefestigt"

Die Ergebnisse vom Freitag und Sonnabend waren wie eine Vorlage für den 1. FC Lok Stendal: Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen hatte gegen den BSV Halle-Ammendorf verloren (2:3), der SSC Weißenfels musste sich beim SV Westerhausen mit einem 0:0 begnügen. So konnten die Altmärker am Sonntag zum lachenden Dritten werden - und den Titelkampf der Verbandsliga durch einen 2:1-Auswärtssieg beim VfB Merseburg wieder so richtig spannend machen.