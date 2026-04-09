Lok Leipzig will nächsten Schritt gehen, Jena und HFC unter Zugzwang

– Foto: Marcel Junghanns

Am 29. Spieltag der Regionalliga Nordost verdichtet sich der Kampf um Spitze und Klassenverbleib weiter. Nach dem vergangenen Wochenende und den Nachholspielen unter der Woche ist die Lage noch schärfer geworden. Oben drängen Lok Leipzig, Jena und der Hallesche FC, unten kämpfen mehrere Teams um jeden Meter. Dieser Spieltag verspricht große Emotionen, weil fast jede Partie unmittelbare Folgen haben kann.

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Morgen, 19:00 Uhr Hallescher FC HallescherFC VSG Altglienicke Altglienicke 19:00 live PUSH

Der Hallesche FC geht als Tabellendritter mit 56 Punkten in dieses Heimspiel und hat unter der Woche beim 4:1 in Luckenwalde eine starke Antwort gegeben. Besonders wichtig war dieser Sieg nach dem schmerzhaften 2:3 in Meuselwitz, als eine 2:0-Führung noch verloren ging. Nun bietet sich die Chance, den Druck auf Jena und Lok Leipzig hochzuhalten. Die VSG Altglienicke ist mit 42 Punkten Sechster und kam zuletzt zu zwei Remis. Auf das 1:1 gegen Chemie Leipzig folgte im Hinspielvergleich das Wissen um ein weiteres enges Duell: Schon das erste Aufeinandertreffen mit Halle endete 1:1. Altglienicke ist stabil, Halle aber steht stärker unter Zugzwang. Genau das macht diese Partie so brisant.

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Der 1. FC Magdeburg II kassierte zuletzt eine bittere 1:2-Niederlage bei Hertha BSC II und blieb damit bei 37 Punkten auf Rang neun. Nun wartet mit dem ZFC Meuselwitz ein direkter Nachbar aus dem unteren Mittelfeld. Für die Gastgeber ist es die Chance, einen Rückschlag sofort zu korrigieren und wieder Distanz nach unten zu schaffen. Meuselwitz reist mit breiter Brust an. Erst drehte der ZFC ein wildes 3:2 gegen den Halleschen FC, dann kommt das Wissen aus dem Hinspiel hinzu, das 1:1 endete. Mit 32 Punkten steht Meuselwitz auf Rang 13 und kann mit einem Auswärtssieg einen großen Schritt machen. Es ist ein Spiel mit viel Reibung und enger tabellarischer Bedeutung. ---

Rot-Weiß Erfurt musste sich zuletzt beim 1:2 in Leipzig geschlagen geben, bleibt mit 50 Punkten aber Vierter und damit in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Vor heimischem Publikum will Erfurt nun sofort reagieren. Das Hinspiel in Babelsberg gewann die Mannschaft klar mit 2:0 – ein Ergebnis, das Selbstvertrauen geben dürfte. Babelsberg 03 kommt dagegen mit gemischten Gefühlen. Auf das starke 4:0 gegen Hertha 03 folgte unter der Woche ein torloses 0:0 in Greifswald. Mit 32 Punkten steht der SVB auf Rang zwölf und braucht weiter Zählbares. Für Erfurt geht es um den Anschluss nach oben, für Babelsberg um Stabilität nach unten. Das verleiht dem Spiel große Spannung. ---

Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr BFC Dynamo BFC Dynamo FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 14:00 PUSH

Der BFC Dynamo kam zuletzt zu einem späten 2:2 in Zwickau und steht mit 29 Punkten auf Rang 14. Der Ausgleich in der Nachspielzeit war wichtig, weil jeder Punkt im unteren Tabellenbereich zählt. Nun kommt mit Hertha 03 Zehlendorf das Schlusslicht, gegen das Dynamo im Hinspiel allerdings überraschend 1:2 verlor. Hertha 03 erlebt harte Tage. Nach dem 0:4 in Babelsberg folgte unter der Woche ein 0:5 gegen Chemie Leipzig, dazu die Rote Karte gegen Alexios Dedidis. Mit 14 Punkten ist die Lage dramatisch. Für den BFC Dynamo ist das ein Spiel mit Pflichtcharakter, für Hertha 03 eine weitere Prüfung im Kampf gegen die wachsende Aussichtslosigkeit. ---

Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr Chemnitzer FC ChemnitzerFC Hertha BSC Hertha BSC II 14:00 PUSH

Der Chemnitzer FC steckt in einer heiklen Phase. Auf das 1:1 in Eilenburg folgte unter der Woche das 1:2 bei BFC Preussen. Mit 38 Punkten rangiert der CFC auf Platz acht und braucht ein Zeichen der Stabilität. Gerade zu Hause will die Mannschaft verhindern, weiter in ein graues Mittelfeld abzurutschen. Hertha BSC II reist nach dem 2:1 gegen Magdeburg II mit Rückenwind an und steht bei 33 Punkten auf Rang elf. Auch das Hinspiel macht Mut: Damals gewann die Berliner Zweite 2:0. Für Chemnitz geht es um die Rückkehr in die Spur, für Hertha II um einen weiteren Schritt weg von den unruhigen Tabellenregionen. ---

Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde FC Eilenburg Eilenburg 14:00 PUSH

Der FSV 63 Luckenwalde hat binnen weniger Tage zwei Rückschläge kassiert. Erst das 0:1 in Jena, dann unter der Woche das 1:4 gegen den Halleschen FC. Mit 35 Punkten steht Luckenwalde auf Rang zehn und will nun die Trendwende schaffen. Gerade gegen einen direkten Konkurrenten ist der Druck deutlich zu spüren. FC Eilenburg holte zuletzt ein 1:1 gegen den Chemnitzer FC und steht mit 20 Punkten weiter auf Rang 17. Das Hinspiel verlor Eilenburg allerdings 0:2 gegen Luckenwalde. Für die Gäste zählt inzwischen fast jeder Auftritt als Endspiel. Luckenwalde braucht Ruhe und Punkte, Eilenburg Hoffnung und Widerstand. Genau deshalb ist diese Partie so aufgeladen. ---

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr Greifswalder FC Greifswald FSV Zwickau FSV Zwickau 14:00 PUSH

Der Greifswalder FC ist seit zwei Spielen ungeschlagen, holte aber nur zwei torlose Remis gegen BFC Preussen und Babelsberg. Mit 28 Punkten bleibt der Druck auf Rang 15 hoch. Nun wartet mit dem FSV Zwickau ein Gegner aus der oberen Tabellenhälfte. Für Greifswald geht es darum, aus Stabilität endlich wieder einen Sieg zu machen. Zwickau spielte zuletzt 2:2 gegen den BFC Dynamo, ehe unter der Woche in Jena ein klares 1:5 folgte. Mit 49 Punkten ist der FSV Fünfter, doch der Rückschlag war heftig. Das Hinspiel gewann Zwickau 1:0. Für die Gäste geht es um Wiedergutmachung, für Greifswald um dringend benötigte Punkte im Kampf gegen den Abstiegsdruck. ---

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr BFC Preussen BFC Preussen FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena 14:00 live PUSH

Der BFC Preussen hat mit starken Auftritten aufhorchen lassen. Nach dem 0:0 gegen Greifswald folgte unter der Woche ein 2:1 gegen den Chemnitzer FC. Chadi Ramadan war dabei mit zwei Toren der Mann des Abends. Mit 41 Punkten steht der Aufsteiger auf Rang sieben und kann völlig verdient auf eine bemerkenswert stabile Saison blicken. Carl Zeiss Jena reist als Tabellenzweiter mit 57 Punkten an und kommt mit großem Schwung. Auf das 1:0 gegen Luckenwalde folgte unter der Woche ein furioses 5:1 gegen Zwickau, mit drei Treffern von Emeka Oduah. Auch das Hinspiel gewann Jena 3:1. Preussen ist gefestigt, Jena aber steht mitten im Meisterrennen – das verspricht Hochspannung. ---

Das Leipziger Derby beschließt einen Spieltag, der kaum mehr Brisanz bieten könnte. BSG Chemie Leipzig hat zuletzt ein 1:1 in Altglienicke geholt und dann unter der Woche mit dem 5:0 bei Hertha 03 ein mächtiges Lebenszeichen gesendet. Mit 25 Punkten ist Chemie Sechzehnter und braucht trotzdem weiter jeden Zähler. Lok Leipzig führt die Tabelle mit 64 Punkten an und gewann zuletzt 2:1 gegen Erfurt. Das Hinspiel entschied Lok mit 2:0 für sich. Für den Spitzenreiter geht es darum, Platz eins im Rennen um die Aufstiegsrelegation zu behaupten. Für Chemie ist es ein Derby voller Wucht, Druck und Hoffnung. Mehr emotionale Fallhöhe ist kaum vorstellbar.