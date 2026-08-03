Lok Leipzig will in der englischen Woche nachlegen

– Foto: 1. FC Lokomotive Leipzig

Der 1. FC Lok Leipzig steht vor dem nächsten Spiel der Regionalliga Nordost. Am Mittwochabend geht es für Lok zum BFC Preussen ins Preussenstadion. Nach einem Sieg und einem Unentschieden aus den ersten beiden Partien der Saison will Leipzig den soliden Start fortsetzen.

Die Regionalliga Nordost befindet sich aktuell in einer englischen Woche. Für den 1. FC Lok Leipzig bleibt damit nur wenig Zeit, um nach den ersten beiden Saisonspielen den Fokus auf die nächste Herausforderung zu richten. Am Mittwoch, 5. August 2026, um 19 Uhr tritt Lok beim BFC Preussen an. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Sirko Müke, unterstützt von den Assistenten Florian Markhoff und Willem Smakman.

Erfolgreicher Start in Luckenwalde

Mit einem Auswärtssieg begann Lok Leipzig die neue Saison. Beim FSV 63 Luckenwalde geriet die Mannschaft bereits in der dritten Minute durch Felix Pilger mit 0:1 in Rückstand. Doch Lok fand zurück in die Partie: Dorian Cevis erzielte in der 23. Minute den Ausgleich. In der Schlussphase sorgten Ricky Bornschein in der 82. Minute und Ayodele Adetula in der 85. Minute für den 3:1-Erfolg.

Spannendes Duell gegen Magdeburg II

Im folgenden Spiel gegen den 1. FC Magdeburg II zeigte Lok Leipzig erneut Kampfgeist. Nach dem frühen Rückstand durch Rick Lemke in der zehnten Minute drehte die Mannschaft die Partie. Farid Abderrahmane traf in der 36. Minute per Foulelfmeter zum Ausgleich, Simon Schierack brachte Lok in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. R. Bornschein erhöhte in der 52. Minute auf 3:1.

Punktgewinn nach turbulenter Schlussphase

Die Führung hatte jedoch keinen Bestand. K. Manthey verkürzte in der 70. Minute, Magnus Baars erzielte sieben Minuten später den Ausgleich. Am Ende stand ein 3:3 auf der Anzeigetafel. Lok Leipzig nahm einen Punkt aus der Partie mit und richtet den Blick nun auf das Duell mit dem BFC Preussen.

Bekannter Gegner mit wechselnder Bilanz

Gegen den BFC Preussen gab es zuletzt unterschiedliche Ergebnisse. Am 2. Mai 2026 setzte sich Lok Leipzig mit 3:1 durch. Zuvor musste sich die Mannschaft am 9. November 2025 beim BFC Preussen mit 0:2 geschlagen geben. Nun bietet sich die nächste Gelegenheit, die Bilanz gegen den kommenden Gegner weiter zu verbessern.