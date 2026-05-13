Lok Leipzig vs. Jena: Das Fernduell um die Regionalliga-Krone

– Foto: Thomas Gorlt / GO-SPORTFOTOGRA

Am 34. und letzten Spieltag der Regionalliga Nordost läuft alles auf einen finalen Zweikampf hinaus. 1. FC Lokomotive Leipzig und FC Carl Zeiss Jena gehen punktgleich mit 69 Zählern in den Schlusstag, nur Lok Leipzig liegt dank des besseren Torverhältnisses vorn. Dahinter sind viele Plätze noch in Bewegung, auch wenn FC Eilenburg und FC Hertha 03 Zehlendorf bereits abgestiegen sind. Es ist ein letzter Spieltag voller Nervosität, Hoffnung und Restspannung – mit einer großen Frage über allem: Wer darf in die Aufstiegsrelegation zur 3. Liga?

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Für 1. FC Lokomotive Leipzig ist die Lage klar und brutal zugleich: punktgleich mit Jena, aber dank des besseren Torverhältnisses in Front. Das 1:1 in Greifswald war kein Befreiungsschlag, sondern ein weiterer Nervenakt. Nun darf sich der Spitzenreiter im letzten Heimspiel keinen Ausrutscher leisten, wenn er die Relegation aus eigener Kraft sichern will. 1. FC Magdeburg II reist mit 49 Punkten und nach dem wilden 6:4 gegen Babelsberg an. Der Aufsteiger spielt eine bemerkenswerte Saison und hat sich bis auf Rang neun vorgeschoben. Gerade deshalb kommt Lok kein dankbarer Gegner entgegen. Der Druck liegt vollständig bei den Gastgebern, die Gäste können freier auftreten – und genau das macht dieses Finale für Leipzig so heikel.

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Für FC Carl Zeiss Jena ist dieses Derby ein Endspiel. Der 2:0-Sieg beim Halleschen FC hat die Meisterchance lebendig gehalten, nun steht Jena punktgleich mit Lok Leipzig auf 69 Zählern. Mehr Zuspitzung ist kaum möglich. Zuhause braucht Carl Zeiss einen Sieg und gleichzeitig den Blick nach Leipzig. FC Rot-Weiß Erfurt hat mit dem 5:2 gegen Zehlendorf noch einmal seine Offensivkraft gezeigt und steht bei 61 Punkten auf Rang drei. Nach ganz oben reicht es nicht mehr, aber ein Derby in Jena verliert nie an Wucht. Erfurt kann den Titelkampf entscheidend beeinflussen, Jena steht unter maximalem Druck. Mehr Ostfußball-Emotion an einem letzten Spieltag geht kaum. ---

Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr FSV Zwickau FSV Zwickau BSG Chemie Leipzig BSG Chemie 14:00 PUSH

FSV Zwickau hat beim 2:3 in Chemnitz spät einen schmerzhaften Rückschlag erlitten und damit die letzten Hoffnungen nach ganz oben praktisch verspielt. Mit 61 Punkten ist Platz drei oder vier aber weiter möglich. Vor eigenem Publikum will Zwickau die Saison stark abschließen und das Derby gegen Chemie nutzen, um sich sauber zu verabschieden. BSG Chemie Leipzig hat beim 3:2 gegen den bereits abgestiegenen Eilenburg einen wichtigen Sieg eingefahren und steht nun bei 40 Punkten. Damit ist die Mannschaft im unteren Mittelfeld angekommen, aber noch nicht völlig frei von jeder Unsicherheit. Chemie kann mit einem Auswärtserfolg einen großen letzten Akzent setzen. Es ist ein Spiel mit Traditionswucht, auch wenn die ganz große Tabellenentscheidung hier nicht mehr fällt. ---

Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr BFC Dynamo BFC Dynamo Chemnitzer FC ChemnitzerFC 14:00 PUSH

Der BFC Dynamo hat sich mit dem 1:0 in Luckenwalde etwas Luft verschafft und geht mit 39 Punkten in dieses letzte Heimspiel. Ganz unten brennt es nicht mehr so heftig wie noch vor wenigen Wochen, doch ein Sieg würde die Saison deutlich geraderücken. Gerade zuhause will BFC Dynamo das letzte Bild nicht dem Zufall überlassen. Der Chemnitzer FC kommt nach dem 3:2 gegen Zwickau mit viel Schwung. Mit 50 Punkten liegt Chemnitz auf Rang sieben und kann die Saison in der oberen Tabellenhälfte beenden. Die Gäste haben sich in den vergangenen Wochen stabilisiert und reisen mit Rückenwind an. Für BFC Dynamo ist es ein Spiel um Ruhe, für Chemnitz eines um einen starken Abschluss. ---

Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke BFC Preussen BFC Preussen 14:00 PUSH

VSG Altglienicke musste sich bei Hertha BSC II mit einem 1:1 begnügen und steht nun bei 50 Punkten. Auch BFC Preussen hat 50 Zähler, gewann zuletzt aber 2:1 gegen Meuselwitz. Das macht dieses Duell zu einem direkten Vergleich zweier punktgleicher Mannschaften, die sich zum Schluss noch einen besseren Tabellenplatz sichern wollen. Für Altglienicke war die Saison wechselhaft, für BFC Preussen als Aufsteiger hingegen bemerkenswert stabil. Beide Teams bewegen sich im Bereich zwischen Platz sechs und acht, sportlich ist also noch etwas drin. Es ist kein Spiel um alles – aber eines um ein starkes letztes Zeichen. Und das ist an so einem Finaltag oft mehr als nur Nebensache. ---

Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg Hertha BSC Hertha BSC II 14:00 live PUSH

SV Babelsberg 03 hat beim wilden 4:6 in Magdeburg eine spektakuläre, aber schmerzhafte Niederlage erlebt. Mit 38 Punkten steht die Mannschaft auf Rang 14 und will sich im letzten Heimspiel unbedingt mit einem besseren Gefühl verabschieden. Gerade defensiv wird nach zehn Toren in einem Spiel die Reaktion gefragt sein. Hertha BSC II holte beim 1:1 gegen Altglienicke immerhin einen Punkt und liegt mit 40 Zählern knapp vor Babelsberg. Für beide Seiten geht es noch um einen versöhnlichen Saisonabschluss und um die Frage, wer im unteren Mittelfeld endet. Babelsberg gegen Hertha II ist kein glamouröses Spitzenspiel, aber eines mit klarem sportlichem Reiz und offenem Ausgang. ---

Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz Meuselwitz FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde 14:00 live PUSH

Der ZFC Meuselwitz verlor zuletzt 1:2 bei BFC Preussen und bleibt mit 32 Punkten auf Rang 16. Die Lage ist unruhig, auch wenn der letzte Spieltag in dieser Tabelle nicht mehr alles auf den Kopf stellen dürfte. Meuselwitz braucht im letzten Heimspiel noch einmal Haltung, Punkte und ein Zeichen gegen die Tristesse der Schlussphase. FSV 63 Luckenwalde unterlag zuhause BFC Dynamo mit 0:1 und hat bei 42 Punkten den Blick eher ins gesicherte Mittelfeld gerichtet. Die Gäste können deutlich freier antreten als der Gegner. Genau das macht dieses Spiel gefährlich für Meuselwitz, das den größeren Druck mitbringt. Es ist ein Duell zwischen Restnervosität und der Chance auf einen ruhigen Abschluss. ---

Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 Greifswalder FC Greifswald 14:00 live PUSH

FC Hertha 03 Zehlendorf ist abgestiegen, das 2:5 in Erfurt hat die schwierige Saison nur noch einmal unterstrichen. Im letzten Spiel geht es für die Gastgeber nur noch darum, sich mit Anstand aus der Liga zu verabschieden. Solche Spiele leben oft von Trotz und dem Wunsch, zumindest den Schlussakkord nicht kampflos herzugeben. Der Greifswalder FC holte mit dem 1:1 gegen Lok Leipzig einen Achtungserfolg und steht nun bei 35 Punkten. Die Mannschaft hat sich im Endspurt stabilisiert und kann mit einem Sieg die Saison deutlich freundlicher beschließen. Für Greifswald ist es die Chance, einen klaren Schlusspunkt zu setzen. Für Zehlendorf bleibt nur der Versuch, wenigstens diesen letzten Abend offen zu gestalten. ---

Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr FC Eilenburg Eilenburg Hallescher FC HallescherFC 14:00 PUSH

FC Eilenburg ist abgestiegen und verlor zuletzt 2:3 bei Chemie Leipzig. Damit bleibt vor dem letzten Spieltag nur noch die Hoffnung, sich zuhause würdevoll aus der Liga zu verabschieden. Gegen den Halleschen FC wird das jedoch eine schwere Aufgabe, denn auch wenn tabellarisch nicht mehr alles offen ist, reist ein großer Name mit klaren Ansprüchen an. Der Hallesche FC unterlag im Gipfelspiel Jena mit 0:2 und hat damit die letzte Chance auf Platz eins verloren. Mit 60 Punkten bleibt nur noch das Ziel, die Saison sauber zu Ende zu spielen. Halle wird sich nach der bitteren Heimniederlage rehabilitieren wollen. Für Eilenburg ist es das letzte Regionalligaspiel dieser Saison, für Halle die Pflicht zum kontrollierten Abschluss.