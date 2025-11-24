Lok Leipzig vor Härtetest, Kellerduell bei Hertha Zehlendorf

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Morgen, 19:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 BSG Chemie Leipzig BSG Chemie 19:00 live PUSH

Für Hertha 03 Zehlendorf ist es ein Spiel, das kaum größer wirken könnte. Die Berliner kommen vom 1:1 gegen Rot-Weiß Erfurt, in dem Iba May sein Team in der 69. Minute in Führung brachte, ehe der späte Ausgleich durch Obed Chidindu Ugondu in der 89. Minute den nächsten herben Rückschlag im Kampf um Punkte besiegelte. Chemie Leipzig reist mit einer Portion Erleichterung an. Das 1:0 in Eilenburg war ein Last-Minute-Sieg, ermöglicht durch Janik Mäders Foulelfmeter in der 90.+1 Minute. Es war ein Erfolgserlebnis, das dem Team jedoch neuen Mut geben dürfte. Beide Mannschaften stecken tief im Tabellenkeller – doch die Ausgangslage unterscheidet sich deutlich: Chemie kann sich mit einem weiteren Sieg verbessern, Zehlendorf dagegen braucht dringend ein Signalspiel, um den Anschluss nicht endgültig zu verlieren. ---

Mi., 26.11.2025, 19:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke Hertha BSC Hertha BSC II 19:00 live PUSH

Die Ausgangslage könnte kaum spannender sein: Altglienicke steht mit 27 Punkten weiter in Schlagdistanz zur Spitzengruppe und will nach dem jüngsten 2:2 in Chemnitz wieder einen Dreier einfahren. Jonas Saliger brachte VSG dort zweimal in Führung, doch am Ende reichte es nicht für den Auswärtssieg. Hertha BSC II erlebt eine vorsichtige Aufwärtstendenz. Mit dem 1:0 in Luckenwalde durch Selim Telib direkt nach der Pause festigte die Mannschaft einen wichtigen Trend: Die Mannschaft wirkt defensiv stabiler und geht mit zunehmendem Selbstvertrauen in die nächsten Aufgaben. Es treffen zwei Teams mit unterschiedlichen Perspektiven in Fürstenwalde aufeinander: Altglienicke kämpft um den Anschluss an die Aufstiegsränge, Hertha II darum, die gefährliche Zone hinter sich zu lassen. ---