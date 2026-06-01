Lok Leipzig verpasst Aufstieg: Die Regionalliga Nordost 2026/2027

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In der Regionalliga Nordost ist die Saison 2025/2026 beendet. Auch das letzte Aufstiegsspiel zur 3. Liga wurde ausgetragen. Wie wird die Regionalliga Nordost zur Saison 2026/2027 aussehen?

Aufsteiger und Absteiger in der Regionalliga Nordost

Der 1. FC Lok Leipzig hat sich den Titel gesichert. Allerdings steigt der Meister der Regionalliga Nordost nicht direkt in die 3. Liga auf, sondern musste Aufstiegsspiele gegen den Meister der Regionalliga Bayern - dies sind die Würzburger Kickers - bestreiten. In dieser Aufstiegsrunde zog der 1. FC Lok Leipzig den Kürzeren und verbleibt somit in der Regionalliga Nordost. Hier gibt es die Infos zu den Aufstiegsspielen.

In Sachen Abstieg sieht es so aus: Da mit dem FC Erzgebirge Aue eine Mannschaft aus dem Nordosten aus der 3. Liga absteigt, gibt es in der Regionalliga Nordost maximal 3 Absteiger. Der FC Hertha 03 Zehlendorf als Tabellenletzter und der FC Eilenburg als Tabellenvorletzter steigen ab. Gezittert hatte der Drittletzte ZFC Meuselwitz: Wenn der Regionalliga-Meister 1. FC Lok Leipzig in den Aufstiegsspielen den Sprung in die 3. Liga geschafft hätte, dann hätte sich die Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga Nordost um eine Mannschaft verringert. Da dieser Fall nicht eingetreten ist, muss der ZFC Meuselwitz in die Oberliga absteigen.