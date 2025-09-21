Lok Leipzig stürmt mit 7:2 an die Spitze – Luckenwalde jubelt auswärts

Die Regionalliga Nordost setzte heute ihren 9. Spieltag mit drei intensiven Partien fort. Lok Leipzig eroberte mit einem spektakulären Auswärtssieg in Berlin die Tabellenspitze, Jena überzeugte in Meuselwitz und Luckenwalde triumphierte auswärts in Greifswald.

Vor 2444 Zuschauern im Karl-Liebknecht-Stadion wollte der SV Babelsberg 03 an die jüngsten Erfolge anknüpfen, doch die VSG Altglienicke zeigte einmal mehr ihre Stärke. Sydney Mohamed Sylla brachte die Gäste in der 35. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Jonas Nietfeld in der 43. Minute auf 2:0, was die Stimmung der Babelsberger Fans spürbar dämpfte. Doch die Hausherren gaben nicht auf und drängten bis in die Nachspielzeit. In der 90.+6 Minute gelang Luis Müller noch der Anschlusstreffer – zu spät, um die Niederlage abzuwenden.

Im mit 4999 Fans gefüllten Alfred-Kunze-Sportpark entwickelte sich das traditionsreiche Derby zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem BFC Dynamo zu einem wahren Fußballfest für die Gastgeber. Nach einer umkämpften ersten Stunde erlöste Stanley Ratifo die Chemiker mit seinem Treffer in der 62. Minute. Nur vier Minuten später legte Julius Hoffmann in der 66. Minute nach und sorgte für ausgelassene Freude auf den Rängen. Mit dem 2:0-Erfolg setzt Chemie ein Ausrufezeichen und sichert sich wertvolle Punkte. Für den BFC Dynamo bedeutet die Niederlage dagegen einen herben Rückschlag.

Es standen sich der FC Hertha 03 Zehlendorf und der FSV Zwickau gegenüber. Die Partie begann 45 Minuten Verspätung, weil die Gäste später ankamen. Zwickau hatte Mühe, sich Chancen herauszuspielen. Nach der Pause gelang es dann doch: Josua Von Baer erzielte in der 48. Minute den Treffer des Tages. Mit diesem 1:0 sicherte sich Zwickau drei ganz wichtige Punkte. Zehlendorf dagegen bleibt mit nur einem Zähler am Tabellenende.

Vor 5000 Zuschauern erlebte Halle einen gebrauchten Tag. Von Beginn an taten sich die Gastgeber schwer, gegen den defensiv stabilen Aufsteiger BFC Preussen Räume zu finden. Direkt nach dem Seitenwechsel setzte Preussen dann den entscheidenden Nadelstich: In der 46. Minute traf Patrick Breitkreuz zum 1:0 für die Berliner. Halle versuchte in der Folge alles, drängte auf den Ausgleich, doch die Gäste verteidigten leidenschaftlich und retteten den knappen Vorsprung über die Zeit. ---

Die 8031 Zuschauer sahen im Steigerwaldstadion eine Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. Bereits in der 5. Minute brachte Benjika Caciel die Hausherren in Führung. Als Obed Chidindu Ugondu in der 52. Minute auf 2:0 erhöhte, schien alles auf den achten Saisonsieg der Thüringer hinauszulaufen. Doch Chemnitz schlug eindrucksvoll zurück: Tom Baumgart verkürzte in der 79. Minute, bevor Domenico Alberico in der 88. Minute mit dem 2:2 den Schlusspunkt setzte. ---

In Greifswald wurde einmal mehr die schwierige Lage des GFC sichtbar. Vor heimischem Publikum fanden die Gastgeber kaum Mittel gegen den Auftritt des FSV 63 Luckenwalde. Die Gäste belohnten sich in der 35. Minute, als Simon Gollnack zur Führung traf. Auch nach der Pause blieb Luckenwalde das gefährlichere Team und baute den Vorsprung in der 69. Minute durch Mike Bachmann auf 2:0 aus. Der GFC versuchte zwar, ins Spiel zu finden, blieb jedoch ohne Torerfolg. Überschattet wurde die Partie durch die Gelb-Rote Karte für Sofiene Rachid Jannene in der 79. Minute, die Luckenwalde in Unterzahl brachte. ---

Lok Leipzig bot in Berlin ein wahres Offensivfeuerwerk. Schon in der 19. Minute eröffnete Jonas Arcalean den Torreigen, nur Sekunden später legte Eren Öztürk das 2:0 nach. Stefan Maderer erhöhte in der 39. Minute auf 3:0, ehe Dion Ajvazi die Hertha in der 40. Minute zurückbrachte. Doch Lok blieb dominant: Dorian Cevis stellte in der 58. Minute den alten Abstand her. Auch das 2:4 durch Janne Berner in der 70. Minute konnte den Leipziger Sturmlauf nicht stoppen. Stefan Maderer traf in der 81. Minute erneut und legte in der Nachspielzeit noch einmal nach (90.+5). Zwischenzeitlich erzielte Min-Gi Kang in der 90. Minute das sechste Leipziger Tor. Am Ende stand ein 7:2-Auswärtssieg, der Lok Leipzig die Tabellenspitze bescherte. ---

Vor 1621 Zuschauern zeigte Carl Zeiss Jena eine starke Vorstellung gegen Meuselwitz. Kurz vor der Pause traf Maxim Hessel zur wichtigen Führung. Nach dem Seitenwechsel spielte Jena seine Klasse aus: Manassé Eshele erhöhte in der 64. Minute auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Emeka Oduah in der 81. Minute mit dem 3:0. Für Meuselwitz war es eine bittere Niederlage, während Jena sich mit dem Auswärtssieg in der Spitzengruppe festsetzt. ---

Der 1. FC Magdeburg II zeigte sich zuletzt auswärts nicht so stark und verlor beim FSV Zwickau mit 0:1. Mit zehn Punkten stehen die Magdeburger im Mittelfeld. Gegner ist der FC Eilenburg, der nach der 0:2-Heimpleite gegen Babelsberg auf Platz 16 zurückfiel. Luis Müller und Tino Schmidt trafen für die Gäste. Beide Teams wollen Wiedergutmachung und sich von den unteren Plätzen absetzen.