Lok Leipzig stolpert, Jena gewinnt – Titelkampf ist wieder offen

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In der Regionalliga Nordost wurde am heutigen Samstag die Fortsetzung des 32. Spieltags ausgetragen, die eine dramatische Wende im Meisterschaftsrennen herbeiführte. Statt der erhofften vorzeitigen Meisterschaft für den Tabellenführer erlebten die Fans im Bruno-Plache-Stadion eine herbe Enttäuschung, wodurch der Titelkampf kurz vor Saisonende wieder an enormer Spannung gewonnen hat.

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Die Flutlichtatmosphäre bot den Rahmen für einen enorm wichtigen Sieg für den SV Babelsberg 03 im Kampf um den Ligaverbleib. Gegen den favorisierten Hallescher FC agierten die Nulldreier von Beginn an mit einer Leidenschaft, die das Publikum elektrisierte. Der Torreigen begann früh: Bereits in der 2. Minute brachte Maurice Covic die Gastgeber mit dem Treffer zum 1:0 in Führung. Die Hallenser zeigten sich jedoch unbeeindruckt und suchten die spielerische Antwort, die schließlich in der 31. Minute durch Lennard Becker zum 1:1-Ausgleich führte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte ereignete sich der psychologisch entscheidende Moment der Partie, als Tobias Hasse in der 45.+4 Minute das 2:1 für die Hausherren erzielte. Nach dem Seitenwechsel blieb Babelsberg konzentriert und konsequent in der Chancenverwertung. Linus Queißer markierte in der 61. Minute den Treffer zum 3:1. Jakob Wiehe legte in der 90.+2 Minute das 4:1 nach. ---

In einem Spiel, das von der ersten Minute an von der spürbaren Anspannung geprägt war, setzte sich der FSV 63 Luckenwalde bei Hertha BSC II durch. In der hochemotionalen Anfangsphase gelang den Gästen der entscheidende Schlag: Tim Schleinitz erzielte in der 14. Minute den Treffer zum 0:1. Diesen knappen Vorsprung verteidigte die Elf aus Luckenwalde mit viel Herzblut bis zum Schlusspfiff. Damit hat der FSV 63 Luckenwalde den Ligaverbleib sicher und kann für ein weiteres Jahr in der Regionalliga planen. ---

Es sollte ein Tag des Triumphs für den 1. FC Lokomotive Leipzig werden, doch die Partie gegen den Aufsteiger BFC Preussen entwickelte sich zu einem Albtraum für die Hausherren. Bereits in der 2. Minute sah Lukas Wilton die Rote Karte, was die Leipziger früh in Unterzahl brachte und die gesamte Statik des Spiels veränderte. Die Gäste nutzten die Räume aus: Chadi Ramadan erzielte in der 32. Minute die Führung zum 0:1, und nur vier Minuten später erhöhte Niklas Brandt in der 36. Minute auf 0:2. Hoffnung keimte bei den Leipzigern auf, als Malik McLemore in der 38. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 markierte. Doch kurz nach dem Seitenwechsel versetzte erneut Chadi Ramadan in der 48. Minute mit dem Tor zum 1:3 den Hoffnungen der Lok-Fans den endgültigen Dämpfer. Leipzig bleibt zwar mit 68 Punkten an der Spitze, hat seinen komfortablen Vorsprung jedoch etwas eingebüßt. ---

Der FC Carl Zeiss Jena nutzte die Gunst der Stunde und übte mit einem leidenschaftlichen Heimsieg gegen den BFC Dynamo massiven Druck auf den Spitzenreiter aus. In einer intensiv geführten Begegnung im Ernst-Abbe-Sportfeld gingen die Thüringer in der 32. Minute durch Timon Burmeister mit 1:0 in Führung. Die Hausherren blieben konzentriert und bauten den Vorsprung nach der Pause aus: Manassé Eshele traf in der 50. Minute zum 2:0. Die Berliner Gäste gaben sich nicht auf und kamen durch Leander Fritzsche in der 64. Minute zum 2:1-Anschlusstreffer, doch Jena verteidigte den Sieg bis zum Abpfiff. Mit nun 66 Punkten rückt Jena bis auf zwei Zähler an Lok Leipzig heran. ---

Ein wahres Debakel erlebte der FC Eilenburg im Heimspiel gegen einen entfesselten Greifswalder FC. Die Gäste agierten von der ersten Minute an mit einer beeindruckenden Dominanz und Effizienz. Den Torreigen eröffnete Soufian Benyamina bereits in der 3. Minute mit dem 0:1, gefolgt von Osman Atilgan, der in der 13. Minute auf 0:2 erhöhte. Noch vor der Pause sorgte David Vogt in der 45. Minute mit dem 0:3 für die Vorentscheidung. In der zweiten Halbzeit schraubten Grace Bokake in der 75. Minute, Lukas Lämmel in der 77. Minute und erneut Soufian Benyamina in der 81. Minute das Ergebnis auf 0:6 in die Höhe. ---

Hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, die noch nach oben schielen dürfen. FSV Zwickau ist mit 58 Punkten Fünfter, FC Rot-Weiß Erfurt mit ebenfalls 58 Zählern Vierter. Zwickau gewann zuletzt spät 1:0 in Luckenwalde, Erfurt verspielte beim 3:3 gegen Eilenburg zwei Führungen. Das Hinspiel endete 2:2. Es ist ein direktes Duell zweier Teams, die sich keinen weiteren Ausrutscher leisten wollen, wenn sie im oberen Feld noch eine Rolle spielen möchten. ---

Morgen, 14:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke Chemnitzer FC ChemnitzerFC 14:00 PUSH

VSG Altglienicke steht mit 49 Punkten auf Rang sechs und will sich nach dem 0:1 in Greifswald schnell wieder stabilisieren. Chemnitzer FC hat mit dem dramatischen 3:2 gegen Meuselwitz Nervenstärke gezeigt und sich auf 44 Punkte verbessert. Schon das Hinspiel war eng und endete 2:2. Für Altglienicke geht es darum, den Platz in der oberen Tabellenhälfte zu sichern, für Chemnitz um den nächsten Schritt in Richtung einer sorgenfreien Schlussphase. ---

Morgen, 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz Meuselwitz BSG Chemie Leipzig BSG Chemie 14:00 live PUSH

Im Keller ist das eines der Spiele mit der größten Wucht. ZFC Meuselwitz steht bei 32 Punkten, BSG Chemie Leipzig bei 34. Beide Mannschaften verloren zuletzt knapp, Meuselwitz mit 2:3 in Chemnitz, Chemie trotz 4:2 gegen Hertha 03 weiter unter Druck, weil die Lage unten so eng bleibt. Das Hinspiel gewann Meuselwitz überraschend klar mit 2:0. Nun steht weit mehr auf dem Spiel als nur ein gewöhnlicher Dreier. ---

FC Hertha 03 Zehlendorf ist bereits abgestiegen, doch auch damit bleibt jede Partie von Bedeutung. Zuletzt verlor das Team trotz zwischenzeitlicher Hoffnung 2:4 bei Chemie Leipzig. 1. FC Magdeburg II kommt dagegen mit großem Selbstvertrauen nach dem beeindruckenden 4:1 gegen Jena und hat sich auf 43 Punkte vorgeschoben. Das Hinspiel gewann Magdeburg II mit 1:0. Für die Gäste ist es die Chance, das starke Polster weiter auszubauen.