Lok Leipzig spielt 3:3, BFC Dynamo mit 2:2, Schwerin in Torlaune

Regionalliga Nordost der A-Junioren

Tennis Borussia Berlin – BFC Preussen 0:5

In Berlin erlebten die 50 Zuschauer eine einseitige Begegnung, in der Tennis Borussia Berlin gegen die gnadenlose Effektivität des BFC Preussen kein Mittel fand. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahmen die Gäste das Kommando, als Mohammed Alhasan in der 34. Minute einen Foulelfmeter sicher zur Führung verwandelte. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Jasin Abou Chaker in der 43. Minute auf 0:2, was den psychologischen Druck auf die Hausherren massiv erhöhte. Die Gäste bauten die Führung durch einen Doppelschlag von Taymour Fouad (65.) und Fabian Wanyama (67.) innerhalb von nur zwei Minuten auf 0:4 aus. Den Schlusspunkt unter diese deutliche Angelegenheit setzte Adem Demir in der 83. Minute zum 0:5-Endstand. Für TeBe war es ein Nachmittag zum Vergessen, an dem die Defensive den Angriffen der Gäste zu wenig entgegenzusetzen hatte.

1. FC Lokomotive Leipzig – Berliner SC 3:3

In Leipzig sahen die 35 Zuschauer ein hochemotionales Auf und Ab, bei dem die Führung mehrfach wechselte. Lokomotive Leipzig startete furios und schien nach Toren von Daniil Turchyn (13.) und Tidjane Rafael Sousa Balde (16.) bereits früh wie der sichere Sieger auszusehen. Doch ein unglückliches Eigentor von Hannes Schneider in der 39. Minute hauchte dem Berliner SC neues Leben ein. Nach dem Seitenwechsel drehten die Berliner die Partie innerhalb weniger Augenblicke komplett: Inem Bassey (51.) und Frank Junior Uzor (54.) stellten das Ergebnis auf 2:3. Die Leipziger bewiesen jedoch Moral und kämpften sich zurück in dieses intensive Spiel. Ksawier Stachyra markierte in der 64. Minute den Ausgleich zum 3:3. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Teams den entscheidenden Treffer, doch es blieb bei der Punkteteilung in einer Begegnung, die die Zuschauer bis zum Abpfiff in Atem hielt.

BFC Dynamo – FC Förderkader Rene Schneider 2:2

Vor 29 Zuschauern lieferten sich der BFC Dynamo und der FC Förderkader Rene Schneider ein zähes Ringen, das erst in der Schlussphase seine volle Dramatik entfaltete. Die Gäste aus Rostock gingen bereits in der 6. Minute in Führung und verteidigten diesen Vorsprung über weite Strecken der Partie mit viel Leidenschaft. Die Fans des BFC mussten bis zur 72. Minute warten, ehe Lorenzo Dettmann der ersehnte Ausgleich gelang. Dieser Treffer setzte neue Kräfte bei den Hausherren frei, und Levin Linsenbarth drehte die Partie in der 80. Minute sogar zum 2:1 zugunsten des BFC Dynamo. Wer jedoch dachte, die Punkte würden in Berlin bleiben, sah sich getäuscht. In der 85. Minute schlugen die Gäste erneut zu und markierten den 2:2-Ausgleichstreffer. Am Ende teilten sich beide Mannschaften die Punkte.

1. FC Neubrandenburg 04 – FC Mecklenburg Schwerin 1:8

Eine bittere Lehrstunde erlebten die 37 Zuschauer in Neubrandenburg, wo der FC Mecklenburg Schwerin eine regelrechte Machtdemonstration ablieferte. Die Partie begann mit einem Paukenschlag durch Misaki Kawanishi, der bereits in der 1. Minute zur Führung für die Gäste traf. Neubrandenburg schüttelte sich kurz und kam durch Paco Raasch (19.) zum Ausgleich, doch die Freude der heimischen Fans hielt nicht lange an. Noel Holdorf (25.) und Elias Finn Szulczyk (28.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Im zweiten Durchgang brachen bei den Hausherren alle Dämme: Serag el Dino Omar erhöhte in der 49. Minute auf 1:4. Danach folgte die große Show von Abubakar Hanan Sharif, der mit einem lupenreinen Hattrick (56., 57., 68.) innerhalb von zwölf Minuten das Ergebnis auf 1:7 schraubte. Den endgültigen Schlusspunkt setzte erneut Misaki Kawanishi in der 88. Minute mit dem Tor zum 1:8-Endstand.

1. FC Frankfurt – FC Hertha 03 Zehlendorf 1:1

An der Oder sahen die 49 Zuschauer ein taktisch geprägtes Spiel, das vor allem in der zweiten Halbzeit an Intensität gewann. Nachdem die erste Hälfte torlos geblieben war, durften die Frankfurter Fans in der 51. Minute erstmals jubeln, als Finn-Luca Sperling die Hausherren in Führung brachte. Die Bemühungen der Gäste wurden schließlich in der 75. Minute belohnt: Fynn Hartl markierte den Ausgleich zum 1:1. In der Schlussviertelstunde neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend im Mittelfeld, sodass keine der beiden Seiten mehr den entscheidenden Lucky Punch setzen konnte. Das Unentschieden war letztlich das Resultat zweier Teams auf Augenhöhe, die sich über die gesamte Spielzeit nichts schenkten.

SFC Stern 1900 – VFC Plauen 0:1

In einer defensiv geprägten Begegnung reichte dem VFC Plauen ein einziger Treffer, um die volle Punktezahl zu entführen. Die 38 Zuschauer sahen eine Partie, in der klare Torchancen Mangelware blieben, da beide Abwehrreihen sehr diszipliniert agierten. Den entscheidenden Moment des Spiels erlebten die Fans in der 32. Minute, als die Gäste eine der wenigen Lücken in der Stern-Hintermannschaft nutzten und zum 0:1 trafen. In der zweiten Halbzeit versuchten die Hausherren zwar alles, um den Ausgleich zu erzwingen, bissen sich jedoch am stabilen Abwehrbollwerk der Plauener immer wieder die Zähne aus. Plauen verteidigte den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff und feierte damit einen wichtigen Auswärtssieg.

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