Allgemeines
– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Lok Leipzig siegt klar – Jena und Erfurt setzen sich durch

Regionalliga Nordost: Die Übersicht über die Partien des 7. Spieltags.

Regionalliga Nordost
Hertha BSC II
Erfurt
Babelsberg
FC CZ Jena

Der 7. Spieltag der Regionalliga Nordost endete heute mit hochklassigen Partien und klaren Botschaften: Lok Leipzig und Erfurt bleiben im Titelrennen unaufhaltsam, Jena festigt die Spitzengruppe, während Babelsberg einen bitteren Rückschlag hinnehmen musste.

---

Gestern, 18:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie LeipzigBSG Chemie
0
0

Der Hallesche FC kam gegen die BSG Chemie Leipzig nicht über ein 0:0 hinaus. Vor 12166 Zuschauern tat sich der Tabellenführer schwer, trotz spielerischer Überlegenheit den Ball im Tor unterzubringen. Die Gäste aus Leipzig verteidigten mit Leidenschaft und hielten ihr Gehäuse über 90 Minuten sauber. Kurz vor dem Ende schwächten sich die Gastgeber zusätzlich: Niclas Stierlin sah in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte, obwohl er davor noch nicht verwarnt gewesen war. Damit bleibt Halle zwar ungeschlagen, musste jedoch den ersten Punktverlust der Saison hinnehmen. Chemie Leipzig holte derweil seinen ersten Zähler und kämpfte sich mit großem Einsatz in dieses Remis. Allerdings wurde das Spiel durch Ausschreitungen nach dem Abpfiff überschattet.

---

Gestern, 19:00 Uhr
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC II
BFC Dynamo
BFC DynamoBFC Dynamo
2
2
Abpfiff

Hertha BSC II und der BFC Dynamo lieferten sich ein intensives Duell, das am Ende 2:2 endete. Die Gäste legten furios los: Bereits in der 2. Minute brachte Rufat Dadashov den BFC Dynamo in Führung. Nach der Pause drehte die Hertha-Reserve auf. Soufian Gouram traf in der 54. Minute zum Ausgleich, ehe Shalva Ogbaidze in der 79. Minute die Partie zugunsten der Berliner Talente zu kippen schien. Doch der BFC Dynamo bewies Moral und kam nur vier Minuten später durch Rufat Dadashov zum 2:2-Endstand.

---

Gestern, 19:00 Uhr
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke
FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
3
0
Abpfiff

Die VSG Altglienicke feierte einen 3:0-Heimsieg gegen den FSV Zwickau und bleibt damit weiter im Spitzenfeld der Liga. Jonas Nietfeld brachte die Gastgeber mit seinem Treffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. Nach dem Seitenwechsel legte Jonas Saliger in der 71. Minute nach, ehe erneut Jonas Nietfeld nur zwei Minuten später den Endstand von 3:0 herstellte.

---

Gestern, 19:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
Greifswalder FC
Greifswalder FCGreifswald
1
1
Abpfiff

Der 1. FC Magdeburg II und der Greifswalder FC trennten sich mit einem 1:1. Enis Bytyqi verwandelte in der 48. Minute einen Foulelfmeter zur Führung für die Gastgeber. Doch das Spiel kippte, als Mihailo Trkulja in der 71. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste. In Überzahl drückten die Gäste auf den Ausgleich und wurden in der 82. Minute belohnt, als Edgar Kaizer zum 1:1 traf.

---

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Lokomotive LeipzigLok Leipzig
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde
4
0

Vor 4468 Zuschauern im Bruno-Plache-Stadion machte Lok Leipzig früh klar, dass die Punkte an diesem Nachmittag nicht aus der Messestadt entführt werden würden. Schon in der 7. Minute brachte Ayodele Adetula die Gastgeber in Führung. Wenig später erhöhte Stefan Maderer per Foulelfmeter in der 12. Minute auf 2:0. Lok spielte wie entfesselt und belohnte sich noch vor der Pause mit zwei weiteren Treffern: Ayodele Adetula traf in der 41. und 42. Minute doppelt und schnürte damit seinen Dreierpack.

---

Heute, 14:00 Uhr
FC Carl Zeiss Jena
FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena
FC Eilenburg
FC EilenburgEilenburg
2
0
Abpfiff

Mehr als 6000 Zuschauer sorgten für eine imposante Kulisse, die Jena beflügelte. Nach einem intensiven ersten Durchgang sorgte Malik Talabidi in der 41. Minute für die Führung. Eilenburg kämpfte um den Ausgleich, doch Jena blieb konsequent und erhöhte durch Timon Burmeister in der 76. Minute auf 2:0. Mit diesem Sieg hält der FC Carl Zeiss den Anschluss an die Spitze.

---

Heute, 14:00 Uhr
ZFC Meuselwitz
ZFC MeuselwitzMeuselwitz
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03
2
1
Abpfiff

Die 370 Zuschauer erlebten ein Spiel, das besonders durch Standards und Effizienz entschieden wurde. Andy Trübenbach brachte Meuselwitz per Handelfmeter in der 43. Minute in Führung. Direkt nach der Pause erhöhte Florian Hansch in der 48. Minute auf 2:0. Zehlendorf steckte nicht auf und kam in der 68. Minute durch Ron Wachs noch zum Anschlusstreffer. Trotz dieser spannenden Schlussphase brachte der ZFC den knappen Vorsprung über die Zeit und festigte seine Position im Mittelfeld.

---

Heute, 14:00 Uhr
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen
FC Rot-Weiß Erfurt
FC Rot-Weiß ErfurtErfurt
2
4

Die 820 Zuschauer in Berlin sahen ein packendes Duell, in dem die Gastgeber zunächst mutig auftraten. Lenny Stein brachte Preussen bereits in der 7. Minute in Führung. Doch Erfurt schlug zurück: Stanislav Fehler glich in der 24. Minute aus, Sofiane Ikene sorgte in der 39. Minute für das 2:1. Nach dem Platzverweis für Lenny Stein in der 75. Minute wurde es schwer für Preussen. Zwar traf Nikolas Frank in der 58. Minute noch zum 2:2, doch ein Eigentor von Stephan Brehmer in der 80. Minute brachte die Gäste erneut nach vorne. Nur vier Minuten später entschied Sofiane Ikene mit seinem zweiten Treffer die Partie.

---

Heute, 16:00 Uhr
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg
Chemnitzer FC
Chemnitzer FCChemnitzerFC
0
1
Abpfiff

Im Karl-Liebknecht-Stadion mussten die Fans von Babelsberg eine schmerzhafte Heimniederlage hinnehmen. In einer hart umkämpften Begegnung entschied ein Strafstoß die Partie: Dejan Bozic verwandelte in der 42. Minute den fälligen Elfmeter für Chemnitz. Babelsberg drängte danach auf den Ausgleich, scheiterte aber immer wieder an der gut organisierten Defensive der Gäste. Am Ende jubelte Chemnitz über drei ganz wichtige Punkte, während Babelsberg den Sprung ins obere Tabellendrittel verpasste.

