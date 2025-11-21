Lok Leipzig setzt Zeichen, Jena mit spätem Ausgleich, Chemie jubelt

Das Spiel wurde abgesagt. Das teilt der ZFC Meuselwitz dazu über Instagram mit: "Die für morgen angesetzte Partie gegen den BFC Preussen muss aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes leider ausfallen."

Vor 4365 Zuschauern kontrollierte der Spitzenreiter das Geschehen, brauchte jedoch Geduld – erst in der 58. Minute brach Stefan Maderer den Bann und traf zum 1:0. Als Greifswald etwas öffnete, nutzte Lok die Räume konsequent. Ayodele Adetula erhöhte in der 71. Minute, ehe Lukas Wilton den Abend mit seinem Treffer in der 79. Minute endgültig entschied. Für Lok dagegen ist der 3:0-Erfolg ein klares Statement zurück an die Verfolger: Der Spitzenreiter bleibt stabil – und gefährlich. ---

Im Duell zweier Teams aus dem Tabellenkeller bestimmte die Nervosität weite Teile des Spiels. Eilenburg zeigte zunächst den etwas klareren Plan, agierte aber erneut ohne Durchschlagskraft. Chemie Leipzig kämpfte sich in die Partie, blieb lange ohne zwingende Aktion – bis in der 90. Minute plötzlich der Moment des Spiels kam. Nach einem Foul im Strafraum übernahm Janik Mäder Verantwortung und verwandelte den fälligen Foulelfmeter zum 1:0. Für Chemie ist es ein Lichtblick, für Eilenburg dagegen der nächste Nackenschlag: Die Mannschaft bleibt tief im Tabellenkeller gefangen und verpasst erneut einen dringend benötigten Punktgewinn. ---

Fast schien es so, als würde Jenas beeindruckende Serie in einem hochintensiven Flutlichtspiel reißen. Halle trat taktisch klug und mit Mut auf, belohnte sich in der 33. Minute, als Malek Fakhro das 1:0 erzielte. Jena rannte an, fand aber lange keine Lücke. Erst in der Nachspielzeit gelang dem Tabellenzweiten der Durchbruch: Moritz Fritz traf in der 90.+3 Minute zum 1:1 und rettete seinem Team einen hart erkämpften Punkt. ---

Der FSV Zwickau holte beim 2:2 in Erfurt trotz 2:0-Pausenführung nur einen Punkt. Daniel Haubner und Lukas Eixler hatten früh vorgelegt, doch nach der Pause entglitt dem Team das Spiel. Chemnitz zeigte gegen Altglienicke Moral und Stabilität. Der 2:2-Endstand beruhte auf zwei Toren von Maurizio Grimaldi, der das Spiel nach dem Rückstand erst ausglich und dann drehte, ehe Altglienicke erneut traf. Ein traditionsreiches Duell, in dem beide Mannschaften zuversichtlich antreten. ---

Babelsberg kam beim 2:2 in Halle dank des späten Treffers von Alexander Leon Georgiadi zu einem wichtigen Punkt, zeigte aber erneut, wie schwer es der Mannschaft fällt, eine Führung über längere Zeit stabil zu halten. Der 1. FC Magdeburg II gewann mit 1:0 gegen Zehlendorf – ein knapper Erfolg, ermöglicht durch Robert Leipertz’ Treffer vor der Pause. Dass Nick Meier einen Foulelfmeter nicht verwandelte, unterstreicht jedoch, wie sehr die U23 noch mit der eigenen Konstanz ringt. Beide Teams suchen dringend nach einer stabilen Linie. ---

Zehlendorf unterlag in Magdeburg nur knapp mit 0:1. Die Mannschaft zeigte Einsatz, doch die fehlende Durchschlagskraft bleibt ein dauerhaftes Problem. Der parierte Foulelfmeter von Alexios Dedidis gegen Nick Meier hielt das Spiel zwar offen, half aber nicht, dringend benötigte Punkte einzufahren. Erfurt hingegen verpasste in einem emotionalen 2:2 gegen Zwickau trotz einer starken Aufholjagd den Sieg. Stanislav Fehler und Sejdo Durakov egalisierten einen 0:2-Rückstand.

Für Zehlendorf geht es weiter ums sportliche Überleben, Erfurt dagegen darf im Aufstiegsrennen keine Ausrutscher zulassen. ---

Der BFC Dynamo verlor unglücklich 2:3 gegen Jena. Joey Breitfeld erzielte das 1:0, später traf Jan Shcherbakovski, sah aber kurz vor Schluss Gelb-Rot – eine Szene, die die Berliner zusätzlich schwächte. Luckenwalde enttäuschte beim 0:1 gegen Hertha BSC II. Der Gegentreffer durch Selim Telib gleich nach der Pause zeigte, wie schwer es dem Team in dieser Partie fiel, offensiven Druck aufzubauen. Beide Mannschaften stehen unter Druck: Der BFC Dynamo, um nicht weiter abzurutschen, Luckenwalde, um wieder in die Spur zu kommen. ---

