Lok Leipzig patzt, Hallescher FC jubelt – Meisterschaft wieder offen

– Foto: Imago Images

Zum Auftakt des 31. Spieltags der Regionalliga Nordost hat sich der Meisterschaftskampf noch einmal zugespitzt. Spitzenreiter 1. FC Lokomotive Leipzig kam vor heimischer Kulisse nicht über ein torloses Remis gegen den Greifswalder FC hinaus. Gleichzeitig gewann der Verfolger Hallesche FC gegen die BSG Chemie Leipzig mit 3:1 und verkürzte den Rückstand auf Lok auf fünf Punkte.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Vor 5488 Zuschauern im Bruno-Plache-Stadion verpasste der 1. FC Lokomotive Leipzig die Chance, einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft zu machen. Gegen einen diszipliniert verteidigenden Greifswalder FC fand die Mannschaft über die gesamte Spielzeit hinweg kein Mittel, um den Abwehrriegel zu knacken. Auch Greifswald verdiente sich das Remis durch eine engagierte Defensivleistung. Bereits das Hinspiel zwischen beiden Teams hatte mit einem 1:1 geendet, und auch diesmal blieb die Begegnung ohne Sieger. Mit nun 69 Punkten bleibt Lok Leipzig zwar Tabellenführer, doch die Entscheidung im Titelrennen ist vorerst vertagt.

---

Der Hallesche FC setzte ein klares Signal an den Spitzenreiter. Halle setzte sich gegen die BSG Chemie Leipzig mit 3:1 durch und bleibt Lok auf den Fersen. Manassé Eshele brachte die Gastgeber bereits in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später erhöhte Max Kulke in der 21. Minute auf 2:0 und stellte früh die Weichen auf Sieg. Jonas Nietfeld sorgte mit dem Treffer zum 3:0 in der 59. Minute endgültig für klare Verhältnisse. In der Nachspielzeit gelang Janik Mäder zumindest noch der Ehrentreffer für die Gäste, als er einen Foulelfmeter verwandelte. Chemie Leipzig bleibt nach dieser Niederlage im Tabellenkeller stecken, während Halle den Rückstand auf Lok Leipzig auf fünf Punkte verkürzt und das Titelrennen damit wieder spannend macht. ---

Heute, 13:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria BFC Dynamo BFC Dynamo 13:00 PUSH

Für Viktoria Berlin wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner. Nach dem 0:4 bei der BSG Chemie Leipzig steht die Mannschaft nur noch knapp über dem Strich. Besonders bitter: Die Partie war nach der Roten Karte gegen Enes Küc in der 49. Minute schnell entschieden. Im Hinspiel gegen den BFC Dynamo gab es eine 0:3-Niederlage. Der BFC Dynamo konnte zuletzt beim 1:1 gegen Eilenburg ebenfalls nicht überzeugen. Zwar brachte Bennedikt Wüstenhagen sein Team in Führung, doch defensiv ließ der BFC Dynamo zu viel zu und kassierte spät den Ausgleich. Die Berliner wollen Platz sieben im Blick behalten – ein Sieg im Stadtderby wäre aber dafür Pflicht. ---

Heute, 13:00 Uhr Hertha BSC Hertha BSC II ZFC Meuselwitz Meuselwitz 13:00 live PUSH

Hertha BSC II zeigte sich beim 2:1-Sieg in Babelsberg effizient und stabilisierte sich im Tabellenmittelfeld. Safa Yildirim, Andor Bolyki und Änis Ben-Hatira waren die Protagonisten eines guten Auswärtsauftritts. Die U23 von Hertha BSC will nun gegen Meuselwitz nachlegen. Der ZFC verpasste beim 1:2 gegen Halle trotz Führung einen Punktgewinn und steht auf Rang elf. Tim Kießling hatte die Führung erzielt, ehe zwei späte Treffer die Partie drehten. Das Hinspiel war spektakulär: Meuselwitz führte zur Pause mit 3:0, geriet aber nach zwei schnellen Gegentoren ins Wanken. Zwei Gelb-Rote Karten gegen Änis Ben-Hatira und Marlon Morgenstern überschatteten die Schlussphase. Es wird ein Spiel mit offenem Ausgang. ---

Rot-Weiß Erfurt musste zuletzt beim 0:2 in Chemnitz einen Rückschlag im Kampf um Platz drei hinnehmen. Die Thüringer konnten in der Offensive kaum Akzente setzen und wurden dann bestraft. Gegen den Tabellenletzten aus Plauen soll nun ein Pflichtsieg her. Der VFC Plauen verlor gegen Luckenwalde mit 0:2 und bleibt tief im Tabellenkeller. Hoffnung gibt es kaum noch – 10 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer sprechen eine deutliche Sprache. Das Hinspiel gegen Erfurt ging mit 1:2 verloren. Für Erfurt zählt nur ein Heimsieg. ---

Morgen, 13:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena 13:00 live PUSH

Luckenwalde holte in Plauen drei ganz wichtige Punkte. Philipp Kühn und Simon Gollnack sorgten beim 2:0-Sieg für die entscheidenden Treffer. Mit dem Sieg verließ der FSV vorerst die Abstiegsränge. Gegen Jena geht es nun um den nächsten Coup. Der FC Carl Zeiss Jena verlor zuletzt knapp mit 1:2 gegen Zwickau. Das Hinspiel gegen Luckenwalde war dramatisch: Jena rettete durch einen Treffer von Benjamin Zank in der Nachspielzeit ein 2:2, zuvor hatte es zwei Führungswechsel gegeben. Auch diesmal ist Spannung garantiert. ---

Morgen, 13:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke Chemnitzer FC ChemnitzerFC 13:00 PUSH

Altglienicke führte in Greifswald früh durch Eren Öztürk, stand am Ende aber mit leeren Händen da. Zwei Gegentreffer in der Schlussphase kosteten wichtige Punkte. Das Team will im Heimspiel gegen Chemnitz wieder Stabilität zeigen. Der Chemnitzer FC kommt mit Rückenwind. Das 2:0 gegen Erfurt war nicht nur überzeugend, sondern auch defensiv stabil. Jong-min Seo und Niclas Erlbeck erzielten die Treffer. Im Hinspiel reichte ein frühes Tor von Seo zum knappen 1:0-Erfolg. Auch diesmal dürfte eine enge Partie bevorstehen. ---

Morgen, 13:00 Uhr FC Eilenburg Eilenburg FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 13:00 live PUSH

Eilenburg sicherte sich mit dem 1:1 beim BFC Dynamo einen wertvollen Auswärtspunkt. Jonas Marx traf in der 79. Minute zum Ausgleich – ein Zeichen, dass die Mannschaft lebt. Dennoch bleibt ein kleiner Rückstand auf das rettende Ufer bestehen. Gegen Zehlendorf zählt nur ein Sieg. Hertha 03 reist mit einer breiten Brust an. Der 2:1-Sieg gegen Spitzenreiter 1. FC Lok Leipzig war ein besonderer Coup. Valentin Henneke erzielte den entscheidenden Treffer. Im Hinspiel unterlag Zehlendorf knapp mit 1:2. Diesmal soll es auch auswärts mit Punkten klappen. ---

Morgen, 14:00 Uhr FSV Zwickau FSV Zwickau SV Babelsberg 03 Babelsberg 14:00 live PUSH