Lok Leipzig marschiert weiter – Hansch-Dreierpack schockt den HFC

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In der Regionalliga Nordost bot die heutige Fortsetzung des 28. Spieltags alles, was das Fußballherz begehrt. Während an der Spitze die Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen greifbar scheint, sorgten leidenschaftliche Aufholjagden und frühe Schockmomente für eine hochemotionale Atmosphäre.

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In einem packenden Duell musste die VSG Altglienicke in letzter Minute einen herben Dämpfer hinnehmen. Gegen die abstiegsbedrohte BSG Chemie Leipzig sahen die Berliner lange wie der sichere Sieger aus, doch die Gäste bewiesen eine bewundernswerte Moral. In der 59. Minute erzielte Ugur Ogulcan Tezel den Führungstreffer zum 1:0 für die Hausherren und versetzte die eigenen Anhänger in Jubel. Die Leipziger gaben sich jedoch nicht geschlagen und warfen in der Schlussphase alles nach vorne. Belohnt wurde dieser Einsatz in der Nachspielzeit: In der 90.+2 Minute markierte Stanley Ratifo den Ausgleich zum 1:1-Endstand. ---

Der FC Eilenburg und der Chemnitzer FC lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch, der bereits in der ersten Halbzeit seine Höhepunkte fand. Die Gastgeber, die jeden Punkt für den Klassenerhalt benötigen, starteten mutig in die Partie. Den Torreigen eröffnete Marcus Niemitz in der 35. Minute mit dem Treffer zum 1:0 für Eilenburg. Die Freude der Heimfans währte jedoch nicht lange, da die Chemnitzer postwendend antworteten. In der 41. Minute erzielte Domenico Alberico den Ausgleich zum 1:1-Endstand. Trotz leidenschaftlicher Bemühungen auf beiden Seiten im zweiten Durchgang fielen keine weiteren Tore. ---

Vor 7036 Zuschauern im Bruno-Plache-Stadion unterstrich der 1. FC Lokomotive Leipzig seine Aufstiegsambitionen in einem packenden Traditionsduell. Die Partie war von Beginn an von hoher Intensität geprägt. Zunächst gingen die Gäste in Führung, als Marco Wolf in der 14. Minute den Treffer zum 0:1 für den FC Rot-Weiß Erfurt erzielte. Die Leipziger bewiesen jedoch große Moral und drängten leidenschaftlich auf den Ausgleich. In der 36. Minute markierte Farid Abderrahmane per Foulelfmeter das Tor zum 1:1. Nur drei Minuten später bebte das Stadion endgültig, als Filip Kusic in der 39. Minute zum 2:1-Endstand traf. Lok Leipzig festigt mit nun 64 Punkten die Tabellenführung. ---

Im Ernst-Abbe-Sportfeld sahen 5613 Zuschauer eine Begegnung, die bereits in der Anfangsphase entschieden wurde. Der FC Carl Zeiss Jena erwischte gegen den FSV 63 Luckenwalde einen Blitzstart. In der 2. Minute erzielte Emeka Oduah den Treffer zum 1:0. Trotz leidenschaftlicher Bemühungen beider Seiten fielen im weiteren Verlauf der Partie keine Tore mehr. ---

Ein Schützenfest erlebten die 2328 Fans im Karl-Liebknecht-Stadion beim Aufeinandertreffen zwischen dem SV Babelsberg 03 und dem Tabellenletzten FC Hertha 03 Zehlendorf. Die Hausherren ließen von der ersten Minute an keinen Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen. Bereits in der 2. Minute brachte Linus Queißer sein Team mit dem Tor zum 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit schraubten die Babelsberger das Ergebnis weiter in die Höhe. In der 71. Minute verwandelte Tino Schmidt einen Foulelfmeter zum 2:0. Nur fünf Minuten später, in der 76. Minute, erhöhte George Didoss auf 3:0. Den emotionalen Schlusspunkt einer einseitigen Partie setzte Philipp Zeiger in der 82. Minute mit dem Treffer zum 4:0-Endstand. ---

Ein wahres Drama der Gefühle ereignete sich, in dem sich der ZFC Meuselwitz einen verloren geglaubten Kampf gegen den favorisierten Hallescher FC noch drehte. Die Gäste aus Halle starteten furios: In der 14. Minute erzielte Fabrice Hartmann die Führung zum 0:1, und nur eine Minute später, in der 15. Minute, erhöhte Bocar Baro bereits auf 0:2. Doch Meuselwitz bewies ein unglaubliches Kämpferherz und startete eine hochemotionale Aufholjagd, die ganz im Zeichen eines einzigen Mannes stand. In der 37. Minute markierte Florian Hansch den Anschlusstreffer zum 1:2. Nach dem Seitenwechsel glich Florian Hansch in der 56. Minute zum 2:2 aus. Die Sensation war perfekt, als Florian Hansch in der 71. Minute einen Foulelfmeter zum 3:2-Endstand verwandelte und damit seinen Dreierpack vollendete. ---

Hertha BSC II reist mit zwei Niederlagen in dieses Heimspiel. Das 2:3 in Erfurt zeigte zwar offensive Lebenszeichen durch Oliver Rölke und Soufian Gouram, doch unter der Woche setzte es in Zwickau ein klares 0:2, dazu sah Elias Decker schon in der 33. Minute Rot. Mit 30 Punkten steht Hertha BSC II auf Rang elf. 1. FC Magdeburg II hat aktuell 37 Punkte und damit eine deutlich ruhigere Ausgangslage. Beim letzten kompletten Spieltag holte die Mannschaft ein 1:1 gegen BFC Preussen, unter der Woche gewann sie dann stark 3:1 in Greifswald. Das Hinspiel war für Hertha BSC II ein Albtraum: 0:6 in Magdeburg. Genau diese Erinnerung macht die Aufgabe für die Berliner noch schwerer. ---

Der BFC Preussen gehört zu den Gewinnern der jüngsten Zusatzspiele. Nach dem 1:1 in Magdeburg gewann die Mannschaft zunächst 3:1 gegen Luckenwalde und dann sogar 3:2 in Meuselwitz. Mit 37 Punkten steht Preussen nun auf Rang neun und hat sich eindrucksvoll ins gesicherte Mittelfeld geschoben. Der Greifswalder FC verlor zuletzt 0:2 gegen Meuselwitz? Nein, der letzte komplette Spieltag brachte ein 2:0 gegen Meuselwitz durch einen Doppelpack von Osman Atilgan, doch das Nachholspiel gegen Magdeburg II ging mit 1:3 verloren. Damit bleibt Greifswald bei 26 Punkten auf Rang 15. Das Hinspiel endete 1:1, als Niklas Brandt spät für Preussen ausglich. Auch diesmal dürfte es ein enges Spiel werden – nur mit dem Unterschied, dass Preussen derzeit deutlich gefestigter wirkt. ---

Der FSV Zwickau hatte zuletzt einen harten Abend in Halle, wo die Mannschaft 0:3 verlor. Unter der Woche folgte aber die richtige Antwort: 2:0 gegen Hertha BSC II durch Tore von Andrey Startsev und Theo-Gunnar Martens. Mit 48 Punkten ist Zwickau Fünfter und bleibt in Reichweite der oberen Vier. Dieses Heimspiel ist deshalb von großer Bedeutung, wenn der Anschluss nicht abreißen soll. Der BFC Dynamo nahm aus den jüngsten Spielen zwei Unentschieden mit. Erst das 1:1 gegen Altglienicke, dann das 2:2 in Babelsberg, wo die Mannschaft lange auf einen Sieg zusteuerte. Mit 28 Punkten steht Dynamo auf Rang 14. Das Hinspiel gewann der BFC Dynamo mit 1:0, durch einen Foulelfmeter von Leandro Putaro. Für Zwickau ist das nun auch ein Spiel der Korrektur – sportlich und emotional.