Lok Leipzig marschiert weiter – Greifswald bejubelt Atilgan-Doppelpack

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In der Regionalliga Nordost wurde am heutigen Samstag die Fortsetzung des 27. Spieltags ausgetragen. Während an der Ostsee ein früher Doppelschlag für klare Verhältnisse sorgte, entwickelte sich im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion ein hochemotionales Drama, das erst in der Schlussminute zugunsten des Tabellenführers entschieden wurde und die Träume der Hausherren auf einen Punktgewinn jäh zerstörte.

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Vor 8300 Zuschauern ließ der Hallescher FC gegen den FSV Zwickau keine Zweifel an seiner Dominanz aufkommen. Die Atmosphäre war von Beginn an elektrisierend, und die Hausherren nutzten diesen Schwung früh aus. In der 19. Minute brachte Jan Löhmannsröben die Saalestädter mit dem Treffer zum 1:0 in Führung. Die Überlegenheit der Gastgeber setzte sich fort: Niclas Stierlin erhöhte in der 33. Minute auf 2:0, was den Westsachsen sichtlich den Wind aus den Segeln nahm. Den endgültigen Schlusspunkt einer starken Vorstellung setzte schließlich Marius Hauptmann, der in der 68. Minute das Tor zum 3:0-Endstand markierte.

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Ein wahres Offensiv-Spektakel erlebten die 6143 Fans im Steigerwaldstadion beim Aufeinandertreffen zwischen dem FC Rot-Weiß Erfurt und Hertha BSC II. Die Partie begann mit einer kalten Dusche für die Thüringer, als Oliver Rölke bereits in der 10. Minute die Führung zum 0:1 für die Berliner Gäste erzielte. Doch Erfurt bewies Moral und drehte die Partie innerhalb weniger Minuten mit einer beeindruckenden Leidenschaft. Lucas Falcao glich in der 20. Minute zum 1:1 aus, bevor Marco Wolf nur drei Minuten später, in der 23. Minute, die Hausherren mit 2:1 in Front brachte. In der 29. Minute erhöhte Obed Chidindu Ugondu sogar auf 3:1 und schien für klare Verhältnisse zu sorgen. Die Berliner Reserve gab sich jedoch nicht geschlagen und kam durch Soufian Gouram, der in der 39. Minute zum 3:2 traf, noch vor der Pause wieder heran. Trotz einer spannungsgeladenen zweiten Halbzeit blieb es bei diesem Spielstand. ---

Die Begegnung zwischen dem BFC Dynamo und der VSG Altglienicke wurde von einem dramatischen Zwischenfall überschattet. Das Spiel musste für etwa 45 Minuten unterbrochen werden, da ein Notarzteinsatz auf dem Spielfeld notwendig wurde. Der BFC-Spieler Valdemar Sadrifar verletzte sich schwer, was für sichtlich betroffene Gesichter bei Spielern und Anhängern sorgte. Nach der langen Unterbrechung wurde der Fokus mühsam wieder auf den Sport gerichtet. Die Gäste gingen zuvor in der 62. Minute durch Mehmet Ibrahimi mit 0:1 in Führung. Die Hausherren zeigten jedoch Kämpferherz und retteten in der Schlussphase einen Punkt: Jan Shcherbakovski erzielte in der 80. Minute den Ausgleich zum 1:1-Endstand. ---

Der Greifswalder FC feierte einen wichtigen Heimerfolg gegen den ZFC Meuselwitz und verschaffte sich damit wertvolle Luft im Tabellenkeller. Mann des Tages im Volksstadion war Osman Atilgan, der die Weichen für die Boddenstädter bereits in der Anfangsphase auf Sieg stellte. In der 2. Minute erzielte Osman Atilgan den Führungstreffer zum 1:0. Nur wenig später legte er nach: In der 13. Minute markierte erneut Osman Atilgan das Tor zum 2:0-Endstand. ---

Ein wahres Wechselbad der Gefühle erlebten die Zuschauer beim Aufeinandertreffen zwischen dem SV Babelsberg 03 und dem Spitzenreiter 1. FC Lokomotive Leipzig. Lange Zeit blieb die intensive Partie ohne Torerfolg, bevor die Schlussphase für pure Leidenschaft und Spannung sorgte. In der 74. Minute brachte Dorian Cevis die Leipziger Gäste mit 0:1 in Führung. Die Antwort der Hausherren folgte jedoch prompt: In der 77. Minute erzielte Theo Ogbidi den Ausgleich zum 1:1 und ließ die Babelsberger Fans hoffen. Die Emotionen kochten in der Folge weiter hoch, als Paul-Roman Wegener in der 80. Minute mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. In Unterzahl stemmte sich Babelsberg gegen den Druck des Favoriten, musste aber in der 89. Minute den entscheidenden Rückschlag hinnehmen. Stefan Maderer markierte den Siegtreffer zum 1:2-Endstand für die Sachsen. Lokomotive Leipzig festigt mit nun 61 Punkten die Tabellenführung. ---

Morgen, 14:00 Uhr Chemnitzer FC ChemnitzerFC FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena 14:00 live PUSH

Ein Duell zweier Mannschaften, die am vergangenen Spieltag hart getroffen wurden. Chemnitzer FC ging beim 0:4 gegen Erfurt zu Hause schwer unter und bleibt bei 34 Punkten. FC Carl Zeiss Jena verlor überraschend 1:2 gegen ZFC Meuselwitz und steht nun bei 48 Punkten. Das Hinspiel gewann Jena 2:0, in einer Partie, die durch eine lange Unterbrechung und mehrere Platzverweise geprägt war. Sören Reddemann und Marcel Hoppe trafen damals, Tom Baumgart sah bereits in der ersten Halbzeit Rot, später flog auch Kevin Lankford mit Gelb-Rot vom Platz. Jena muss nun reagieren, um den Anschluss an Lok und Halle nicht zu verlieren. Chemnitz dagegen braucht ein Gegensignal, damit die deutliche Niederlage gegen Erfurt nicht tiefer wirkt als ein einzelner schlechter Nachmittag. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 FC Eilenburg Eilenburg 14:00 live PUSH

Hier trifft der Letzte auf einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller – und genau deshalb trägt dieses Spiel einen besonderen Druck. FC Hertha 03 Zehlendorf verlor zuletzt 0:1 in Zwickau und bleibt mit 10 Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz. FC Eilenburg verlor am Wochenende 0:1 gegen 1. FC Magdeburg II, setzte dann aber im Nachholspiel ein gewaltiges Zeichen und schlug ZFC Meuselwitz mit 5:1. Mit nun 18 Punkten lebt die Hoffnung wieder. Das Hinspiel endete 1:1, nach Treffern von Marcus Niemitz und Nasuhi Noah Jones. Für Hertha 03 ist dieses Heimspiel beinahe eine letzte große Gelegenheit, noch einmal ernsthaft anzuschieben. Für Eilenburg ist es die Chance, aus dem Befreiungsschlag gegen Meuselwitz sofort weiteres Kapital zu schlagen. ---

Morgen, 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig BSG Chemie FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde 14:00 live PUSH

BSG Chemie Leipzig taumelt weiter durch den Tabellenkeller. Auf das 0:2 bei BFC Dynamo folgte unter der Woche im Nachholspiel gegen BFC Preussen immerhin ein 2:2, das wenigstens ein kleiner Halt sein könnte. Chemie steht bei 18 Punkten und muss jeden Zähler inzwischen mit letzter Kraft suchen. FSV 63 Luckenwalde kam zuletzt gegen den Greifswalder FC zu einem 1:1 und hält bei 32 Punkten. Das Hinspiel gewann Luckenwalde spät 1:0, durch Lucas Will in der 90.+2 Minute vor 1431 Zuschauern. Chemie braucht dieses Heimspiel mit einer Dringlichkeit, die sich kaum verstecken lässt. Luckenwalde dagegen kann mit einem Auswärtssieg die Distanz nach unten weiter festigen. ---

1. FC Magdeburg II hat mit dem 1:0 in Eilenburg den zehnten Saisonsieg eingefahren und steht nun bei 33 Punkten. Der Aufsteiger wirkt damit weiter erstaunlich stabil. BFC Preussen verlor zwar 1:3 gegen Hallescher FC, holte aber im Nachholspiel bei BSG Chemie Leipzig noch ein 2:2 und hat nun 30 Punkte. Das Hinspiel gewann Preussen 1:0, Philip Fontein traf kurz vor der Pause. Dieses Rückspiel ist ein Duell zweier Aufsteiger, die sich im ersten Jahr erstaunlich robust zeigen. Magdeburg II kann sich mit einem Heimsieg weiter im oberen Mittelfeld festsetzen, Preussen will beweisen, dass der Punkt in Leipzig mehr war als nur Schadensbegrenzung.