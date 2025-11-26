Lok Leipzig marschiert, VSG Altglienicke setzt ein Ausrufezeichen

Altglienicke machte im Nachholspiel von Beginn an deutlich, dass man den Anschluss an die Spitzengruppe nicht verlieren will. Bereits in der 7. Minute brachte Jonas Nietfeld sein Team in Führung. Nach der Pause fiel die Entscheidung innerhalb weniger Minuten: Jonas Nietfeld erhöhte in der 60. Minute mit seinem zweiten Treffer, ehe Paul-Vincent Manske in der 68. Minute auf 3:0 stellte. Für VSG bedeutet der klare Sieg Rang vier und neue Hoffnung in Richtung der Aufstiegsplätze. Hertha BSC II dagegen steht im hinteren Tabellenmittelfeld.

Der Tabellenführer 1. FC Lok Leipzig zeigte in Magdeburg, warum er derzeit die bestimmende Mannschaft der Liga ist. Schon in der 5. Minute traf Lukas Wilton zum 1:0 und eröffnete eine Phase völliger Leipziger Dominanz. Stefan Maderer legte in der 14. Minute nach, Ayodele Adetula erhöhte in der 48. Minute – die frühe Entscheidung war gefallen.

Jonas Arcalean machte in der 59. Minute den vierten Treffer, doch der 1. FC Magdeburg II kam in der 62. Minute durch Abu-Bekir Ömer El-Zein per Foulelfmeter zum 1:4. Die Gelb-Rote Karte gegen Marcel Zajusch in der 64. Minute erschwerte die Lage zusätzlich. Dorian Cevis setzte in der 79. Minute den 5:1-Endstand. Lok Leipzig baut mit diesem Auswärtssieg seine Tabellenführung aus und sendet ein unmissverständliches Signal in Richtung der Konkurrenz: Die Formkurve zeigt stabil nach oben – und das mit Nachdruck.