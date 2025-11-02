Lok Leipzig marschiert, Chemnitz überzeugt, HFC patzt bei Hertha BSC

– Foto: Imago Images

Beim heutigen Abschluss des 14. Spieltags der Regionalliga Nordost festigte der 1. FC Lok Leipzig mit einem Heimsieg seine Spitzenposition. Chemnitz glänzte in Meuselwitz, während der Hallesche FC bei Hertha BSC II einen Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen musste. Drei Spiele, drei klare Geschichten – die Liga bleibt spannend, aber Lok ist momentan kaum zu stoppen.

In Jena wurden die Hausherren ihrer Favoritenrolle gerecht und setzten sich unter Flutlicht gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg II mit 2:1 durch. Nach einem torlosen ersten Durchgang sorgte Timon Burmeister (54.) mit seinem dritten Saisontor für die Führung der Gastgeber. Nach 67 Minute erhöte Nils Butzen per Kopfball nach einer Ecke auf 2:0. Magdeburg stemmte sich gegen die drohende Niederlage und kam in der zweiten Minute der Nachspielzeit durch Stefan Korsch zum Anschluss. Mehr als der Treffer zum 1:2 gelang den Gästen vor den 7.209 Zuschauern nicht mehr.

Im Duell zweier Teams aus dem Mittelfeld der Tabelle wurde am Ende eine torreiche und klare Angelegenheit. Bereits nach einer Viertelstunde sorgte Babelsbergs Nils Schätzle für die schnelle Führung der Hausherren. Nur 240 Sekunden später sorgte Lenny Stein für den Ausgleich. Nach 24 Minute klingelte es erneut im Kasten der Gäste, denn George Didoss erzielte die erneute Führung für Babelsberg. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Patrick Breitkreuz der Ausgleich zum 2:2. Nach dem Seitenwechsel passierte lange nichts, ehe Chadi Ramadan (71.), Nikolas Frank (80.) und Ben Meyer (89.) den klaren 5:2-Auswärtsdreier des BFC Preussen besorgten. ---

Der FSV Zwickau zeigte sich von seiner besten Seite und bezwang den FSV 63 Luckenwalde deutlich mit 3:0. Schon in der ersten Hälfte übernahmen die Gastgeber die Kontrolle. Veron Dobruna brachte Zwickau in der 28. Minute in Führung und stellte damit die Weichen auf Sieg. Nach der Pause blieb der FSV spielbestimmend und legte durch Cemal Sezer in der 64. Minute nach. Den Schlusspunkt setzte Nick Breitenbücher in der 81. Minute mit dem 3:0.

– Foto: Stefan Fiebiger

Ein echter Paukenschlag in Fürstenwalde: Der Greifswalder FC feierte bei der VSG Altglienicke einen unerwarteten 2:1-Auswärtssieg. Soufian Benyamina brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung, doch Damian Roßbach glich kurz vor der Pause aus. Danach drängte Altglienicke mit Macht auf den Sieg, doch der GFC hielt kämpferisch dagegen – und schlug in der Nachspielzeit eiskalt zu. David Vogt erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit das entscheidende Tor und bescherte Greifswald den erst zweiten Saisonsieg. ---

In einer intensiven Partie trennten sich der FC Eilenburg und Rot-Weiß Erfurt mit einem 1:1-Unentschieden. Nach dem Führungstreffer durch Pablo Santana Soares in der 51. Minute schien Erfurt lange auf der Siegerstraße, doch Eilenburg kämpfte sich bis zum Schluss hinein und wurde in der Nachspielzeit belohnt: Tom Weiß traf in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum umjubelten Ausgleich. Ein packendes Spiel mit einem späten Punkt für die Gastgeber. ---

Der 1. FC Lokomotive Leipzig bleibt das Maß aller Dinge in der Regionalliga Nordost. Mit einem 3:0-Erfolg über den BFC Dynamo unterstrichen die Leipziger ihre Dominanz. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte schaltete Lok nach der Pause einen Gang höher. Alexander Siebeck eröffnete in der 56. Minute den Torreigen, ehe Farid Abderrahmane nur fünf Minuten später auf 2:0 erhöhte. Stefan Maderer sorgte in der 71. Minute mit dem dritten Treffer für die endgültige Entscheidung. Der BFC wehrte sich tapfer, hatte aber der Leipziger Offensivwucht kaum etwas entgegenzusetzen. In der Schlussminute sah Dominik Pestic Gelb-Rot – ein bitterer Abschluss für die Berliner, die nun in der Tabelle weiter abrutschen. ---

Im Duell zwischen Hertha BSC II und dem Halleschen FC gelang den Berlinern ein wichtiger Befreiungsschlag. Die zweite Mannschaft der Hertha siegte mit 1:0 und verschaffte sich etwas Luft im Tabellenkeller. Änis Ben-Hatira erzielte in der 41. Minute das Tor des Tages und sorgte damit für den dritten Saisonsieg der Mannschaft. Halle fehlte es an Durchschlagskraft und Konsequenz im Abschluss. Hertha verteidigte leidenschaftlich und belohnte sich mit einem knappen, Sieg. Für Halle war es bereits die fünfte Niederlage – im Aufstiegsrennen ein spürbarer Rückschlag. ---