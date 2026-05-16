Lok Leipzig ist Meister – Jena trotz Derby-Sieg nur Zweiter

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Am 34. und letzten Spieltag der Regionalliga Nordost kochten die Emotionen in den Stadien noch einmal richtig hoch. In einem dramatischen Fernduell um die Meisterschaft setzten sich die Leipziger letztlich durch und feierten den Titel sowie den Einzug in die Aufstiegsspiele zur 3. Liga, während am anderen Ende der Tabelle Tränen der Enttäuschung über die feststehenden Abstiege flossen.

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Vor der Kulisse von 8985 Zuschauern im Bruno-Plache-Stadion erlebten die Fans eine emotionale Achterbahnfahrt, an deren Ende der Meistertitel stand. Die Torfolge begann mit einem Dämpfer für die Hausherren, als Joonas Frenzel in der 24. Minute das 0:1 für den 1. FC Magdeburg II erzielte. Direkt nach dem Seitenwechsel glich Ayodele Adetula in der 47. Minute zum 1:1 aus, doch nur zwei Minuten später brachte Joonas Frenzel die Gäste in der 49. Minute mit 1:2 erneut in Führung. Der 1. FC Lokomotive Leipzig bewies jedoch echte Meistermentalität: Ayodele Adetula erzielte in der 59. Minute das 2:2, ehe Farid Abderrahmane in der 63. Minute einen Foulelfmeter zum 3:2 verwandelte. In der Schlussphase machte Dorian Cevis mit seinen Treffern in der 69. Minute zum 4:2 und in der 90. Minute zum 5:2-Endstand den Heimsieg und die Meisterschaft perfekt. Lok beendet die Saison mit 72 Punkten auf Platz eins. ---

Im Thüringen-Derby vor 13123 Zuschauern tat der FC Carl Zeiss Jena alles, um den Druck auf Leipzig hochzuhalten. Timon Burmeister brachte die Hausherren bereits in der 10. Minute mit 1:0 in Führung. In einer von großer Leidenschaft geprägten Partie erhöhte Moritz Fritz in der 29. Minute auf 2:0. Trotz des Heimerfolgs reicht es für Jena aufgrund der schlechteren Tordifferenz gegenüber Leipzig mit ebenfalls 72 Punkten nur für den zweiten Platz. Der FC Rot-Weiß Erfurt schließt die Saison mit 61 Punkten auf dem fünften Rang ab. ---

In Westsachsen sahen die Zuschauer ein enges und kampfbetontes Duell. Der FSV Zwickau behielt am Ende knapp die Oberhand gegen die BSG Chemie Leipzig. Den entscheidenden Treffer zum 1:0-Endstand markierte Marc-Philipp Zimmermann in der 53. Minute. Zwickau sichert sich damit mit 64 Punkten den dritten Tabellenplatz, während Chemie Leipzig die Spielzeit mit 40 Punkten auf Platz 13 beendet. ---

Das Traditionsduell bot den Zuschauern reichlich Dramatik. Die Gäste gingen in der 32. Minute durch einen von Johannes Pistol verwandelten Foulelfmeter mit 0:1 in Führung. Nach der Pause erhöhte Domenico Alberico in der 50. Minute auf 0:2. Der BFC Dynamo steckte jedoch nicht auf und kämpfte sich leidenschaftlich zurück: Willi Theodor Reincke verkürzte in der 53. Minute ebenfalls per Foulelfmeter auf 1:2. In der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4) war es schließlich Rufat Dadashov, der den Ball zum hochemotionalen 2:2-Endstand über die Linie drückte. Chemnitz wird Siebter (51 Punkte), der BFC Dynamo belegt Rang 12 (40 Punkte). ---

Die 203 Zuschauer sahen eine zähe Begegnung. Den einzigen und entscheidenden Treffer der Partie für die VSG Altglienicke erzielte Mehmet Ibrahimi in der 49. Minute zum 1:0-Endstand gegen den Aufsteiger BFC Preussen. Altglienicke belegt Platz sechs (53 Punkte), während die Preussen eine respektable Saison auf dem achten Rang (50 Punkte) abschließen. ---

Der SV Babelsberg 03 verabschiedete sich mit einem Heimerfolg von seinen Fans. Darijan Silic brachte die Filmstädter in der 13. Minute mit 1:0 in Front. In der zweiten Halbzeit kam die Reserve von Hertha BSC II durch Oliver Rölke in der 62. Minute zum 1:1-Ausgleich. Die Schlussphase gehörte jedoch Babelsberg: Linus Queißer erzielte in der 72. Minute das 2:1, bevor Philipp Zeiger in der 75. Minute einen Foulelfmeter zum 3:1-Endstand verwandelte. Babelsberg landet auf Platz 11 (41 Punkte), Hertha II auf Platz 14 (40 Punkte). ---

In Thüringen trennten sich die beiden Kontrahenten mit einer Punkteteilung. Der FSV 63 Luckenwalde ging in der 25. Minute durch Simon Gollnack mit 0:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang dem ZFC Meuselwitz der Ausgleich, als Florian Hansch in der 55. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1-Endstand nutzte. Luckenwalde beendet die Saison auf Platz zehn (43 Punkte). Meuselwitz steht mit 33 Punkten auf Rang 16 und muss nun zittern: Der Klassenerhalt ist für sie davon abhängig, ob Lok Leipzig der Aufstieg in die 3. Liga gelingt. ---

Der Tabellenletzte bot dem favorisierten Greifswalder FC zum Abschluss noch einmal einen großen Kampf. Die Gäste schienen nach Toren von Joe-Joe Richardson (13. Minute), Soufian Benyamina (23. Minute) und Osman Atilgan (48. Minute) beim Stand von 0:3 bereits wie der sichere Sieger auszusehen. Doch der FC Hertha 03 Zehlendorf bewies Moral: Nicolas Hebisch verkürzte in der 68. Minute auf 1:3 und Nathan Wicht erzielte in der Nachspielzeit (90.+2 Minute) den Treffer zum 2:3-Endstand. Zehlendorf verabschiedet sich mit 14 Punkten als Tabellenletzter in die Oberliga, Greifswald wird 15. (38 Punkte). ---

Ein bitteres Debakel erlebte der FC Eilenburg im heimischen Stadion gegen einen entfesselten Hallescher FC. Zum überragenden Mann des Tages avancierte Bocar Baro, der die Eilenburger Defensive im Alleingang zerlegte und die ersten vier Treffer der Partie erzielte (1., 5., 29. und 69. Minute). Den Schlusspunkt zum hochemotionalen 0:5-Endstand setzte schließlich Malek Fakhro in der 84. Minute. Während der HFC die Saison mit 63 Punkten auf dem vierten Platz beendet, steht für Eilenburg mit 23 Punkten auf Platz 17 der Gang in die Oberliga fest.