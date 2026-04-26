Lok Leipzig im Torrausch, SFC Stern top, BFC Dynamo siegt

Regionalliga Nordost der A-Junioren

Berliner SC – Tennis Borussia Berlin 0:1

In einem hart umkämpften Stadtduell sahen die lediglich 35 Zuschauer eine Partie, die vor allem von der taktischen Disziplin der Hintermannschaften geprägt war. Über eine Stunde lang bissen sich beide Teams im Mittelfeld fest, ohne dass der entscheidende Durchbruch gelingen wollte. Erst in der 63. Minute erlöste Rodi Kato die Gäste von Tennis Borussia und markierte den Treffer des Tages. Der Berliner SC warf in der Schlussphase zwar noch einmal alles nach vorne, konnte die kompakte Defensive von TeBe jedoch nicht mehr knacken, sodass die Punkte nach einem geduldigen Auftritt an die Veilchen gingen.

FC Hertha 03 Zehlendorf – BFC Preussen 3:0

Im Duell vor nur 15 Zuschauern in Zehlendorf dauerte es bis kurz nach dem Seitenwechsel, ehe die Hausherren ihre spielerische Überlegenheit auch in Zählbares ummünzten. Bryan Luca Mouassom Ngayap brach in der 48. Minute den Bann und brachte die Hertha in Führung. Dieser Treffer wirkte wie ein Signal, denn nur sechs Minuten später (54.) schraubte Tiam Güler das Ergebnis auf 2:0 hoch. Der BFC Preussen fand gegen die druckvollen Angriffe der Gastgeber kein wirksames Mittel mehr. Fynn Hartl setzte schließlich in der 77. Minute per Foulelfmeter den Schlusspunkt unter eine souveräne Vorstellung der Zehlendorfer, die damit einen verdienten Heimsieg feierten.

1. FC Lokomotive Leipzig – 1. FC Neubrandenburg 04 6:0

In Leipzig bekamen die 31 Zuschauer eine Machtdemonstration geboten, die bereits in den Anfangsminuten ihren Lauf nahm. Pascal Buchmann (3.) und Daniil Turchyn (4.) überrumpelten die Gäste mit einem Blitzstart, von dem sich Neubrandenburg über die gesamte Spielzeit nicht mehr erholen sollte. Tidjane Rafael Sousa Balde erhöhte noch vor der Pause (32.) auf 3:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Lokomotive gnadenlos: David Belyavskiy (53.), erneut Pascal Buchmann (63.) und Hannes Schmidt (82.) machten das halbe Dutzend voll. Für die Gäste entwickelte sich der Nachmittag zu einer bitteren Lehrstunde, während Leipzig seine offensive Spielfreude eindrucksvoll unter Beweis stellte.

VFC Plauen – FC Förderkader Rene Schneider 3:2

In Plauen entwickelte sich vor 30 Zuschauern eine Partie, die nach einer vermeintlich klaren Angelegenheit in eine nervenaufreibende Schlussphase mündete. Die Hausherren schienen das Spiel nach Toren in der 9., 58. und 69. Minute bei einer 3:0-Führung bereits sicher in der Tasche zu haben. Doch der Förderkader aus Rostock bewies eine bemerkenswerte Moral und startete eine furiose Aufholjagd. Sverre Latta (85.) und Ole Upplegger (88.) brachten die Gäste innerhalb weniger Minuten wieder in Schlagdistanz. Plauen zitterte sich förmlich dem Abpfiff entgegen und rettete den knappen Vorsprung mit letzter Kraft über die Zeit, während die Rostocker trotz ihrer späten Tore mit leeren Händen die Heimreise antreten mussten.

1. FC Frankfurt – BFC Dynamo 0:3

Der BFC Dynamo lieferte in Frankfurt eine abgeklärte Vorstellung ab und ließ vor 50 Zuschauern zu keinem Zeitpunkt Zweifel am Sieger aufkommen. Jannes Holm besorgte in der 33. Minute die Führung für die Berliner, was den Gastgebern sichtlich den Wind aus den Segeln nahm. Frankfurt bemühte sich zwar um Entlastung, biss sich an der stabilen Defensive des BFC jedoch die Zähne aus. In der Schlussphase sorgten Efe-Hasan Bashev (81.) und Max Matthes Ramoth (89.) für klare Verhältnisse und besiegelten den souveränen 0:3-Auswärtssieg. Die Berliner nutzten ihre Gelegenheiten eiskalt aus, während Frankfurt trotz engagierter Gegenwehr die Effektivität vor dem Tor vermissen ließ.

SFC Stern 1900 – FC Mecklenburg Schwerin 5:0

In Berlin sahen die 60 Zuschauer eine beeindruckende Vorstellung des SFC Stern 1900, der den FC Mecklenburg Schwerin von der ersten Minute an unter Druck setzte. Kimon Jannakakidis avancierte zum Mann des Tages, indem er bereits in der 14. Minute die Führung erzielte und in der 34. Minute seinen Doppelpack perfekt machte. Dazwischen traf Valon Murtezani (27.) zum zwischenzeitlichen 2:0. Auch im zweiten Durchgang ließen die Hausherren nicht locker: Sery Ezechias Aurel Zaba (69.) und Enis Kilic (84.) schraubten das Ergebnis auf 5:0 hoch. Schwerin fand an diesem Nachmittag kein Mittel gegen die Spielfreude der Berliner, die sich mit diesem deutlichen Erfolg für ihren engagierten Auftritt belohnten.

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