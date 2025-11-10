Lok Leipzig glänzt, Borea Dresden eiskalt, BFC Dynamo siegt

+++

Regionalliga Nordost der A-Junioren

SV Babelsberg 03 – FC Mecklenburg Schwerin 3:1

Ein furioses Ende der ersten Halbzeit brachte Babelsberg den Sieg. Ali Akbar Safari traf zunächst in der 23. Minute zur Führung für die Gäste. Doch dann drehte Babelsberg innerhalb weniger Minuten das Spiel: Christos Venos (41.), Ardahan Yilmaz (42.) und Timiowei Kubilay Empere (45.) sorgten mit einem Dreierpack kurz vor der Pause für die Entscheidung.

Tennis Borussia Berlin – FC Hertha 03 Zehlendorf 1:0

Ein umkämpftes Berliner Deuell entschied TeBe knapp für sich. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte erzielte Rodi Kato in der 58. Minute das goldene Tor. Zehlendorf drückte am Ende, doch Tennis Borussia verteidigte konzentriert und brachte den Sieg über die Zeit.

1. FC Lokomotive Leipzig – VFC Plauen 5:2

Ein torreiches Spiel mit einem starken 1. FC Lok Leipzig. Daniil Turchyn schnürte früh einen Doppelpack (15., 24.), ehe Plauen in der 54. Minute verkürzte. Danach übernahmen die Gastgeber wieder das Kommando: David Belyavskiy (76.), Samim Bigi (85.) und Hannes Schmidt (90.) trafen, während Plauen in der 88. Minute noch einmal zwischenzeitlich auf 4:2 stellte.

1. FC Neubrandenburg 04 – SC Borea Dresden 2:6

Borea Dresden zeigte sich eiskalt vor dem Tor. Florian Scholich brachte Neubrandenburg per Foulelfmeter in der 21. Minute in Führung, doch Ben Jantzen (27.) und Ibrahim Özen (37.) drehten das Spiel. Nach dem zwischenzeitlichen 2:2 durch Ferdinand Lambert Labenz (39.) legte Dresden noch vor der Pause nach (45.+2). Nach dem Seitenwechsel entschieden Özen (55.), Schulze (56., Foulelfmeter) und Seidel (86.) die Partie deutlich.

BFC Preussen – Berliner SC 0:4

Eine klare Angelegenheit für den Berliner SC. Moshood Alade Oleakan Gafar brachte sein Team in der 30. Minute in Führung, Kayode Famson (42.) erhöhte noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel trafen Felix Bönki (60.) und Soner-Niyazi Atik (90.+2) zum 4:0-Auswärtssieg.

1. FC Frankfurt – FC Förderkader Rene Schneider 3:0

Frankfurt dominierte von Beginn an. Luca Tobias Reiche traf doppelt (7., 45.) und legte den Grundstein für den Erfolg. In der Schlussphase verwandelte Finn-Luca Sperling einen Handelfmeter (83.) zum 3:0-Endstand. Eine überzeugende Vorstellung der Gastgeber.

SFC Stern 1900 – BFC Dynamo 1:3

Der BFC Dynamo erwischte den besseren Start: Marc Gronwald traf in der 10. Minute, ehe Salomba Kaba (16.) ausglich. Doch Sven Ho (28.) stellte die Führung schnell wieder her, und Yona Sambale (81.) machte in der Schlussphase alles klar. Der BFC Dynamo zeigte sich effektiv und sicherte sich die drei Punkte.

