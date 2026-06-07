Lok Leipzig gewinnt knapp, SFC Stern siegt trotz 2 Platzverweise

Regionalliga Nordost der A-Junioren

1. FC Neubrandenburg 04 – 1. FC Frankfurt 3:2

Der 1. FC Neubrandenburg 04 setzte sich vor 50 Zuschauern mit 3:2 gegen den 1. FC Frankfurt durch. Paco Raasch brachte die Gastgeber in der 41. Minute in Führung. Max Kostka glich in der 53. Minute per Foulelfmeter aus. Justin Lange stellte ebenfalls per Foulelfmeter in der 72. Minute auf 2:1. Joshua Schuldt erhöhte in der 88. Minute auf 3:1. In der Nachspielzeit verkürzte Romeo Klopsch in der 90.+4 Minute noch auf 2:3.

Berliner SC – BFC Preussen 3:0

Der Berliner SC feierte vor 30 Zuschauern einen souveränen 3:0-Erfolg gegen den BFC Preussen. Moshood Alade Oleakan Gafar erzielte in der 45. Minute die Führung. Inem Bassey baute den Vorsprung in der 80. Minute aus. Den Schlusspunkt setzte Lukas Waldeck mit seinem Treffer in der Nachspielzeit (90.+1).

Tennis Borussia Berlin – VFC Plauen 1:4

Tennis Borussia Berlin ging vor 40 Zuschauern zunächst in Führung. Bedirhan Kazak traf in der 63. Minute zum 1:0. Der VFC Plauen drehte die Partie anschließend mit Treffern in der 66., 74., 84. und 90. Minute zum deutlichen 4:1-Auswärtssieg. Die Namen der Torschützen wurden nicht übermittelt.

1. FC Lokomotive Leipzig – FC Hertha 03 Zehlendorf 2:1

Der 1. FC Lokomotive Leipzig gewann vor 45 Zuschauern mit 2:1 gegen den FC Hertha 03 Zehlendorf. Daniil Turchyn brachte die Gastgeber in der 51. Minute in Führung. Yahya Madi gelang in der 67. Minute der Ausgleich. Erst in der Nachspielzeit fiel die Entscheidung, als David Belyavskiy in der 90.+4 Minute einen Foulelfmeter zum 2:1 verwandelte. Kurz darauf sah Izzet Öztürk vom FC Hertha 03 Zehlendorf in der 92. Minute die Gelb-Rote Karte.

BFC Dynamo – FC Mecklenburg Schwerin 2:5

Der FC Mecklenburg Schwerin drehte beim BFC Dynamo einen Rückstand und gewann mit 5:2. Vincent Witt brachte die Gäste in der 40. Minute in Führung. Efe-Hasan Bashev glich in der 49. Minute aus, bevor Max Matthes Ramoth den BFC Dynamo in der 81. Minute mit 2:1 nach vorne brachte. Danach folgte ein beeindruckender Schlussspurt der Gäste: Serag el Dino Omar traf in der 83. Minute zum Ausgleich, Noel Holdorf erzielte in der 85. Minute das 3:2, Soriba Saidy Camara erhöhte in der 87. Minute und Misaki Kawanishi stellte in der 90.+2 Minute den 5:2-Endstand her.

SFC Stern 1900 – FC Förderkader Rene Schneider 4:2

Der SFC Stern 1900 gewann vor 60 Zuschauern mit 4:2 gegen den FC Förderkader Rene Schneider. Enis Kilic brachte seine Mannschaft mit Treffern in der 30. und 42. Minute mit 2:0 in Führung. Miguel Ange Emmanuel Rabet erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) auf 3:0. Jonas Pfalzgraf verkürzte noch vor dem Pausenpfiff in der 45.+3 Minute auf 1:3. Ferdinand Bloch brachte die Gäste in der 66. Minute weiter heran. Salomba Kaba sorgte in der 80. Minute für die Entscheidung zum 4:2. Überschattet wurde die Partie von zwei Platzverweisen für den SFC Stern 1900: Enis Kilic sah in der 48. Minute die Gelb-Rote Karte, Mehmet Mert Capoglu wurde in der 88. Minute mit Rot des Feldes verwiesen.

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