Lok Leipzig gewinnt Derby deutlich – Greifswald und Chemnitz siegen

Am heutigen Sonntag wurde der 28. Spieltag der Regionalliga Nordost mit drei Partien abgeschlossen. Während der 1. FC Lokomotive Leipzig im Stadtduell gegen Chemie Leipzig mit 3:0 triumphierte, feierten auch der Greifswalder FC und der Chemnitzer FC jeweils Heimsiege.

Es entwickelte sich eine torreiche Begegnung. Benjika Caciel brachte Erfurt früh in Führung (10.), doch Daniel Krasucki glich nur fünf Minuten später aus. Marco Wolf (30.) und Andy Trübenbach (53.) stellten für die Gäste eine Zwei-Tore-Führung her, ehe Zehlendorf durch Sven Reimann (61.) und Bocar Baro (79.) noch ein Remis erkämpfte. Nach dem 1:4 in Erfurt im vorherigen Spiel verpasste der FC Rot-Weiß trotz starker Offensivleistung einen möglichen Auswärtssieg. ---

Zwickau zeigte nach der Niederlage gegen Halle eine direkte Reaktion und gewann gegen Hertha BSC II. Veron Dobruna erzielte bereits in der zweiten Minute das frühe 1:0. Nach dem Seitenwechsel sorgte Lukas Eixler in der 55. Minute für die Vorentscheidung. ---

Vor der großen Kulisse von 9257 Zuschauern entschied der FC Carl Zeiss Jena das Verfolgerduell gegen den Tabellenzweiten aus Halle für sich. Hamza Muqaj (21.) und Joel Richter (24.) erzielten die Tore für die Gastgeber. Überschattet wurde die Partie von einer rund 45-minütigen Unterbrechung in der Halbzeitpause, nachdem HFC-Fans einen Zaun abmontierten und versuchten, in den Jenaer Fanblock zu gelangen. Sportlich überzeugte Jena und verkürzte den Rückstand auf den HFC auf nur noch neun Punkte. ---

Babelsberg konnte den Heimvorteil nutzen und sich mit 3:1 gegen Viktoria Berlin durchsetzen. Ruwen Werthmüller brachte die Hausherren früh in Führung (2.), ehe Maurice Covic in der 24. Minute auf 2:0 erhöhte. Kurz nach dem Seitenwechsel verkürzte Ivan Yermachkov (49.) für die Gäste, doch Mike Bachmann sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung (90.). ---

Der BFC Dynamo zeigte nach dem 1:4 in Erfurt eine klare Reaktion und schlug Altglienicke mit 3:0. Ivan Knezevic traf bereits in der 7. Minute zur Führung. Rufat Dadashov erhöhte auf 2:0 (38.), ehe Kristijan Makovec in der 53. Minute für den Endstand sorgte. Der BFC Dynamo bleibt mit dem Sieg in Schlagdistanz zur Spitzengruppe, während Altglienicke einen Dämpfer hinnehmen musste. ---

Im Kellerduell setzte sich Meuselwitz mit 2:1 gegen Eilenburg durch. Daniel Haubner brachte die Gastgeber nach 36 Minuten in Führung. Nur drei Minuten später glich Jonas Marx für Eilenburg aus. In einer umkämpften Partie war es erneut Haubner, der mit seinem zweiten Treffer des Tages in der 80. Minute für die Entscheidung sorgte. ---

Vor 3467 Zuschauern im Stadion an der Gellertstraße festigte der Chemnitzer FC seinen Platz im Tabellenmittelfeld. Gegen den abstiegsbedrohten FSV 63 Luckenwalde sorgte Tobias Müller nach 21 Minuten für die Führung. Dejan Bozic stellte nach einer guten Stunde auf 2:0 (62.). ---

Im Heimspiel gegen das Schlusslicht VFC Plauen überzeugte der Greifswalder FC mit einer konzentrierten Leistung. Niklas Brandt eröffnete den Torreigen in der 55. Minute, nur vier Minuten später erhöhte Osman Atilgan auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Corvin Kosak in der Nachspielzeit (90.+1). Mit dem zwölften Saisonsieg rückt Greifswald auf Tabellenplatz sechs vor, während Plauen weiterhin mit nur vier Saisonsiegen das Tabellenende ziert. ---

Im mit Spannung erwarteten Leipziger Stadtderby setzte sich Tabellenführer 1. FC Lok Leipzig klar mit 3:0 durch. Laurin von Piechowski brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (42.), Alexander Siebeck erhöhte in der 77. Minute. Den Schlusspunkt setzte Farid Abderrahmane in der 89. Minute. Chemie Leipzig steht mit 27 Punkten auf Rang 15, während Lok seinen Vorsprung auf zehn Zähler ausbaute.