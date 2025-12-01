Lok Leipzig geht unter, BFC Dynamo siegt 8:0, Babelsberg mit 9:0

+++

Regionalliga Nordost der A-Junioren

FC Förderkader Rene Schneider – 1. FC Neubrandenburg 04 2:1

Ein intensives und eng geführtes Spiel, in dem der Förderkader den besseren Start erwischte. Bereits in der 18. Minute fiel das 1:0 – wenn auch unglücklich aus Sicht der Gäste, denn Bennet Boysen lenkte den Ball ins eigene Tor. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Joshua Schuldt glich nur zwei Minuten später aus (20.). Lange blieb die Partie völlig offen, bis Julian Rülke in der 73. Minute seinem Team den 2:1-Heimsieg sicherte.

FC Mecklenburg Schwerin – BFC Preussen 0:3

Die Gäste überzeugten. Nach einer torlosen Anfangsphase traf Preussen in der 38. Minute zur Führung. In der zweiten Halbzeit legte Liam Hiot Hiot nach – und wie. Mit zwei Treffern in der 66. und 75. Minute schraubte er das Resultat auf 0:3 und besiegelte den Auswärtssieg der Berliner.

FC Hertha 03 Zehlendorf – 1. FC Lokomotive Leipzig 5:0

Zehlendorf dominierte die Partie. Erst nach dem Seitenwechsel brach der Torregen los: Ali Al-Asadi (52.) eröffnete, Fynn Hartl (53.) legte sofort nach. Dann drehte Jayden Joel Fofie richtig auf und traf doppelt (56./66.). Den Schlusspunkt setzte Bryan Luca Mouassom Ngayap in der 79. Minute. Ein deutlicher Heimsieg vor 19 Zuschauern.

VFC Plauen – BFC Dynamo 0:8

Der BFC Dynamo zeigte sich von Beginn an starkt. Yona Sambale traf früh (4.), Efe Hasan Bashew erhöhte (12.), und spätestens nach den weiteren schnellen Toren von Max Matthes Ramoth (25.) und erneut Bashew (30.) war die Partie entschieden. Noch vor der Pause stellte Sven Ho auf 0:5 (44.). Auch im zweiten Durchgang blieb der BFC torhungrig: Louis Gnodtke (67.), Nox Kailich (75.) und noch einmal Max Matthes Ramoth (85.) machten das 0:8 perfekt – ein denkwürdiger Auswärtserfolg.

1. FC Frankfurt – Tennis Borussia Berlin 1:2

Frankfurt erwischte den Traumstart und ging bereits in der 7. Minute durch Luca Tobias Reiche in Führung. TeBe kämpfte sich jedoch zurück und fand nach der Pause immer bessere Lösungen. Mirac Balsüzen glich in der 65. Minute aus, bevor Neset Bicakci in der 81. Minute per Foulelfmeter das Spiel endgültig drehte.

SFC Stern 1900 – SV Babelsberg 03 0:9

Der SV Babelsberg 03 fuhr einen beeindruckenden Kantersieg ein – von der ersten Minute an gnadenlos effektiv. Timiowei Kubilay Empere traf zweimal ganz früh (5./7.), gefolgt von einem Doppelpack von Amadeus Ebel (16./19.). Ardahan Yilmaz legte noch vor der Pause per Foulelfmeter (36.) und wenig später erneut (38.) nach. Nach dem Seitenwechsel blieb Babelsberg torhungrig: Ebel erhöhte auf 0:7 (53.), bevor Ardahan Yilmaz mit zwei weiteren Treffern (66./73.) seinen Viererpack komplettierte. Ein Auftritt, der an Deutlichkeit kaum zu überbieten ist.

