Lok Leipzig gegen Jena: Regionalliga Nordost steht unter Hochspannung

Am 25. Spieltag der Regionalliga Nordost kommt die Liga aus einer intensiven Woche mit Nachholspielen – und die Tabelle hat dadurch neue Konturen bekommen. Lok Leipzig führt mit 55 Punkten (48:17 Tore), Carl Zeiss Jena folgt mit 45, Hallescher FC sitzt mit 44 direkt dahinter, Erfurt mit 43. Unten bleibt es bitter: Hertha 03 steht bei 9 Punkten, Eilenburg bei 15, Chemie bei 16 – und weil es einen festen Absteiger gibt und die Zahl der gefährlichen Plätze steigen kann, hat jedes Spiel eine zweite Ebene: Angst oder Aufbruch. Der 24. Spieltag und die Nachholrunde haben bereits gezeigt, wie schnell alles kippt: Lok siegte in Luckenwalde 3:0 und in Meuselwitz 1:0, Jena verlor in Eilenburg 1:2 und spielte gegen Altglienicke 0:0, Chemie schlug Chemnitz 2:1, Zwickau drehte Babelsberg 3:2, Dynamo schlug Preussen 3:1 – und jetzt folgt der nächste Schlagabtausch.

Ein Duell aus dem Mittelfeld, das nach der Nachholwoche plötzlich nach mehr klingt. Hertha BSC II steht mit 27 Punkten (21 Spiele, 31:40 Tore) auf Rang 11 und kommt mit Rückenwind: erst 3:1 beim BFC Dynamo (24. Spieltag), dann 1:0 in Eilenburg im Nachholspiel. BFC Preussen (Aufsteiger) ist Achter mit 29 Punkten (19 Spiele, 27:26 Tore) – doch die letzten Tage waren ein Wechselbad: erst der große Auswärtssieg 1:0 in Erfurt, dann das 1:3 beim BFC Dynamo im Nachholspiel. Das Hinspiel am 17.09.25 endete 0:0 (Preussen – Hertha II 0:0). Genau dieser Nullpunkt macht das Rückspiel so scharf: Wer diesmal zupackt, gewinnt nicht nur Punkte, sondern auch Richtung.

Kellerkampf mit unterschiedlichen Nöten. SV Babelsberg 03 steht bei 20 Punkten (21 Spiele, 31:41 Tore) auf Rang 13 – und kam zuletzt gleich doppelt unter Druck: 1:5 in Chemnitz am 24. Spieltag, dann 2:3 in Zwickau im Nachholspiel. FC Eilenburg ist 17. mit 15 Punkten (22 Spiele, 19:40 Tore) und hat in kurzer Zeit Extreme erlebt: das starke 2:1 gegen Jena am 24. Spieltag, dann das 0:1 gegen Hertha II im Nachholspiel. Das Hinspiel gewann Babelsberg klar 2:0 (Eilenburg – Babelsberg 0:2, 16.09.25). Für Eilenburg ist es die Chance zur Revanche, für Babelsberg die Pflicht, den Absturz zu stoppen.

Ein Spitzenspiel, das nach Nachholwoche noch mehr brennt. Hallescher FC ist Dritter mit 44 Punkten (23 Spiele, 38:21 Tore) und kommt mit stabilen Ergebnissen: 2:0 bei Chemie am 24. Spieltag und 4:1 bei Hertha 03 im Nachholspiel. Chemnitzer FC steht auf Rang 7 mit 34 Punkten (23 Spiele, 37:32 Tore) – aber die vergangenen Tage haben eine tiefe Kerbe hinterlassen: erst das spektakuläre 5:1 gegen Babelsberg, dann das 1:2 bei Chemie im Nachholspiel. Das Hinspiel am 17.09.25 war ein Chemnitzer Statement: Chemnitz – Halle 3:0. Für Halle ist das eine offene Rechnung. Für Chemnitz ist es der Beweis, dass man Halle schlagen kann – aber nach dem 1:2 bei Chemie ist auch klar: in dieser Liga ist nichts stabil, wenn die Details nicht stimmen.

Zwei Teams, die im unteren Bereich jede Partie wie ein kleines Finale spielen. Greifswalder FC ist 15. mit 19 Punkten (21 Spiele, 22:33 Tore) und verlor im Nachholspiel gegen Erfurt 1:2. BFC Dynamo steht als 14. bei 20 Punkten (20 Spiele, 24:34 Tore) – und hat in wenigen Tagen den Ton gewechselt: erst die Niederlage 1:3 gegen Hertha II, dann der starke Nachholsieg 3:1 gegen Preussen. Das Hinspiel gewann Dynamo 2:0 (Dynamo – Greifswald 2:0, 16.09.25). Greifswald will diese Geschichte zu Hause drehen, Dynamo will aus dem Aufschwung echte Luft machen.



Ein Duell zwischen Mittelfeld und Verfolgergruppe – mit feinem Unterschied. 1. FC Magdeburg II (Aufsteiger) steht bei 27 Punkten (22 Spiele, 35:32 Tore) auf Rang 9 und holte zuletzt in Luckenwalde ein 0:0. FSV Zwickau ist Fünfter mit 39 Punkten (22 Spiele, 35:28 Tore) und kommt aus einer intensiven Phase: 2:2 gegen Altglienicke am 24. Spieltag und 3:2 gegen Babelsberg im Nachholspiel. Das Hinspiel gewann Zwickau knapp 1:0 (Zwickau – Magdeburg II 1:0, 16.09.25). Magdeburg II wird sich an dieser Knappheit festhalten – Zwickau weiß, dass man solche Spiele gewinnen muss, wenn man oben dranbleiben will.



Das Topspiel – und es riecht nach Entscheidung, obwohl noch viele Spieltage folgen. Lok Leipzig führt mit 55 Punkten (48:17 Tore) und hat in der Woche zweimal die typische Spitzenreiter-Mentalität gezeigt: 3:0 in Luckenwalde, 1:0 in Meuselwitz. Carl Zeiss Jena ist Zweiter mit 45 Punkten (41:21 Tore), aber die letzten Tage waren widersprüchlich: am 24. Spieltag die Niederlage 1:2 in Eilenburg, dann das 0:0 gegen Altglienicke im Nachholspiel. Das Hinspiel am 01.10.25 gewann Jena 1:0 (Jena – Lok 1:0). Lok hat also eine offene Rechnung – und Jena die Erinnerung, dass es den Spitzenreiter schlagen kann. Für Lok ist es ein Heimspiel, das die Spitze festigen kann. Für Jena ist es die Chance, den Abstand zu verkürzen und der Saison noch einmal einen neuen Puls zu geben.



Oben gegen unten – und doch mit frischer Spannung aus der Nachholrunde. FC Rot-Weiß Erfurt ist Vierter mit 43 Punkten (23 Spiele, 41:29 Tore), kam zuletzt aber ins Stolpern: erst die Heimniederlage 0:1 gegen Preussen, dann das knappe 2:1 in Greifswald im Nachholspiel. BSG Chemie Leipzig steht als 16. bei 16 Punkten (21 Spiele, 19:32 Tore) – und zeigte zuletzt, dass es noch lebt: Nach dem 0:2 gegen Halle schlug Chemie im Nachholspiel Chemnitz 2:1. Das Hinspiel gewann Erfurt knapp 1:0 (Chemie – Erfurt 0:1, 16.09.25). Chemie reist also mit dem Wissen an, dass man Erfurt schon einmal fast erwischt hätte – und mit dem frischen Beweis, dass Siege möglich sind.

Ein Duell im Mittelfeld, aber mit harter Kante. ZFC Meuselwitz ist 12. mit 23 Punkten (21 Spiele, 27:32 Tore) und musste zuletzt den Spitzenreiter ertragen: 0:1 gegen Lok im Nachholspiel. VSG Altglienicke steht als Sechster bei 36 Punkten (21 Spiele, 32:22 Tore) und kommt aus zwei Remis: 2:2 in Zwickau, 0:0 in Jena. Das Hinspiel gewann Altglienicke 1:0 (Altglienicke – Meuselwitz 1:0, 16.09.25). Meuselwitz will den Spieß umdrehen, Altglienicke will mit einem Auswärtssieg die obere Hälfte absichern.

