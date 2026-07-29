Lok Leipzig erwartet den Ersten, Erzgebirge Aue beim Aufsteiger

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Fr., 31.07.2026, 19:00 Uhr Chemnitzer FC ChemnitzerFC BFC Preussen BFC Preussen 19:00 live PUSH

Der Chemnitzer FC tritt mit dem wuchtigsten Signal seiner jüngeren Entwicklung an. Das 4:0 bei Hertha BSC II brachte Rang zwei, drei Punkte und 4:0 Tore. Ab der 63. Minute spielte Hertha nach Gelb-Rot in Unterzahl. Nun folgt mit dem BFC Preussen ein Gegner, der zum Auftakt gegen RSV Eintracht 1949 über ein 1:1 nicht hinauskam und mit einem Punkt sowie 1:1 Toren auf Rang elf steht. Schon die vorige Saison ließ beide Vereine beinahe auf Augenhöhe erscheinen. Chemnitz wurde mit 51 Punkten, 14 Siegen, neun Unentschieden, elf Niederlagen und 56:52 Toren Siebter. Der BFC Preussen folgte nach seinem Aufstieg mit 50 Punkten, 14 Siegen, acht Unentschieden, zwölf Niederlagen und 50:55 Toren auf Rang acht. Der erste Spieltag hat die Gewichte verschoben: Chemnitz kann seinen starken Start bestätigen, Preussen muss verhindern, früh ins Hintertreffen zu geraten.

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Fr., 31.07.2026, 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena 19:00 live PUSH

Der SV Babelsberg 03 empfängt den FC Carl Zeiss Jena mit völlig gegensätzlicher Auftaktstimmung. Babelsberg gewann bei der BSG Chemie Leipzig 2:0 und steht mit drei Punkten und 2:0 Toren auf Rang fünf. Jena verlor dagegen zu Hause gegen den FSV Zwickau 1:2. Nach der Führung fiel noch vor der Pause der Ausgleich, in der 82. Minute dann die Entscheidung. Der Vizemeister beginnt den zweiten Spieltag daher bereits unter spürbarem Druck. Die Fallhöhe ist erheblich. Jena hatte die vorige Saison mit 72 Punkten, 22 Siegen, sechs Unentschieden, sechs Niederlagen und 65:35 Toren punktgleich mit Meister 1. FC Lokomotive Leipzig abgeschlossen. Babelsberg war mit 41 Punkten, elf Siegen, acht Unentschieden, 15 Niederlagen und 67:65 Toren Elfter geworden. Nun steht Babelsberg vor der Chance, den Fehlstart des Favoriten zu verschärfen. Jena muss zeigen, dass die erste Niederlage nur ein früher Rückschlag und kein Beginn einer schweren Hypothek war. ---

Für den SV Tasmania Berlin wird schon das erste Heimspiel zur Charakterprobe. Der Aufsteiger verlor beim 1. FC Magdeburg II 1:5, lag zur Pause bereits 0:4 zurück und steht mit null Punkten sowie 1:5 Toren auf Rang 17. Der FC Erzgebirge Aue reist dagegen mit einem 3:3 gegen die VSG Altglienicke an. Aue führte nach einem Eigentor, geriet 1:2 zurück, drehte die Partie per Foulelfmeter auf 3:2 und kassierte in der 85. Minute noch den Ausgleich. Für Aue, den Absteiger aus der 3. Liga, war das Remis ein erster Hinweis auf die Härte dieser Spielklasse. Mit einem Punkt und 3:3 Toren steht der Verein auf Rang sieben. Tasmania besitzt als Oberliga-Aufsteiger keine Regionalliga-Vergleichswerte aus der Vorsaison. Gerade deshalb ist die Lage klar: Der Neuling braucht nach dem schweren Auftakt Stabilität, Aue den ersten Sieg. In einer Saison, deren Meister erst noch die Aufstiegsrelegation bestehen muss, darf sich der Absteiger keinen langen Anlauf leisten. ---

Sa., 01.08.2026, 14:00 Uhr FSV Zwickau FSV Zwickau Greifswalder FC Greifswald 14:00 live PUSH

Der FSV Zwickau kehrt mit Rückenwind aus Jena zurück. Das 2:1 beim FC Carl Zeiss Jena brachte drei Punkte, 2:1 Tore und Rang sechs. Nach einem Rückstand gelang noch vor der Pause der Ausgleich, in der 82. Minute fiel der Siegtreffer. Der Greifswalder FC musste dagegen beim 2:2 gegen den Halleschen FC einen späten Verlust hinnehmen. Nach frühem Rückstand drehte Greifswald die Partie bis zur 25. Minute, ehe Halle in der 84. Minute ausglich. Die Vorjahresabstände verleihen dem Duell zusätzliche Schärfe. Zwickau wurde mit 64 Punkten, 19 Siegen, sieben Unentschieden, acht Niederlagen und 52:44 Toren Dritter. Greifswald landete mit 38 Punkten, neun Siegen, elf Unentschieden, 14 Niederlagen und 40:45 Toren auf Rang 15. Aktuell steht Zwickau mit drei Punkten vor dem Greifswalder FC, der mit einem Punkt und 2:2 Toren Zehnter ist. Zwickau kann seinen Anspruch untermauern, Greifswald muss beweisen, dass das Auftaktremis mehr war als nur ein Teilerfolg. ---

Sa., 01.08.2026, 14:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke Hertha BSC Hertha BSC II 14:00 PUSH

Die VSG Altglienicke geht mit offensivem Schwung, aber auch mit dem Ärger über zwei verlorene Punkte in das Heimspiel. Beim 3:3 in Aue geriet sie zunächst in Rückstand, führte danach 2:1 und rettete in der 85. Minute noch den Ausgleich, nachdem Aue zwischenzeitlich auf 3:2 gestellt hatte. Mit einem Punkt und 3:3 Toren liegt Altglienicke auf Rang acht. Hertha BSC II kommt nach einem 0:4 gegen Chemnitz als Tabellenletzter. Für Hertha verschärfte eine Gelb-Rote Karte in der 63. Minute einen ohnehin schweren Nachmittag. Die Berliner stehen bei null Punkten und 0:4 Toren. In der vergangenen Saison wurde Altglienicke mit 53 Punkten, 14 Siegen, elf Unentschieden, neun Niederlagen und 50:40 Toren Sechster. Hertha belegte mit 40 Punkten, elf Siegen, sieben Unentschieden, 16 Niederlagen und 46:60 Toren Rang 14. Altglienicke besitzt den stabileren Hintergrund, Hertha braucht sofort eine Reaktion, um nicht erneut in die untere Tabellenregion gedrängt zu werden. ---

RSV Eintracht 1949 hat den ersten Schritt in der Regionalliga ohne Niederlage überstanden. Das 1:1 beim BFC Preussen brachte dem Aufsteiger einen Punkt, 1:1 Tore und Rang zwölf. Nun folgt gegen den FSV 63 Luckenwalde das erste Heimspiel. Luckenwalde startete mit einem 1:3 gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig, obwohl die Mannschaft bereits in der dritten Minute in Führung gegangen war. Nach dem Ausgleich fielen die entscheidenden Gegentore erst in der 82. und 85. Minute. Luckenwalde steht mit null Punkten und 1:3 Toren auf Rang 14, kann sich aber auf die Erfahrung einer vollständigen Regionalliga-Saison stützen. Die vorige Spielzeit endete für den FSV mit 43 Punkten, elf Siegen, zehn Unentschieden, 13 Niederlagen und 36:45 Toren auf Platz zehn. RSV Eintracht 1949 besitzt als Oberliga-Aufsteiger keine entsprechende Vergleichsbilanz. Der Neuling kann seinen ordentlichen Einstand bestätigen, Luckenwalde muss aus einem lange offenen Auftaktspiel rasch Zählbares machen. Bei zwei direkten Abstiegsplätzen ist dieses Duell früh von erheblicher Bedeutung. ---

Sa., 01.08.2026, 16:00 Uhr BFC Dynamo BFC Dynamo BSG Chemie Leipzig BSG Chemie 16:00 live PUSH

BFC Dynamo und BSG Chemie Leipzig stehen nach dem ersten Spieltag bereits vor einem unbequemen Vergleich. Der BFC verlor beim FC Rot-Weiß Erfurt 1:4 und lag schon nach 36 Minuten 0:4 zurück. Der Anschlusstreffer kurz nach der Pause änderte nichts mehr. Mit null Punkten und 1:4 Toren steht der BFC auf Rang 16. Chemie unterlag zu Hause dem SV Babelsberg 03 mit 0:2; beide Gegentore fielen in der zweiten Hälfte. Auch die Leipziger sind noch ohne Punkt und rangieren mit 0:2 Toren auf Platz 15. Die vergangene Saison hatte beide Mannschaften mit jeweils 40 Punkten nahezu zusammengeführt. Der BFC wurde mit zehn Siegen, zehn Unentschieden, 14 Niederlagen und 45:50 Toren Zwölfter. Chemie folgte mit zwölf Siegen, vier Unentschieden, 18 Niederlagen und 43:49 Toren auf Rang 13. Nun geht es weniger um die noch junge Tabelle als um Haltung: Einer der beiden Fehlstarter kann die erste Last abwerfen, der andere gerät früh unter verschärften Druck. ---

Der Hallesche FC und der FC Rot-Weiß Erfurt liefern das engste Spitzenduell nach Maßgabe der vergangenen Saison. Halle wurde mit 63 Punkten, 19 Siegen, sechs Unentschieden, neun Niederlagen und 63:36 Toren Vierter. Erfurt folgte mit 61 Punkten, 17 Siegen, zehn Unentschieden, sieben Niederlagen und 68:47 Toren auf Rang fünf. Schon damals trennten beide nur zwei Punkte, nun kommen sie mit sehr unterschiedlichen Auftaktergebnissen zusammen. Halle holte beim Greifswalder FC ein 2:2 und rettete den Punkt in der 84. Minute. Mit einem Zähler und 2:2 Toren steht der HFC auf Rang neun. Erfurt überrollte BFC Dynamo dagegen mit 4:1, führte bereits nach 36 Minuten 4:0 und nimmt mit drei Punkten sowie 4:1 Toren Platz drei ein. Der Gastgeber kann seine Nähe zur Spitzengruppe bestätigen, doch Erfurt reist mit der Wucht des klarsten frühen Ausrufezeichens neben Magdeburg II und Chemnitz an. ---