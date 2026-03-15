Lok Leipzig enteilt der Konkurrenz, Altglienicke 1:1 gegen Babelsberg

– Foto: Imago Images

In der Regionalliga Nordost wurde am heutigen Sonntag der 26. Spieltag abgeschlossen. Während der Tabellenführer mit einer beeindruckenden Machtdemonstration seine Ambitionen untermauerte, kämpften die Teams im Tabellenmittelfeld leidenschaftlich um jeden Zentimeter Boden.

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Vor 6607 Zuschauern erlebte der FC Carl Zeiss Jena eine bittere Heimniederlage im Thüringen-Duell gegen den ZFC Meuselwitz. Das Spiel war geprägt von Nervenstärke vom Punkt und einem späten K.o.-Schlag, der die Heimfans fassungslos zurückließ. Die Torfolge eröffnete Maxim Hessel in der 56. Minute durch einen Handelfmeter zum 1:0. Die Gäste zeigten sich jedoch unbeeindruckt und kamen in der 67. Minute durch Florian Hansch, ebenfalls per Handelfmeter, zum 1:1-Ausgleich. Als sich bereits alles auf eine Punkteteilung eingestellt hatte, versetzte Luis Fischer den Hausherren in der 89. Minute mit dem Treffer zum 1:2-Endstand den entscheidenden Stoß. ---

Der FSV Zwickau sicherte sich vor 4035 Zuschauern drei wichtige Punkte gegen den Tabellenletzten FC Hertha 03 Zehlendorf. Die Westsachsen agierten mit der nötigen Konsequenz und ließen defensiv wenig anbrennen, während die Berliner tapfer kämpften, aber letztlich ohne Ertrag blieben. Das entscheidende Tor zum 1:0-Endstand markierte Veron Dobruna bereits früh in der 14. Minute. ---

Der BFC Dynamo feierte einen Heimsieg gegen die BSG Chemie Leipzig. Vor 2827 Zuschauern zeigten sich die Berliner effizient. Den Führungstreffer zum 1:0 erzielte Leander Fritzsche in der 43. Minute kurz vor dem Seitenwechsel. In der zweiten Halbzeit legten die Gastgeber nach: Den Endstand zum 2:0 stellte Levin Mattmüller in der 54. Minute her. ---

An der Gellertstraße erlebten die Anhänger des Chemnitzer FC einen regelrechten Schockmoment, als der FC Rot-Weiß Erfurt eine furiose erste Halbzeit auf den Rasen zauberte. Die Gäste ließen keine Zweifel an ihrer Entschlossenheit aufkommen. Den Torreigen eröffnete Romarjo Hajrulla bereits in der 2. Minute mit dem Führungstreffer zum 0:1. Die Thüringer blieben am Drücker und erhöhten in der 15. Minute durch Lucas Falcao auf 0:2. Noch vor dem Seitenwechsel wurde die Demontage der Hausherren fortgesetzt: Nathan Claxton erzielte in der 41. Minute das 0:3, bevor Obed Chidindu Ugondu in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) den 0:4-Endstand markierte. ---

In einem hochemotionalen Duell beim Aufsteiger BFC Preussen musste der Hallescher FC Schwerstarbeit verrichten, um seine Ambitionen zu unterstreichen. Die Berliner gingen zunächst mutig in Führung, als Nikolas Frank in der 32. Minute das 1:0 für die Preussen erzielte. Erst nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt zugunsten der Saalestädter. Marius Hauptmann markierte in der 61. Minute den Ausgleich zum 1:1, was den HFC beflügelte. In der 69. Minute drehte Lucas Ehrlich die Partie mit dem Treffer zum 1:2 komplett. Den emotionalen Schlusspunkt setzte Max Kulke in der Nachspielzeit (90.+4) per Foulelfmeter zum 1:3-Endstand.

– Foto: Frank Arlinghaus

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Im Abstiegskampf gab es für den FC Eilenburg den nächsten herben Dämpfer. Gegen die Zweitvertretung des 1. FC Magdeburg entwickelte sich eine zähe und von Nervosität geprägte Partie. Lange Zeit hielten die Eilenburger das Unentschieden, doch in der Schlussphase schlug die Stunde der Gäste. In der 78. Minute erzielte Eldin Dzogovic das goldene Tor zum 0:1 für die Magdeburger. ---

Im Werner-Seelenbinder-Stadion lieferten sich der FSV 63 Luckenwalde und der Greifswalder FC ein intensives Duell auf Augenhöhe. Die Gäste von der Ostsee erwischten den besseren Start und gingen in der 20. Minute durch Grace Bokake mit 0:1 in Führung. Luckenwalde gab sich jedoch nicht geschlagen. Die Belohnung folgte spät: In der 82. Minute erlöste Lucas Will die Heimfans mit dem Ausgleich zum 1:1-Endstand. ---

Der Spitzenreiter 1. FC Lokomotive Leipzig ließ vor heimischer Kulisse gegen die Reserve von Hertha BSC keine Zweifel an seiner Vormachtstellung aufkommen. In einer einseitigen Begegnung, die von der Entschlossenheit der Gastgeber geprägt war, eröffnete Alexander Siebeck in der 38. Minute den Torreigen mit der Führung zum 1:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Lokomotive auf Betriebstemperatur. Stefan Maderer erhöhte in der 52. Minute auf 2:0, was den Widerstand der Berliner sichtlich schwächte. In der 63. Minute sorgte Ayodele Adetula mit dem Treffer zum 3:0 für die endgültige Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte erneut Alexander Siebeck, der in der 82. Minute zum 4:0-Endstand traf. ---

In einem harten Schlagabtausch zwischen der VSG Altglienicke und dem SV Babelsberg 03 sahen die Zuschauer ein intensives Duell, das bis zur letzten Minute von der Spannung lebte. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen in der 19. Minute durch Leon Bürger mit 0:1 in Führung. Die Berliner Hausherren drängten auf den Ausgleich und wurden in der Schlussphase belohnt. In der 82. Minute markierte Sydney Mohamed Sylla den Treffer zum 1:1-Endstand.