Lok Leipzig dampft Richtung Meisterschaft, Greifswald schöpft Hoffnung

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In der Regionalliga Nordost wurde am heutigen Freitagabend der 31. Spieltag mit zwei richtungsweisenden Begegnungen eröffnet. Während der Tabellenführer in der Hauptstadt seine Ambitionen unterstrich, gelang an der Ostsee ein Befreiungsschlag, der den Abstiegskampf wieder völlig offen gestaltet.

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Im heimischen Volksstadion lieferte sich der Greifswalder FC einen leidenschaftlichen Kampf gegen die VSG Altglienicke. In einer Partie, die von taktischer Disziplin und hoher Einsatzbereitschaft geprägt war, suchten beide Mannschaften lange nach einer Lücke im gegnerischen Abwehrverbund. Der entscheidende Moment ereignete sich noch vor der Halbzeitpause: Osman Atilgan erzielte in der 38. Minute den Treffer zum 1:0 für die Greifswalder. Trotz der Bemühungen der Berliner Gäste, in der zweiten Hälfte den Ausgleich zu erzwingen, verteidigten die Hausherren den knappen Vorsprung bis zum Abpfiff. ---

In Berlin kam es zum hochemotionalen Traditionsduell zwischen dem BFC Dynamo und dem Spitzenreiter 1. FC Lokomotive Leipzig. Vor einer elektrisierenden Kulisse untermauerte der Gast aus Sachsen von Beginn an seine Aufstiegsaspirationen. Das Tor des Abends fiel bereits in der ersten Halbzeit, als Ayodele Adetula in der 21. Minute den Treffer zum 0:1 markierte. In der Folge entwickelte sich eine hitzige Begegnung, in der die Berliner leidenschaftlich gegen die drohende Niederlage anrannten, jedoch immer wieder an der stabilen Defensive des Tabellenführers scheiterten. ---

Rot-Weiß Erfurt kommt mit breiter Brust. Das 3:0 in Meuselwitz war ein starker Auftritt, der Rang vier mit 57 Punkten absichert. Gleichzeitig bleibt der Blick nach oben erlaubt. FC Eilenburg sammelte beim 2:2 gegen den BFC Dynamo immerhin einen Punkt, bleibt mit 22 Zählern aber tief im Tabellenkeller und braucht dringend weitere Ausrufezeichen. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 1:1, also ist Eilenburg gewarnt wie ermutigt zugleich. Die Gastgeber tragen klar die Favoritenrolle, doch genau solche Spiele können unangenehm werden, wenn der Außenseiter jeden Zweikampf wie eine letzte Chance spielt. Für Erfurt geht es um den Anschluss an die Spitze, für Eilenburg um nacktes Überleben. ---

Morgen, 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig BSG Chemie FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 14:00 PUSH

Die BSG Chemie Leipzig verschaffte sich mit dem 1:0 bei Hertha BSC II etwas Luft und steht nun bei 31 Punkten auf Rang 15. Das reicht noch lange nicht für Ruhe. FC Hertha 03 Zehlendorf bleibt mit 14 Punkten Schlusslicht. Auf das 1:2 gegen den Chemnitzer FC folgte unter der Woche trotz Führung ein bitteres 2:3 bei BFC Preussen. Das Hinspiel war mit 5:0 eine klare Angelegenheit für die BSG Chemie. Auch diesmal sprechen Form, Tabelle und Nervenlage deutlich für die Leipziger. Für Hertha 03 wird jeder Spieltag mehr zu einer Prüfung auf Widerstandskraft. Chemie dagegen spürt die Chance, sich im Abstiegskampf weiter nach vorn zu arbeiten. ---

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr Hallescher FC HallescherFC Hertha BSC Hertha BSC II 14:00 live PUSH

Der Hallescher FC hat nach dem 0:0 bei Lok Leipzig weiter 57 Punkte auf dem Konto und bleibt Dritter. Das Ergebnis war solide, der ganz große Befreiungsschlag im Aufstiegsrennen aber blieb aus. Hertha BSC II verlor zuletzt 0:1 gegen die BSG Chemie und steht mit 39 Punkten im engen Mittelfeld, ohne sich schon wirklich sicher fühlen zu dürfen. Das Hinspiel gewann Hertha BSC II überraschend mit 1:0. Genau darin liegt die Mahnung für Halle. Die Gastgeber sind zu Hause klar favorisiert, dürfen aber keine Nachlässigkeit zeigen. Für den HFC ist es ein Pflichtspiel im Rennen um die Spitzengruppe, für die Berliner U23 ein Duell, in dem schon ein Punkt enorm wertvoll wäre. ---

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr Chemnitzer FC ChemnitzerFC ZFC Meuselwitz Meuselwitz 14:00 live PUSH

Der Chemnitzer FC sammelte mit dem 2:1 bei Hertha 03 den nächsten wichtigen Sieg und liegt mit 41 Punkten auf Rang acht. ZFC Meuselwitz kassierte beim 0:3 gegen Erfurt einen harten Rückschlag und bleibt mit 32 Punkten gefährdet. Die Gäste haben nach unten nur wenig Puffer, die Lage bleibt angespannt. Das Hinspiel gewann Chemnitz deutlich mit 4:1. Auch das macht die Ausgangslage klar. Der CFC hat die Chance, seine ordentliche Position weiter zu festigen, während Meuselwitz dringend Antworten braucht. Gerade für die Gäste ist es ein Spiel, in dem die Tabelle nicht nur mitläuft, sondern im Hinterkopf bei jeder Aktion spürbar sein dürfte. ---

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr BFC Preussen BFC Preussen SV Babelsberg 03 Babelsberg 14:00 PUSH

BFC Preussen hat mit dem 1:0 in Zwickau und dem 3:2 im Nachholspiel gegen Hertha 03 starke Tage hinter sich. Der Aufsteiger steht mit 44 Punkten auf Rang sieben und wirkt stabil. Babelsberg kassierte beim 2:3 gegen Luckenwalde einen schmerzhaften Rückschlag und steckt mit 32 Punkten weiter gefährlich nah an der Abstiegszone. Das Hinspiel gewann Preussen in Babelsberg spektakulär mit 5:2. Auch diesmal bringen die Berliner das bessere Gefühl mit. Für Babelsberg ist die Lage heikel: Nach unten ist kaum Luft, nach oben kaum Entlastung. Preussen dagegen kann mit einem weiteren Sieg eine ohnehin starke Saison noch weiter vergolden. ---

Magdeburg II wurde beim 1:5 in Altglienicke hart erwischt und fiel auf Rang neun zurück. Nun wartet mit dem FC Carl Zeiss Jena eines der formstärksten Teams der Liga. Die Thüringer drehten zuletzt das Topspiel gegen Greifswald spät zum 2:1 und bleiben mit 63 Punkten erster Verfolger von Lok Leipzig. Schon das Hinspiel gewann Jena mit 2:1. Für die Gäste ist dieses Spiel Pflicht und Prüfung zugleich. Jeder Patzer kann im Titelrennen entscheidend sein. Magdeburg II besitzt dagegen die Chance, nach dem Rückschlag direkt ein Zeichen zu setzen. Gerade U23-Teams sind schwer zu greifen – und genau das macht diese Aufgabe für Jena so brisant. ---

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde FSV Zwickau FSV Zwickau 14:00 PUSH

Der FSV 63 Luckenwalde reist mit neuem Selbstvertrauen in dieses Heimspiel. Das 3:2 in Babelsberg war ein wichtiger Befreiungsschlag, der die Mannschaft auf 39 Punkte brachte. FSV Zwickau setzte sich zuletzt 1:0 gegen BFC Preussen durch und ist mit 55 Punkten Fünfter. Nach vorn lebt die Hoffnung, nach hinten droht kein akuter Druck. Das Hinspiel gewann Zwickau klar mit 3:0. Doch Luckenwalde hat gezeigt, dass es gegen direkte und namhafte Konkurrenz gefährlich sein kann. Für die Gastgeber ist es ein Spiel, mit dem sie sich weiter von unten lösen könnten. Zwickau dagegen darf im Rennen um die Spitzengruppe keinen Rhythmusverlust zulassen.