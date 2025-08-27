Lok Leipzig bleibt an HFC dran, SV Babelsberg und FCM II siegen

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.



Vor 1200 Zuschauern erkämpfte sich der Aufsteiger BFC Preussen den zweiten Saisonsieg und setzte sich knapp mit 2:1 gegen die weiterhin sieglose BSG Chemie Leipzig durch. Schon in der 13. Minute brachte Chadi Ramadan die Gastgeber in Führung. In der 30. Minute hatte Patrick Breitkreuz die große Chance, vom Punkt zu erhöhen, vergab aber. Nach dem Ausgleich von Janik Mäder in der 57. Minute hoffte Leipzig auf den ersten Punktgewinn, doch Niklas Brandt sorgte in der 77. Minute für den umjubelten Heimsieg. In der Schlussminute schwächte sich Chemie durch die Gelb-Rote Karte für Julian Weigel. ---

Im Duell der bislang formstarken Teams setzte sich der Hallesche FC mit 3:1 gegen den FSV 63 Luckenwalde durch. Bereits in der 8. Minute brachte Pierre Weber die Gastgeber in Front, ehe Bocar Baro in der 20. Minute auf 2:0 erhöhte. Nach dem 3:0 durch Max Kulke in der 50. Minute war die Partie praktisch entschieden. Ein Eigentor von Jan Löhmannsröben in der 79. Minute brachte den Gästen zwar noch den Ehrentreffer, änderte aber nichts daran, dass Halle mit fünf Siegen aus fünf Spielen die Tabellenspitze behauptet. Luckenwalde rutschte durch die Niederlage ab. ---

Vor 5905 Zuschauern zeigte Jena von Beginn an, dass man die Heimstärke ausspielen wollte. Bereits in der 4. Minute traf Manassé Eshele zur frühen Führung. Maxim Hessel erhöhte in der 33. Minute auf 2:0, ehe Moritz Fritz in der 51. Minute und Timon Burmeister in der 75. Minute den deutlichen 4:0-Endstand herstellten. Für die weiterhin punktlosen Gäste aus Zehlendorf war es die fünfte Niederlage im fünften Spiel, während Jena sich mit nun zehn Punkten im oberen Tabellendrittel festsetzt. ---

Der FC Rot-Weiß Erfurt setzte sich bei der VSG Altglienicke mit 3:0 durch und festigte den zweiten Tabellenplatz. Marco Wolf brachte die Gäste bereits in der 7. Minute in Führung, Stanislav Fehler legte in der 26. Minute nach. Kurz nach der Pause sorgte Obed Chidindu Ugondu in der 48. Minute für die endgültige Entscheidung. Altglienicke musste eine Heimniederlage hinnehmen, während Erfurt mit vier Siegen aus fünf Spielen als erster Verfolger von Spitzenreiter Halle weiter Druck ausübt. ---

Der ZFC Meuselwitz wartet weiter auf den ersten Saisonsieg, musste sich vor 474 Zuschauern aber mit einem Remis zufriedengeben. Califo Balde brachte die Gastgeber in der 25. Minute in Führung, doch noch vor der Pause glich Corvin Kosak in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus. In der zweiten Halbzeit vergab Florian Hansch die große Chance zum Sieg, als er in der 66. Minute einen Foulelfmeter nicht verwandeln konnte. Eilenburg nimmt den wichtigen Punkt mit, während Meuselwitz nun mit drei Punkten weiter im Tabellenkeller feststeckt. ---

Lok Leipzig bleibt nach einem 2:1-Heimsieg gegen den Chemnitzer FC ungeschlagen und der erste Verfolger von Tabellenführer Hallescher FC. Bereits in der 2. Minute sorgte Jonas Arcalean für die frühe Führung der Gastgeber, doch Tobias Müller glich in der 47. Minute aus. Nur fünf Minuten später stellte Stefan Maderer mit seinem Treffer zum 2:1 den Endstand her. In der 81. Minute musste Farid Abderrahmane mit Rot vom Platz. Mit 13 Punkten aus fünf Spielen bleibt Lok im Rennen um die Tabellenspitze. ---

Hertha BSC II und der FSV Zwickau lieferten sich ein packendes 3:3, das vor 914 Zuschauern bis zur letzten Minute Spannung bot. Dion Ajvazi brachte die Berliner früh in Führung, doch Zwickau drehte die Partie mit Treffern von Lennert Möbius in der 19. Minute und Andrey Startsev in der 61. Minute. Shalva Ogbaidze glich in der 74. Minute aus, bevor Daniel Haubner in der 83. Minute für die Gäste erneut vorlegte. In der Nachspielzeit rettete Yunus Ünal mit seinem Tor den Berlinern einen Punkt. ---

Nach schwierigen Wochen meldete sich der SV Babelsberg 03 mit einem wichtigen 3:1-Heimsieg gegen den Greifswalder FC zurück. Nach einer torlosen ersten Hälfte schlug Luis Müller in der 47. Minute zu. George Didoss (60.) und Tino Schmidt (63.) bauten die Führung aus. Der Ehrentreffer von Osman Atilgan in der 64. Minute brachte kurz Hoffnung für die Gäste, doch Babelsberg brachte den Vorsprung über die Zeit. ---