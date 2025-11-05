Lok Leipzig bei Aufsteiger gefordert, Jena muss zum BFC Dynamo

Fr., 07.11.2025, 19:00 Uhr Hallescher FC HallescherFC SV Babelsberg 03 Babelsberg 19:00 live PUSH

Der Hallesche FC will nach der bitteren 0:1-Niederlage bei Hertha BSC II Wiedergutmachung leisten. Die Saalestädter, aktuell Sechster, stehen zu Hause in der Pflicht, wenn sie im oberen Drittel bleiben wollen. Gegner Babelsberg reist mit einer deutlichen 2:5-Heimpleite gegen Aufsteiger BFC Preussen an. Vor allem defensiv waren die Babelsberger zuletzt anfällig. Im direkten Vergleich spricht die Form klar für Halle. Für Babelsberg geht es dagegen darum, wieder Ruhe in die Defensive zu bekommen und einen drohenden Absturz in die gefährliche Zone zu verhindern. ---

Fr., 07.11.2025, 19:00 Uhr BFC Dynamo BFC Dynamo FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena 19:00 live PUSH

Beim BFC Dynamo herrscht nach dem 0:3 in Leipzig Aufarbeitungsstimmung. Der BFC steckt im unteren Mittelfeld fest und trifft nun auf den Tabellenzweiten aus Jena – eine der schwersten Aufgaben der Saison. Carl Zeiss Jena kommt mit Selbstvertrauen: Das 2:1 gegen den 1. FC Magdeburg II war der zehnte Saisonsieg. Die Mannschaft überzeugt durch starke Defensive und Effizienz im Abschluss. Jena will den Druck auf Spitzenreiter Lok Leipzig hochhalten, während der BFC Dynamo Punkte braucht, um nicht weiter abzurutschen. Der Gastgeber wird auf Kampf und Kompaktheit setzen, um den Favoriten zumindest zu ärgern. ---

Fr., 07.11.2025, 19:00 Uhr Chemnitzer FC ChemnitzerFC VSG Altglienicke Altglienicke 19:00 PUSH

Chemnitz präsentierte sich zuletzt in Torlaune: Das 4:1 in Meuselwitz war ein klares Signal, dass der CFC wieder nach oben will. Mit sechs Siegen und 21 Punkten hat sich die Mannschaft in Reichweite der oberen Tabellenhälfte gebracht. Altglienicke hingegen musste beim 1:2 gegen Greifswald spät einen Dämpfer hinnehmen. Nach starkem Saisonstart hat die VSG zuletzt an Konstanz verloren. In Chemnitz wartet nun ein unangenehmer Gegner, der zuhause kaum zu knacken ist. Beide Teams stehen für offensiven Fußball – die Partie verspricht Intensität, zumal beide nach ihren jüngsten Spielen etwas zu beweisen haben. ---

Fr., 07.11.2025, 19:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde Hertha BSC Hertha BSC II 19:00 PUSH

Luckenwalde sucht nach der 0:3-Niederlage in Zwickau den Weg zurück zu alter Stabilität. Die Mannschaft blieb zuletzt zweimal ohne eigenes Tor und will zu Hause wieder an die starken Leistungen früherer Wochen anknüpfen. Hertha BSC II reist dagegen mit neuem Selbstvertrauen an. Der 1:0-Heimsieg gegen Halle verschaffte den Berlinern Luft im Tabellenkeller. Mit Routinier Änis Ben-Hatira hat die junge Mannschaft zuletzt spürbar an Struktur gewonnen. Für Luckenwalde geht es darum, das Spiel zu kontrollieren – für Hertha um den nächsten Schritt raus aus der Gefahrenzone. ---

In Erfurt trifft der Dritte auf den Fünften – eine Begegnung mit viel Spannung. Der FC Rot-Weiß kam beim 1:1 in Eilenburg nicht über ein Remis hinaus und will nun vor heimischem Publikum wieder drei Punkte einfahren. Zwickau dagegen reist nach dem 3:0 gegen Luckenwalde mit breiter Brust an. Das Team hat sich in den vergangenen Wochen stabilisiert und spielt strukturiert, ohne den Fokus in der Defensive zu verlieren. Erfurt wird mehr Initiative übernehmen müssen, während Zwickau auf Umschaltmomente lauern dürfte. Ein echtes Topspiel, das über wichtige Punkte im Aufstiegsrennen entscheiden kann. ---

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig BSG Chemie ZFC Meuselwitz Meuselwitz 14:00 live PUSH

Für Chemie Leipzig ist es nach der Spielabsage in Zehlendorf ein Neustart. Die Gastgeber wollen nach der Spielpause an frühere Heimstärke anknüpfen. Der Gegner Meuselwitz kommt mit einer klaren 1:4-Heimniederlage gegen Chemnitz und steht mit zwölf Punkten in der unteren Tabellenregion. Der ZFC braucht dringend Stabilität in der Abwehr, um in Leipzig bestehen zu können. Chemie wiederum darf sich keine Schwächen leisten – es ist eines der Spiele, das im Kampf gegen den Abstieg richtungsweisend sein kann. ---

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr Greifswalder FC Greifswald FC Eilenburg Eilenburg 14:00 PUSH

Greifswald feierte mit dem 2:1-Sieg bei der VSG Altglienicke einen wichtigen Befreiungsschlag und will nun erstmals seit Wochen auch zu Hause punkten. Mit nun elf Zählern hat das Team den Anschluss hergestellt. Eilenburg trotzte Erfurt zuletzt ein spätes 1:1 ab und zeigte Moral. Beide Teams kämpfen um den Klassenerhalt – entsprechend eng dürfte das Duell werden. Greifswald wird auf seine Torgefahr durch Soufian Benyamina und David Vogt bauen, während Eilenburg auf defensive Kompaktheit setzt. Ein richtungsweisendes Kellerduell. ---

Der Aufsteiger BFC Preussen empfängt den Tabellenführer aus Leipzig – ein echtes Highlight für die Berliner. Preussen geht nach dem spektakulären 5:2-Sieg in Babelsberg mit viel Selbstvertrauen in die Heimbegegnung. Lok Leipzig dagegen scheint unaufhaltsam: Das 3:0 gegen den BFC Dynamo war der zwölfte Sieg im 14. Spiel. Die Mannschaft tritt defensiv wie offensiv mit großer Balance auf. Dennoch: Preussen hat gezeigt, dass sie zuhause mutig agieren und Tore erzwingen können. Für Lok gilt es, konzentriert zu bleiben – die Konkurrenz aus Jena lauert bereits. ---