Lok Falkenberg marschiert ohne Niederlage durch das Frauen-Turnier

Das Hallen-Turnier der Frauen des FSV Doberlug-Kirchhain am heutigen Sonntag wurde zu einem Abend, an dem jedes Tor wie ein kleines Urteil wirkte. Sechs Mannschaften spielten in einer gemeinsamen Gruppe, jede Partie dauerte zehn Minuten, ein Format ohne Umwege und ohne Schutznetz. Wer hier wackelte, verlor Punkte – und wer Stabilität fand, konnte sich nach oben schieben. Am Ende stand der ESV Lok Falkenberg an der Spitze: 14:0 Tore, 13 Punkte, ohne Gegentor. Dahinter behauptete sich der Gastgeber FSV Doberlug-Kirchhain 2021 mit acht Punkten, während sich dahinter ein enges Ringen mit mehreren torlosen Remis und knappen Ergebnissen entwickelte.

Modus ohne Gnade: Eine Gruppe, fünf Aufgaben, keine Ausreden Das Turnier in Doberlug-Kirchhain folgte einem klaren Prinzip: Alle Teams in einer Gruppe, jede Mannschaft gegen jede. Damit gab es keine K.-o.-Runde, keinen Moment, in dem man „nur“ weiterkommen musste – nur die Tabelle, die sich nach jeder Begegnung sofort verschob. 15 Spiele standen auf dem Plan.

Lok Falkenberg setzt den Maßstab: 14:0 Tore, kein Gegentreffer

Der ESV Lok Falkenberg drückte dem Turnier seinen Stempel auf – nicht mit großen Gesten, sondern mit Ergebnissen, die keine Deutung zuließen. Das 2:0 gegen den FSV Rot-Weiß Luckau eröffnete die eigene Serie, es folgte ein 5:0 gegen den FC Schradenland und ein weiteres 2:0 gegen den Gastgeber FSV Doberlug-Kirchhain 2021. Spätestens hier war spürbar, dass Lok nicht nur gewinnt, sondern Spiele erstickt.

Das 5:0 gegen FSV Babelsberg 74 II bestätigte die Dominanz, bevor ein torloses 0:0 gegen den SV Blau-Weiss Straupitz als einziges Ergebnis ohne Lok-Treffer blieb. Dass auch dieses Spiel ohne Gegentor endete, passte ins Bild: 14 Treffer, kein einziges Gegentor, 13 Punkte – ein Auftritt, der in einer so kurzen Spielzeit vor allem eines bedeutet: absolute Kontrolle über die entscheidenden Momente.

Der Gastgeber bleibt dran: Doberlug-Kirchhain holt Rang zwei

Der FSV Doberlug-Kirchhain 2021 zeigte einen Turnierverlauf, der von Disziplin lebte. Der Auftakt gelang mit einem 1:0 gegen den FC Schradenland – ein knapper Sieg, aber in diesem Modus ein wichtiger Schritt. Es folgte ein 0:0 gegen Straupitz und ein weiteres 0:0 gegen Babelsberg 74 II, Ergebnisse, die zwar keine Euphorie erzeugen, aber die Tür zur Spitzengruppe offenhalten.

Der Schlüssel zum zweiten Platz lag im 2:0 gegen Rot-Weiß Luckau: ein Sieg, der das Gastgeberteam auf acht Punkte hob. Gegen den späteren Turniersieger Falkenberg gab es ein 0:2, das die Kräfteverhältnisse klar machte, aber nicht die Stabilität des Abends zerstörte. Mit 3:2 Toren und acht Punkten blieb Doberlug-Kirchhain der erste Verfolger – nicht spektakulär, aber konsequent.

Luckau und Babelsberg II im Gleichschritt: sieben Punkte, unterschiedliche Wege

Hinter dem Gastgeber endete der Abend bemerkenswert eng. Der FSV Rot-Weiß Luckau kam ebenso auf sieben Punkte wie der FSV Babelsberg 74 II – beide mit negativen Torverhältnissen, beide in Spielen gefordert, in denen ein Tor alles war. Luckau startete mit einem 0:2 gegen Falkenberg, blieb dann aber im Turnier: 1:0 gegen Babelsberg II, 0:0 gegen Straupitz, 1:0 gegen Schradenland.

Ein 0:2 gegen Doberlug-Kirchhain war der Rückschlag, der den Sprung nach oben verhinderte. Babelsberg II dagegen fand seine Punkte vor allem über knappe Siege: 1:0 gegen Straupitz und 1:0 gegen Schradenland. Gleichzeitig blieb der Aufwand hoch, der Ertrag im Angriff begrenzt – Niederlagen gegen Luckau (0:1) und Falkenberg (0:5) sowie ein 0:0 gegen den Gastgeber hielten die Bilanz bei 2:6 Toren.

Straupitz und Schradenland: Tore bleiben aus, Punkte werden erkämpft

Der SV Blau-Weiss Straupitz erlebte einen Abend, der von Nullnummern geprägt war: 0:0 gegen den Gastgeber, 0:0 gegen Luckau, 0:0 gegen Schradenland und sogar ein 0:0 gegen den späteren Sieger Falkenberg. Gleichzeitig fehlte der Moment, in dem die Defensive auch mit einem eigenen Treffer belohnt wird. Am Ende standen vier Punkte bei 0:1 Toren – ein Turnier, das zeigt, wie wertvoll Stabilität sein kann, aber auch, wie hart die Halle ist, wenn der letzte Schritt nach vorn ausbleibt.

Der FC Schradenland blieb mit einem Punkt am Tabellenende und kassierte die deutlichsten Ergebnisse: 0:5 gegen Falkenberg, 0:1 gegen Babelsberg II, 0:1 gegen Luckau – dazu ein 0:0 gegen Straupitz. Es war ein Abend, an dem Schradenland im Spiel blieb, aber selten in die Nähe von Entlastung kam.