Lok an der Spitze, Dölau überrascht, Westerhausen mit Big Points

Ein Wechsel an der Tabellenspitze der Verbandsliga war angerichtet, ein Wechsel an der Tabellenspitze der Verbandsliga ist es geworden: Nach dem 4:1-Heimerfolg über den CFC Germania am Ostermontag grüßt der 1. FC Lok Stendal als neuer Spitzenreiter im Oberhaus von Sachsen-Anhalt.