Loistl lobt "unfassbare Energie" – Pullach stürmt in die zweite Runde

„Auf unseren Sieg und unseren Kapitän Chris Wimmer ein dreifaches Zickezacke! Zickezacke! Hoi hoi hoi!“, schrie der Co-Trainer der Pullacher Fußballer über den Platz an der Gistlstraße. Und Christian Wimmer, der den SVP mit seinen zwei Treffern zur 2:0-Führung nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel in bester Kapitänsmanier auf Kurs gebracht hatte, strahlte: „Das ist geil heute. Ich schieße ja nicht so oft Tore.“

Danach drehten die Platzherren richtig auf: Franjo Stanic traf aus 18 Metern die Latte (25.), Maximilian Stapfs Versuch wurde von einem Dachauer in höchster Not zur Ecke abgewehrt, die die Führung bescherte: Wimmer köpfte die Hereingabe von Noah Kotb ein (26.). Das 2:0 fiel dann in die Kategorie „Tor des Monats“: Nahe dem Mittelkreise nahm Wimmer Maß und beförderte den Ball aus fast 40 Metern genau in den Winkel (39.). „Ich habe mir ein Herz gefasst und ihn mit dem Spann schön getroffen“, beschrieb er selbst seinen grandiosen Treffer, der ihn strahlen ließ: „Zwei Tore in so einem Spiel, davon hätte ich nicht einmal geträumt.“

Dass er dabei auch noch die Binde trug, war eine unerwartete Zugabe, denn der etatmäßige Spielführer Robin Hoffmann fiel kurzfristig wegen Fieber aus. So spielte Wimmer, der im Hinspiel aus beruflichen Gründen selbst gefehlt hatte, in der Innenverteidigung nicht neben, sondern statt Hoffmann und übernahm eben auch dessen Amt. Im Abwehrzentrum ließ er, gemeinsam mit Josef Burghard, kaum etwas anbrennen. Nur die allererste Großchance hatten die Gäste: Nach starker Vorarbeit von Cihan Öztürk drosch Thomas Rieger aber freistehend drüber (21.).

Auch die anderen Raben wirkten wie beflügelt. Sanntino Pandza hätte nach einer Ecke aus kurzer Distanz beinahe das dritte Tor nachgelegt, doch ASV-Keeper Martin Schneider reagierte ebenso stark (41.) wie bei Kotbs Freistoß in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.

Nach dem Wechsel ruhten sich die Raben keinesfalls auf dem Vorsprung aus: Das Pullacher Eigengewächs Pandza markierte per Kopf auf Flanke von Kelian Nzita schnell das 3:0 (51.). Auch danach gab der SVP weiter den Takt vor: Kotb, der in Keeper Schneider seinen Meister fand, und Stanic, der den Nachschuss Zentimeter neben den Pfosten setzte, verpassten die endgültige Entscheidung noch (72.), doch beim nächsten Angriff waren es genau diese zwei Spieler, die den Einzug in die nächste Runde perfekt machten: Ganz souverän veredelte Kotb den perfekten Steckpass von Stanic zum 4:0 (73.). „Wir haben eine unfassbare Energie auf den Platz gebracht“, lobte Pullachs Trainer Vinzenz Loistl.

Das muss seinem Team aber noch zwei weitere Male gelingen: In der zweiten und entscheidenden Relegationsrunde geht es gegen den Zweiten der Bezirksliga Süd, den FC Wacker München. Das Team des ehemaligen SVP-Trainers Fabian Lamotte schickte mit einem 2:2 zu Hause und einem 3:0-Auswärtssieg den bisherigen Landesligisten VfB Forstinning in die Bezirksliga. Nur, wenn sich die Raben in den beiden Duellen, am Mittwoch (18.30 Uhr) auswärts, und am Samstag (16 Uhr) zu Hause, durchsetzen, bleiben sie in der Landesliga. (um)