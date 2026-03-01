Lohnes Viererpack schockt Bosporus – Rengershausen erobert die Spitze

Dieses Nachholspiel-Wochenende hat der Gruppenliga Kassel 2 ein neues Gesicht gegeben: TuSpo 1912 Rengershausen nutzte den Pflichtsieg bei TSV Holzhausen/Reinhardswald und steht nun allein vorn, während der FC Bosporus Kassel im Kellerduell bei der SG Hombressen/Udenhausen überraschend stolperte. Im Mittelfeld blieb es bei einem Remis zwischen TSV Rothwesten und Eintracht Baunatal aus, während SV Kaufungen 07 mit einem 4:0 gegen TSV Hertingshausen ein klares Ausrufezeichen setzte.
Gelungener Einstand
Ein Einstand nach Maß für Trainer Alfred Igel – und ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf: Hombressen/Udenhausen gewann gegen den Tabellenfünften Bosporus und sammelte unerwartete, aber immens wertvolle Punkte. Der Nachmittag gehörte Dominik Lohne, der mit einem Viererpack (15./20./45./70.) alles entschied; Bosporus kam durch Memduh Eryilmaz (48.) und Mohamad Jammal (85.) nur noch zur Ergebniskorrektur. Schiedsrichter Florian Carls leitete die Partie.
Spitze zurückerobert
Rengershausen ließ im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause nichts anbrennen und bestätigte seine Rolle als Favorit – inklusive Tabellenführung als Lohn. Luca Trump traf früh (15.) und spät (90.), dazwischen erhöhte Neuzugang Kevin Kutzner (38.) auf 0:2; Holzhausen hielt lange dagegen, blieb aber ohne Durchschlagskraft. 160 Zuschauer sahen einen „sonnigen Fußballnachmittag“, an dessen Ende die Effizienz der Gäste den Ausschlag gab.
Überraschender Kantersieg
Das deutlichste Ausrufezeichen setzte Kaufungen: Beim 4:0 in Hertingshausen trafen Ben Buhse (49./75.) und Tobias Boll (60./73.) doppelt – ein überraschend klarer Kantersieg in einem Duell der Tabellennachbarn. Kaufungen schob sich damit bis auf zwei Punkte an Hertingshausen heran und verschärfte die Spannung im breiten Mittelfeld. Für Hertingshausen war es dagegen ein herber Dämpfer nach dem zuvor guten Eindruck vor der Winterpause.
Kein Sieger im Fuldatal
Rothwesten nahm im Abstiegskampf zumindest einen Punkt mit – und der war hart erarbeitet: Ullrich Siewert brachte die Gastgeber in Führung (22.), doch Hendrik Bestmann glich für die Großenritter spät aus (70.). In der Schlussminute verlor Baunatal zudem Eugene Anders mit Gelb-Rot (90.), was den Remis-Ertrag zusätzlich bitter machte. Für Rothwesten ist der Zähler ein kleines Polster, Baunatal hilft er sportlich eher begrenzt im Mittelfeld.