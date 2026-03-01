Lohnes Viererpack schockt Bosporus – Rengershausen erobert die Spitze

Gelungener Einstand

Ein Einstand nach Maß für Trainer Alfred Igel – und ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf: Hombressen/Udenhausen gewann gegen den Tabellenfünften Bosporus und sammelte unerwartete, aber immens wertvolle Punkte. Der Nachmittag gehörte Dominik Lohne, der mit einem Viererpack (15./20./45./70.) alles entschied; Bosporus kam durch Memduh Eryilmaz (48.) und Mohamad Jammal (85.) nur noch zur Ergebniskorrektur. Schiedsrichter Florian Carls leitete die Partie.

Spitze zurückerobert

Rengershausen ließ im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause nichts anbrennen und bestätigte seine Rolle als Favorit – inklusive Tabellenführung als Lohn. Luca Trump traf früh (15.) und spät (90.), dazwischen erhöhte Neuzugang Kevin Kutzner (38.) auf 0:2; Holzhausen hielt lange dagegen, blieb aber ohne Durchschlagskraft. 160 Zuschauer sahen einen „sonnigen Fußballnachmittag“, an dessen Ende die Effizienz der Gäste den Ausschlag gab. Überraschender Kantersieg