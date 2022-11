Lohne zu Gast beim Team der Stunde Eilenriedestadion als gutes Pflaster

Am Freitag um 19:30 Uhr ist es soweit. BW Lohne reist am 18. Spieltag zum Tabellendritten der Regionalliga Nord. Nachdem BW am vergangenen Wochenende, einen hart umkämpften Sieg gegen den Bremer SV einfahren konnte, geht es nun darum, weitere wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einzufahren.

175 Tage. So lange wird es am Freitag her sein, dass Blau-Weiß Lohne zu Gast im Eilenriedestadion war. Damals feierten die Lohner vor circa 1.000 mitgereisten Fans einen der größten Erfolge der Vereinsgeschichte: den Sieg im NFV-Pokal und den damit verbundenen Einzug in den DFB-Pokal. Anders als beim Pokalsieg ist der kommende Gegner nicht der Heeslinger SC, sondern die Zweitvertretung von Hannover 96.

»Hannover 96 ist im Flow«

Mit Hannover 96 wartet das Team der Stunde der Regionalliga Nord auf BWL. Nachdem die 96er einen schwachen Saisonstart mit nur zwei Siegen aus den ersten sieben Spielen erwischten, sind die Niedersachsen im „Flow“. Die Mannschaft von Ex-Profi Daniel Stendel empfängt die Blau-Weißen mit dem Rückenwind aus fünf Spielen ohne Niederlage und zehn geschossenen Toren aus den letzten beiden Partien.

„Hannover 96 hat ein unheimliches Tempo in ihrem Spiel und verfügt mit Monju Momuluh und Franck Evina (zwei Bundesligaspiele für Bayern München) über hervorragende Eins-gegen-Eins Spieler“, so BWL-Trainer Henning Rießelmann und hält fest: „Die Mannschaft hat große individuelle Klasse und sehr viel Tempo. Da wird einiges auf uns zukommen. Uns steht ein richtig hartes Auswärtsspiel bevor.“

Die Ausgangssituation für das kommende Spiel ist klar: Jeder Punkt zählt im Kampf um den Klassenerhalt. Momentan befindet sich BWL auf dem 10. Tabellenplatz mit fünf Punkten Abstand zum ersten Abstiegsplatz. Bei der derzeitigen Situation in der 3. Liga, SV Meppen steht auf einem Abstiegsplatz, wären es vier Absteiger aus der Regionalliga. Zur Erklärung: Mit Meppen, Oldenburg und Osnabrück spielen drei Mannschaften in der 3. Liga, die bei einem Abstieg in die Regionalliga Nord müssten, so dass es in dieser Saison drei Regelabsteiger gibt, maximal könnten sechs Mannschaften in die jeweiligen Oberligen absteigen.

Am Freitag will man mindestens einen Punkt holen. Das wäre zumindest ein Teilerfolg, so der Trainer und fügt hinzu, dass man damit nicht unzufrieden wäre. „Die Trauben hängen sehr hoch. Es gilt dagegenzuhalten, einen guten Plan zu haben und die Chancen die wir haben zu nutzen. Wir wollen etwas Zählbares mitnehmen - so gehen wir in jedes Spiel und so fahren wir auch nach Hannover.“

Personell ist die Lage angespannt. Zu den Rekonvaleszenten Jakub Bürkle, Felix Oevermann und Bennet van den Berg gesellt sich Malte Wengerowski, der nach einem rüden Foulspiel gegen den Bremer SV noch nicht einsatzbereit ist. Aaron Goldmann kämpft immer noch mit einer Rückenblessur aus dem Lübeck-Spiel. Der Einsatz von Mittelfeld-Routinier Thorsten Tönnies ist ebenfalls fraglich.

