Lohne will Serie gegen Harderberg ausbauen

Vier Spiele ohne Niederlage auf der einen, drei Siege in Folge auf der anderen Seite: Wenn BW Lohne auf den SV Harderberg trifft, begegnen sich zwei formstarke Mannschaften auf Augenhöhe. Die Gastgeberinnen wollen dabei den nächsten Schritt machen und ihre Serie fortsetzen.

In der Frauen-Landesliga Weser-Ems kommt es am Wochenende zu einem direkten Duell zweier Mannschaften im Aufwind. BW Lohne empfängt den punktgleichen SV Harderberg, beide Teams gehen mit viel Selbstvertrauen in die Begegnung.

„Zwei Siegesserien prallen aufeinander“, sagte Lohnes Trainer Thomas Bokern vor der Partie. Seine Mannschaft sei nach zuletzt vier Spielen ohne Niederlage „mit viel Rückenwind“ unterwegs. Gleichzeitig warnt Bokern jedoch vor dem Gegner: „Wir wissen, was uns erwartet: Ein Gegner, der selbst mit drei Siegen in Folge im Aufwind ist und uns alles abverlangen wird.“

In der Tabelle trennt beide Mannschaften derzeit nur das Torverhältnis. BW Lohne rangiert mit 24 Punkten auf Platz sechs, Harderberg folgt direkt dahinter. Entsprechend richtungsweisend könnte die Partie im Kampf um die obere Tabellenhälfte werden.

Die Gastgeberinnen wollen dabei von Beginn an aktiv auftreten. „Unser Plan ist klar: Wir wollen die Harderbergerinnen auf eigenem Platz früh unter Druck setzen, mutig agieren und uns so die nötigen Torchancen erarbeiten“, erklärte Bokern. Ein besonderer Schwerpunkt liege auf der Chancenverwertung: „Wir wollen unsere Möglichkeiten konsequent nutzen.“

Auch personell sieht sich BW Lohne gut aufgestellt. „Wir können nahezu aus dem Vollen schöpfen“, sagte Bokern. Die gute personelle Situation stimme ihn optimistisch, „dass wir auch im fünften Spiel ungeschlagen bleiben“.

Das Ziel formuliert der Trainer klar: „Unser Ziel sind die drei Punkte, um Harderberg weiterhin hinter uns zu lassen und unsere Serie weiter auszubauen.“ Damit dürfte alles angerichtet sein für ein intensives Duell zweier derzeit formstarker Teams.