Lohne will Serie ausbauen – Aurich kontert mit neuem Fokus

– Foto: Cedric Siefker

Im Duell zweier Tabellennachbarn treffen unterschiedliche Ausgangslagen aufeinander: Lohne reist mit Rückenwind an, Aurich will nach einer intensiven Trainingswoche zurück in die Spur finden.

Wenn die SpVg Aurich II am Wochenende Blau-Weiß Lohne empfängt, treffen zwei Teams aus dem Tabellenmittelfeld der Frauen-Landesliga Weser-Ems aufeinander, die mit unterschiedlichen Vorzeichen in die Partie gehen. Während Lohne seine Siegesserie ausbauen möchte, setzt Aurich auf einen Neustart nach der vergangenen Woche.

Für die Gäste ist die Zielsetzung klar formuliert. „Wir wollen unsere Siegesserie fortsetzen und morgen den vierten Sieg in Folge einfahren“, sagt Lohnes Trainer Thomas Bokern. Entscheidend werde dabei vor allem die Effizienz im Offensivspiel sein: „Dafür müssen wir unsere Offensive noch besser ins Spiel bringen und unsere Chancen konsequenter nutzen.“

Trotz personeller Ausfälle zeigt sich Bokern zuversichtlich: „Auch wenn wir auf einige Stammkräfte verzichten müssen, vertrauen wir voll auf die Breite unseres Kaders.“ Zusätzlichen Auftrieb gibt die Rückkehr einer wichtigen Spielerin: „Besonders freut es uns, dass Jasmin Lenkering wieder zurück ist und der Mannschaft zusätzliche Stabilität gibt.“ Entsprechend selbstbewusst geht Lohne in die Partie: „Wir gehen selbstbewusst, fokussiert und mit viel Energie in die Partie.“

Auf der anderen Seite setzt Aurich auf die Erkenntnisse aus der Trainingswoche. Trainer Jan Feldkamp betont die schnelle Verarbeitung der jüngsten Ergebnisse: „Nach einer guten Trainingswoche, in der wir das Spiel von letzter Woche schnell aus den Köpfen bekommen haben, gehen wir mit frischem Fokus und viel Energie in die Partie.“ Nun gelte es, die Inhalte auf den Platz zu bringen: „Wir wollen die intensiven Inhalte der Woche nun auf dem Platz umsetzen und die nächsten wichtigen Punkte holen.“

Angesichts der tabellarischen Nähe beider Teams verspricht die Begegnung ein offenes Spiel, in dem sowohl Lohne seine Serie fortsetzen als auch Aurich wichtige Zähler im Mittelfeld sammeln will.