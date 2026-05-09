Lohne-Wahnsinn: Ein 4:4 der Emotionen, Werder Bremen II siegt klar

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In der Regionalliga Nord bot die heutige Fortsetzung vom 33. und vorletzten Spieltag pure Dramatik, die an Intensität kaum zu überbieten war. Während der Kampf um die rettenden Plätze in einem beispiellosen Torfestival gipfelte, untermauerten andere Teams ihre Form kurz vor dem Saisonende.

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In einer stimmungsvollen Atmosphäre vor 1712 Zuschauern im Kehdinger Stadion untermauerte der SV Meppen seine Ausnahmestellung in der Liga. Der Gastgeber SV Drochtersen/Assel startete mutig in die Begegnung und konnte den Favoriten im ersten Durchgang sichtlich unter Druck setzen. Belohnt wurde dieser Einsatz in der 38. Minute, als Jannes Wulff die Führung zum 1:0 für die Hausherren erzielte. Doch der Meister aus dem Emsland zeigte in der zweiten Halbzeit, warum er die Tabelle anführt. Den Ausgleich markierte Simon Engelmann in der 70. Minute. Die Gäste setzten nach und drehten das Spiel nur wenige Minuten später endgültig: Julian Ulbricht erzielte in der 76. Minute den Treffer zum 1:2-Endstand. Damit ging der Sieg im prestigeträchtigen Spitzenspiel an den Tabellenführer.

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Vor 715 Zuschauern lieferten sich der SC Weiche Flensburg 08 und der FC Eintracht Norderstedt ein packendes Duell auf Augenhöhe. Die Gastgeber gingen zunächst in Führung, als Ibrahim Bashiru Ali in der 26. Minute zum 1:0 traf. Norderstedt bewies jedoch Moral und glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Jonas Behounek in der 45.+2 Minute zum 1:1 aus. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel schien Flensburg die Oberhand zu gewinnen, als Torben Marten in der 48. Minute das 2:1 markierte. Doch die Gäste steckten nicht auf: Ohene Köhl erzielte in der 68. Minute den Ausgleich zum 2:2-Endstand. Randy Gyamenah sah in der 85. Minute die Rote Karte. ---

In einer einseitigen Begegnung vor 212 Zuschauern feierte der SV Werder Bremen II einen deutlichen Heimsieg gegen den SSV Jeddeloh. Die Bremer Reserve dominierte das Geschehen und belohnte sich kurz vor der Pause, als Joel Imasuen in der 45.+2 Minute das 1:0 erzielte. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren den Druck: Patrick Götzelmann traf in der 54. Minute zum 2:0. Nur wenig später war es erneut Joel Imasuen, der in der 60. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 stellte. Den Schlusspunkt unter eine überzeugende Vorstellung setzte Princewill Mbock in der 81. Minute mit dem Tor zum 4:0-Endstand. ---

Im Stadtduell sicherte sich der Aufsteiger HSC Hannover vor 650 Zuschauern einen prestigeträchtigen Sieg gegen die Reserve von Hannover 96. Die Gastgeber gingen bereits früh in Führung. Denis Vukancic markierte in der 15. Minute das Tor zum 1:0. In der Folge verteidigte der HSC leidenschaftlich gegen die Bemühungen der 96er. Die Entscheidung fiel erst tief in der Nachspielzeit, als Mehmet Özün in der 90.+1 Minute zum 2:0-Endstand traf. ---

In einer hart umkämpften Partie teilten sich der BSV Kickers Emden und der VfB Lübeck die Punkte. Die Emder gingen in der ersten Halbzeit in Führung, als Tido Steffens in der 34. Minute das Tor zum 1:0 erzielte. Lange Zeit sah es so aus, als könnten die Hausherren den knappen Vorsprung über die Zeit retten. Doch in der Schlussphase schlugen die Lübecker noch einmal zurück: Yusuf Wardak markierte in der 86. Minute den Ausgleich zum 1:1-Endstand. ---

Was sich in Lohne abspielte, glich einer sportlichen Achterbahnfahrt der Gefühle. Der TuS Blau-Weiß Lohne und der FSV Schöningen trennten sich in einem denkwürdigen Spiel mit 4:4. Nach einer torlosen ersten Hälfte eröffnete Nico Thoben in der 48. Minute den Torreigen mit dem 1:0. Schöningen drehte die Partie innerhalb kurzer Zeit durch Treffer von Ayhan Cankor (64. Minute), Philipp Harant (69. Minute) und Christian Skoda (74. Minute) auf 1:3. Doch Lohne gab nicht auf: Erneut Nico Thoben (83. Minute) und Leonard Bredol in der 90. Minute glichen zum 3:3 aus. In der dramatischen Nachspielzeit schien Rilind Neziri in der 90.+2 Minute mit dem 4:3 den Sieg für Lohne gesichert zu haben, doch Max Klump rettete Schöningen in der 90.+4 Minute mit dem Treffer zum 4:4 einen wertvollen Punkt im Abstiegskampf. ---

1. FC Phönix Lübeck hat mit dem 1:0 beim Hamburger SV II seine starke Phase untermauert und sich auf 50 Punkte verbessert. Die Mannschaft spielt eine bemerkenswerte Saison und kann im Endspurt weiter Plätze gutmachen. Zuhause gegen einen abstiegsbedrohten Gegner ist der Anspruch klar: Dominanz, Kontrolle und der nächste Sieg. Für Altona 93 ist die Lage dramatisch. Das 1:1 gegen St. Pauli II half nur bedingt, weil die theoretische Chance auf den Ligaverbleib nur mit Siegen weiterlebt. Mit 23 Punkten ist jeder weitere Spieltag eine Prüfung auf Hoffnung und Nerven. Altona braucht dringend drei Punkte, um überhaupt im Rennen zu bleiben. Genau das gibt dieser Partie ihre emotionale Schwere. Phönix spielt um ein starkes Finish, Altona ums nackte Überleben. ---

Morgen, 15:00 Uhr Bremer SV Bremer SV VfB Oldenburg VfB Oldenburg 15:00 live PUSH

Bremer SV hat mit dem 3:2 in Meppen ein Ausrufezeichen gesetzt und anschließend im Nachholspiel beim 1:1 bei St. Pauli II nachgelegt. Mit 51 Punkten steht die Mannschaft auf Rang fünf und kann auf ein starkes Saisonende hoffen. Gerade der Sieg beim bereits feststehenden Meister hat gezeigt, wie unangenehm und reif dieser Bremer SV in dieser Phase auftritt. VfB Oldenburg erlebte dagegen schwierige Tage: erst das 1:2 gegen Weiche Flensburg, dann das 1:3 im Nachholspiel beim VfB Lübeck. Mit 65 Punkten bleibt der Klub zwar Dritter, doch das Gefühl der Unverwundbarkeit ist verloren gegangen. Dieses Spiel bekommt damit enorme Bedeutung. Oldenburg braucht eine Reaktion, Bremen will den Lauf bestätigen. Es ist ein Duell mit viel Wucht zwischen Form und Anspruch. ---

Dieses Stadtduell kommt mit viel Druck daher. FC St. Pauli II hat zunächst beim 1:1 in Altona nur spät gepunktet und im Nachholspiel gegen den Bremer SV ebenfalls ein 1:1 geholt. Das reicht kaum. Mit 24 Punkten lebt die Hoffnung nur noch theoretisch, und genau deshalb braucht St. Pauli II dringend einen Sieg. Alles andere würde die Lage fast endgültig entkräften. Hamburger SV II verlor zuletzt 0:1 gegen Phönix Lübeck und steht bei 43 Punkten. Die Mannschaft ist sportlich deutlich ruhiger unterwegs, wird aber wissen, was ein Derby in dieser Saisonphase bedeutet. Für St. Pauli II ist es ein Spiel voller letzter Hoffnung, für den HSV II eines voller Prestige. Gerade dadurch kann diese Partie emotionaler werden als viele andere an diesem Spieltag.